Ολοκληρώθηκε λίγο πριν από τις 12 το μεσημέρι η αστυνομική επιχείρηση εκκένωσης της κατάληψης στη Νομική Σχολή Αθηνών.
Η ΕΛΑΣ προχώρησε σε έφοδο μετά την άρνηση των καταληψιών να το εκκενώσουν. Η επιχείρηση έγινε παρουσία εισαγγελέα και η αστυνομία προχώρησε σε 27 προσαγωγές (18 γυναίκες και εννέα άνδρες).
Μέσα στην κατάληψη εντοπίστηκαν και αλλοδαποί.
Το κτίριο βρισκόταν υπό κατάληψη από το βράδυ της Δευτέρας ως ένδειξη αλληλεγγύης στον παλαιστινιακό λαό. Οι καταληψίες είχαν αναρτήσει πανό με συνθήματα υπέρ των Παλαιστινίων.
