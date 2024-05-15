Τρίτη διαδοχική και πιο… εκκωφαντική νίκη για τον ΠΑΟΚ, που διέλυσε με 4-1 στην Τούμπα τον Παναθηναϊκό, για την 9η αγωνιστική των playoffs της Stoiximan Super League, πέρασε πρώτος και έγινε το «αφεντικό» για την κατάκτηση του φετινού τίτλου!

Ο Τάισον έδωσε το προβάδισμα στους «ασπρόμαυρους» στο 37’, με τις αλλαγές του Λουτσέσκου να «καθαρίζουν» το ματς, καθώς ο Σαμάτα κέρδισε το πέναλτι για το 2-0 από τον Αντρίγια Ζίβκοβιτς στο 71’, με τον Σέρβο να πετυχαίνει γκολ και στο 92’. Ενδιάμεσα είχε σκοράρει στο 89ο λεπτό και ο ερχόμενος από τον πάγκο Βιεϊρίνια, ενώ Τόμας στο 2’ και Μπάμπα στο 61’ είχαν δοκάρι.

Νέα τραγικά λάθη στην άμυνα από τους «πράσινους», που χάρισαν δύο γκολ στον αντίπαλό τους, με τον Γερεμέγεφ που μπήκε αλλαγή- να μειώνει προσωρινά στο 78ο λεπτό, αλλά να μην γλιτώνει την ομάδα του από την τρίτη σερί ήττα και την πτώση στην τέταρτη θέση.

Ο ΠΑΟΚ έφτασε τους 77 βαθμούς και αντιμετωπίζει τον Άρη εκτός έδρας στις 19 Μαΐου. Ενώ ο Παναθηναϊκός, που έμεινε στους 71 πόντους, υποδέχεται τον Ολυμπιακό, την ίδια ημέρα.

Στο… μυαλό των κόουτς:

Ο Άρης παρατάχθηκε με σύστημα 4-2-3-1 και τον Κοτάρσκι κάτω από τα γκολπόστ, ενώ Ότο, Κεντζιόρα, Κουλιεράκης και Μπάμπα συνέθεσαν την τετράδα στην άμυνα. Μεϊτέ και Οζντόεφ ήταν οι δύο στον άξονα, με τους Ντεσπόντοφ, Μουργκ και Τάισον στην τριάδα πίσω από τον Τόμας, ο οποίος έπαιξε στην κορυφή της επίθεσης.

Ο Παναθηναϊκός από την άλλη «κατέβηκε» σε σχηματισμό 4-3-3, τον Λοντίγκιν στην εστία και τους Κώτσιρα, Αράο, Γεντβάι και Χουάνκαρ τετράδα στα μετόπισθεν. Ο Ρούμπεν ήταν ο «κόφτης», έχοντας μπροστά του Τσέριν και Μπακασέτα, με τους Μαντσίνι-Μπερνάρ στα «φτερά» και τον Σπόραρ στην κορυφή της επίθεσης.

Το ματς:

Ο ΠΑΟΚ ξεκίνησε πιο δυνατά, πίεσε ψηλά τον αντίπαλό του ξέροντας ότι αυτός είναι επιρρεπής στο λάθος και, κάπως έτσι, είχε την πρώτη μεγάλη ευκαιρία μόλις στο 2ο λεπτό…

Όταν από κακή αντίδραση του Γεντβάι και πάσα του Μπάμπα στον Τόμας, εκείνος βρέθηκε αμαρκάριστος στην περιοχή, έκανε το συρτό πλασέ αλλά η μπάλα χτύπησε στο αριστερό δοκάρι του Λοντίγκιν και απομακρύνθηκε από τον Μλαντένοβιτς!

Ο Παναθηναϊκός κατάφερε να ισορροπήσει την κατάσταση μετά τα πρώτα λεπτά, κρατώντας περισσότερη ώρα την μπάλα και «σβήνοντας» τον ρυθμό, χωρίς ωστόσο να γίνει απειλητικός.

Η αναγκαστική αλλαγή του τραυματία Μουργκ με τον Κωνσταντέλια στο 19’ έφερε… ενθουσιασμό στην Τούμπα καθώς και την επόμενη καλή φάση στην αναμέτρηση, δευτερόλεπτα αργότερα.

Πάλι για τους γηπεδούχους, με τον νεαρό μέσο να έρχεται από πίσω και να σουτάρει με δύναμη λίγο μέσα από την περιοχή, μετά την απομάκρυνση του Αράο, όμως ο Ντραγκόφσκι ήταν σε ετοιμότητα και μπλόκαρε.

Οι «πράσινοι» κατέγραψαν την πρώτη τους στιγμή στο 23’, καθώς από την ωραία πάσα του Μαντσίνι ο Κώτσιρας γέμισε από την δεξιά πλευρά, αλλά ο Κόταρσκι βγήκε έγκαιρα και πρόλαβε τον επερχόμενο Σπόραρ.

Το παιχνίδι κύλησε με τους παίκτες του ΠΑΟΚ να δίνουν χώρους στον αντίπαλο, περιμένοντας να τον χτυπήσουν στο τρανζίσιον. Την ώρα που εκείνοι του Παναθηναϊκού εξακολουθούσαν να έχουν τον έλεγχο, αλλά αδυνατούσαν να δημιουργήσουν καταστάσεις με τους Μπακασέτα-Μπερνάρ να μην μπορούν να προσφέρουν δημιουργικά.

Τελικά, κόντρα στην ροή του αγώνα, από ένα… παιδικό λάθος του Ρούμπεν στο 37’, ο «δικέφαλος του Βορρά» πήρε απρόσμενα το προβάδισμα. Με τον Κωνσταντέλια να παίρνει τη μπάλα κοντά στην περιοχή, να πασάρει την κατάλληλη στιγμή στην απέναντι πλευρά στον επερχόμενο Τάισον και εκείνον να πετυχαίνει το 1-0!

Για να ακολουθήσουν δύο ημιτελείς προσπάθειες των Ότο και Ντεσπόντοφ, ελέω… Αράο, καθώς και το δυνατό σουτ του Μπακασέτα που παρεμβλήθηκε αλλά κόντραρε πάνω στον Κουλιεράκη, προτού υπάρξει η ανάπαυλαμε το σκορ στο 1-0.

Το δεύτερο ημίχρονο ξεκίνησε χωρίς αλλαγές από τους δύο προπονητές, που δεν έδειξαν διάθεση να αλλάξουν πλάνο αλλά και με πολλές διακοπές λόγω των αρκετών φάουλ εκατέρωθεν.

Ο ΠΑΟΚ άγγιξε το 2-0 στο 61’, με το ευθύβολο σουτ του Μπάμπα ωστόσο να τραντάζει το οριζόντιο δοκάρι του Λοντίγκιν και να χάνει την μεγάλη ευκαιρία να «καθαρίσει» το ματς!

Λίγο έλειψε, μάλιστα, να το πληρώσει ακριβά, στην αμέσως επόμενη φάση, όταν από ωραία κάθετη του Μαντσίνι, ο Σπόραρ βγήκε υπό πίεση απέναντι στον Κοτάρσκι, ο οποίος έδιωξε με υπερένταση και το πόδι σε κόρνερ, αποσοβώντας το 1-1!

Ακολούθησε η τριπλή αλλαγή του Τερίμ, που γύρισε τον σχηματισμό των φιλοξενούμενων σε 3-5-2, με τους Σπόραρ-Γερεμέγεφ δίδυμο στην επίθεση και τους Κώτσιρα, Αράο και Γεντβάι στα στόπερ, στο 67’.

Ενώ ο Λουτσέσκου «φρέσκαρε» την δική του ομάδα, με διπλή αλλαγή προσώπων, με τον Σαμάτα να τον… δικαιώνει με το καλημέρα, κερδίζοντας πέναλτι τρία λεπτά μετά την είσοδό του, από ένα «χαζό» σπρώξιμο του Γεντβάι.

Με τον επίσης νεοεισελθόντα Αντρίγια Ζίβκοβιτς να το μετατρέπει σε γκολ, στέλνοντας την μπάλα στα δίχτυα, για το 2-0 στο 72’!

MVP: Ήταν εκείνος που άνοιξε τον δρόμο για την επικράτηση του «δικέφαλου του Βορρά» στο παιχνίδι, οπότε δικαιωματικά το βραβείο πηγαίνει στον Τάισον! Ο Βραζιλιάνος εξτρέμ κατάφερε να σκοράρει μάλιστα σε δεύτερο σερί ντέρμπι, μετά από εκείνο με τον Ολυμπιακό, επιβεβαιώνοντας την τρομερή του κατάσταση. Ενώ όσο είχε δυνάμεις κατάφερε να προσφέρει και ανασταλτικά.

Τρομερός και ο Αντρίγια Ζίβκοβιτς, προφανώς, με δύο τέρματα αλλά και... στρωμένο δρόμο.

Η «σφυρίχτρα»: Δύο φάσεις είχε, ουσιαστικά, ο Λίντχαουτ να διαχειριστεί. Στην πρώτη, όπου ο ΠΑΟΚ ζήτησε πέναλτι, για χέρι του Χουάνκαρ, ο Ολλανδός ρέφερι και ο VAR έκριναν ότι ήταν σε φυσική θέση. Ενώ στην δεύτερη, τιμώρησε τον Γεντβάι με την εσχάτη των ποινών σε μονομαχία με τον Σαμάτα. Θα έπρεπε, πάντως, να ήταν πιο αυστηρός στον πειθαρχικό έλεγχο, «κιτρινίζοντας» σίγουρα τον Οζντόεφ.

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

ΠΑΟΚ (Ραζβάν Λουτσέσκου): Κοτάρσκι, Ότο, Κετζιόρα, Κουλιεράκης, Μπάμπα, Μεϊτέ, Οζντόεφ (81' Σβαμπ), Ντεσπόντοφ (81' Βιεϊρίνια), Μουργκ (19' Κωνσταντέλιας), Τάισον (67' Α. Ζίβκοβιτς), Τόμας (67' Σαμάτα).

Έμειναν στον πάγκο: Ζ. Ζίβκοβιτς, Σάστρε, Μιχαηλίδης, Αντόνιο.

Παναθηναϊκός (Φατίχ Τερίμ): Ντραγκόφσκι, Κώτσιρας, Αράο, Γεντβάι, Χουάνκαρ (67' Μλαντένοβιτς), Ρούμπεν, Τσέριν (90'+2' Λημνιός), Μπακασέτας (67' Γερεμέγεφ), Μαντσίνι (67' Βαγιαννίδης), Σπόραρ, Μπερνάρ (85' Βιλένα).

Έμειναν στον πάγκο: Ντραγκόφσκι, Zέκα, Παλάσιος, Ακαϊντίν.

Διαιτητής: Λίντχαουτ Αλάρντ (Ολλανδία).

Βοηθοί: Ρόγκιερ Χόνιγκ, Πάτρικ Ίνια (Ολλανδία).

4ος διαιτητής: Βασίλης Φωτιάς (Πέλλας).

VAR: Γιόχεν Καμφούις (Ολλανδία).

AVAR: Θανάσης Κόλλιας (Ηπείρου).

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.