Ερντογάν: Έι Νετανιάχου, τέλειωσες!

«Έι Νετανιάχου, εσύ τέλειωσεις, φεύγεις. Αυτές είναι οι καλές σου μέρες. Πήρες την κατάρα των πονεμένων» είπε σε χθεσινή ομιλία του ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν δείχνοντας ότι το κλίμα μεταξύ των δύο χωρών είναι σε πολύ κακό σημείο.

Όπως μεταδίδει από την κωνσταντινούπολη ο Μανώλης Κωστίδης, ο Τούρκος πρόεδρος είπε: «Τώρα βλέπω πως ο Νετανιάχου πήρε μαζί του τους δυο υπουργούς του και χθές έκανε ια συνέντευξη Τύπιυ. Ενοχλήθηκε πολύ απο τις δηλώσεις του προέδρου της Γαλλίας Μακρόν. ¨Οπως τον ενόχλησε πολύ και η σύνοδος στο Ριαντ . Τι είπα εγω χθες όταν επέστρεφα με το αεροπλάνο; Eϊ Νετανιάχου αυτές είναι οι καλές σου μέρες. Νετανιάχου να ξέρεις κάτι! Έχεις τελειώσει και φεύγεις! Φεύγεις! Αν πάρεις την κατάρα των πονεμένων, αυτό σιγά γιά κάπου θα βγει. Αυτο θα σου βγει σε κάποιο σημείο».

Ερντογάν προς ΕΕ: «Όχι φίλε! Η Χαμάς δεν είναι τρομοκρατική οργάνωση»

«Είναι αγωνιστές που προστατεύουν τα εδάη τους, πολεμούν για την πατρίδα τους» είπε ο Τούρκος πρόεδρος.

«Όσο για τη Χαμάς. Η Ευρωπαϊκή Ένωση σκέφτεται ακριβώς όπως το Ισραήλ .Αλλά δεν σκεφτήκαμε σαν κι αυτύς και δεν σκεφτόμαστε, δεν μπορούμε να σκεφτούμε. Γιατί βλέπω τη Χαμάς ως ένα πολιτικό κόμμα που κέρδισε τις εκλογές στην Παλαιστίνη. Δεν το βλέπω με τον ίδιο τρόπο. Τώρα υπάρχει μια Χαμάς που κέρδισε τις εκλογές εκεί είναι ένα πολιτικό κόμμα, θεωρείται ως τέτοιο. Τώρα θέλουν να μας φέρουν σε ένα σημείο να πούμε «η Χαμάς είναι τρομοκρατική οργάνωση». Όχι, φίλε, δεν είναι τρομοκρατική οργάνωση. Αντίθετα, είναι άνθρωποι που αγωνίζονται να προστατεύσουν τα εδάφη τους, να υπερασπιστούν τον εαυτό τους και να πολεμήσουν για την πατρίδα τους. Η οπτική μεταξύ μας είναι τόσο διαφορετική» είπε ο Τούρκος πρόεδρος.

Αυτο-πρόσκληση Ερντογάν στις ΗΠΑ

«Υποδέχθηκα τον Μπλίνκεν, φαντάζομαι τώρα θα με καλέσει ο Μπάιντεν» δήλωσε ο Τούρκος πρόεδρος, ο οποίος φαίνεται πως περιμένει το τηλεφώνημα του Αμερικανού προέδρου.

«Δεν θα ήταν ωραίο να του τηλεφωνήσω εγώ» είπε.

Αναλυτικά: «O υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, ο Άντονι Μπλίνκεν, ήταν πρόσφατα εδώ. Υποθέτω μετά από την επίσκεψη αυτή, θα μας υποδεχθεί ο Μπάιντεν. Δεν θα ήταν ωραίο να τηλεφωνήσω εγώ στον Μπάιντεν. Δεν είμαστε οι μόνοι που λέμε πως είμαστε η χώρα κλειδί στη Μέση Ανατολἠ και στην Ανατολική Μεσόγειο».

Hurriyet: Κόκκινο τηλέφωνο μεταξύ Λάρισας και Εσκισεχίρ - Σήμερα ξεκινούν οι συνομιλίες για τα ΜΟΕ Ελλάδας και Τουρκίας

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.