Ολοκληρώθηκε λίγο πριν από τις 12 το μεσημέρι η αστυνομική επιχείρηση εκκένωσης της κατάληψης στη Νομική Σχολή Αθηνών.

Η ΕΛΑΣ προχώρησε σε έφοδο μετά την άρνηση των καταληψιών να το εκκενώσουν. Η επιχείρηση έγινε παρουσία εισαγγελέα και η αστυνομία προχώρησε σε 27 προσαγωγές (18 γυναίκες και εννέα άνδρες).

Μέσα στην κατάληψη εντοπίστηκαν και αλλοδαποί.

Το κτίριο βρισκόταν υπό κατάληψη από το βράδυ της Δευτέρας ως ένδειξη αλληλεγγύης στον παλαιστινιακό λαό. Οι καταληψίες είχαν αναρτήσει πανό με συνθήματα υπέρ των Παλαιστινίων.

Η αστυνομία με τροχό επιχειρεί να εισβάλει στην Νομική Αθηνών που είναι σε κατάληψη υπέρ της Παλαιστίνης. Να τους σταματήσουμε! Όλοι και όλες εκεί! #antireport #Παλαιστινη #Ισραηλ pic.twitter.com/KNXEF506g2 — Αναμέτρηση (@anametrisi) May 14, 2024

Κατάληψη στη Νομική Αθηνών.



Σε ένδειξη αλληλεγγύης στον λαό της Παλαιστίνης.



Ενάντια στη συνεχιζόμενη γενοκτονία.



Μέχρι τη Λευτεριά. 🍉



🎥 @antifaskousa pic.twitter.com/g44YZaL4us — 2020mag.gr (@20_20_mag) May 13, 2024

Πηγή: skai.gr

