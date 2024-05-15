Έπαιξε για την ιστορία του (όπως πάντα), την 3η θέση και πανηγύρισε κόντρα στην ΑΕΚ ο Ολυμπιακός! Οι «ερυθρόλευκοι» ήταν ανώτεροι σε μεγάλα διαστήματα του αγώνα, είχαν για ηγέτη τον Αντρέ Όρτα που σκόραρε δις και επικράτησαν 2-0 των «κιτρινόμαυρων», γκρεμίζοντάς τους από την κορυφή!

Εκεί όπου πλέον βρίσκεται ο ΠΑΟΚ, ο οποίος επικράτησε 4-1 του Παναθηναϊκού, με τους «πράσινους» να πέφτουν 4οι, ενώ πλέον ο Ολυμπιακός είναι 3ος και πάει για δύο αποτελέσματα στη Λεωφόρο την Κυριακή ώστε να κλειδώσει από τώρα την Ευρώπη.

Κατώτερη των περιστάσεων για έναν «τελικό» οι παίκτες του Ματίας Αλμέιδα, οι οποίοι είχαν έλλειψη ρυθμού αλλά και πάλι φάνηκαν ψυχολογικά απροετοίμαστοι και μοιραία γνώρισαν την ήττα.

Οι «ερυθρόλευκοι» την ίδια ώρα είχαν τους Όρτα, Έσε σε μεγάλο βράδυ, οι Κάρμο, Τζολάκης έμοιαζαν απροσπέλαστοι και είδαν τον κόσμο τους να τους αποθεώνει, ζητώντας το ευρωπαϊκό στη Νέα Φιλαδέλφεια στις 29 Μαΐου απέναντι στη Φιορεντίνα!

Στο μυαλό του κοουτς

Με 4-2-3-1 και χωρίς ιδιαίτερες εκπλήξεις παρέταξε τον Ολυμπιακό ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Στο τέρμα ο Τζολάκης και στην τετράδα της άμυνας οι Ροντινέι, Ντόη, Κάρμο και ο νεαρός Αποστολόπουλος. Δίδυμο στον άξονα οι Έσε, Όρτα, μπροστά τους ο Τσικίνιο και στα φτερά οι Φορτουνης, Ποντένσε. Στην κορυφή της επίθεσης βρέθηκε ο Ελ Κααμπί.

Με το κλασικό 4-4-2 κατέβασε την ΑΕΚ ο Ματίας Αλμέιδα, έχοντας μικρές εκπλήξεις. Ο Στάνκοβιτς ξεκίνησε στην εστία, οι Σιντιμπέ, Χατζισαφί στα άκρα της άμυνας και ο Βίντα με τον Κάλνες που προτιμήθηκε του Μουκουντί στα στόπερ. Ο Σιμάνσκι με τον Πινέδα στο πλάι του, οι Γκατσίνοβιτς-Ελίασον στα άκρα και ο Αραούχο σε ελεύθερο ρόλο στο πλάι του Λιβάι Γκαρσία.

Το ματς

Εξαιρετικός ο Ρυθμός στο ξεκίνημα, με την ΑΕΚ να στοχεύει διαρκώς τους Λιβάι Γκαρσία και Ελίασον στην πλάτη της άμυνας του Ολυμπιακού και να προσπαθεί να φανεί απειλητική, προσπαθώντας με βαθιές μπαλιές να αποφύγει το έντονο πρέσινγκ του Ολυμπιακού. Στο 6' ήρθε η πρώτη απειλή για τους γηπεδούχους αλλά ο Αποστολόπουλος δεν καταφέρει να βάλει σωστά το πόδι του από καλό σημείο, ενώ πέντε λεπτά αργότερα ο Ελ Κααμπί από πλεονεκτική θέση να σουτάρει αλλά ο Στάνκοβιτς τον νίκησε με τα πόδια.

Οι ερυθρόλευκοι έπαιρναν ορμή από την καυτή έδρα, πίεζαν και είδαν το μομέντουμ αλλά τα χαλούσαν στο τελευταίο τρίτο του γηπέδου και αδυνατούσαν να βρουν το γκολ που δικαιούνταν βάσει απόδοσης. Η ΑΕΚ κέρδισε πέναλτι σε πέσιμο του Λιβάι μετά από επαφή με τον Τζολάκη αλλά σωστά δεν δόθηκε αφού υπήρξε οφσάιντ στο ξεκίνημα της φάσης.

Ο Λιβάι πέταξε στα σκουπίδια τις καλές προϋποθέσεις που του παρουσιάστηκαν στο 24ο λεπτό όταν βρέθηκε σε καλό σημείο αλλά έκανε κακό κοντρόλ, με τον Αποστολόπουλο πέντε λεπτά αργότερα να πέφτει στην περιοχή μετά από σύγκρουση με τον Σιντιμπέ, όμως το ματς συνεχίστηκε. Στο 32' ο Κάρμο με εκπληκτική μπαλιά έβγαλε τον Ποντένσε στην πλάτη της αντίπαλης άμυνας, αυτός σήκωσε το κεφάλι και είδε τον αμαρκάριστο Ελ Κααμπί αλλά δεν κατάφερε να τον τροφοδοτήσει.

Τα νέα από την Τούμπα δεν ήταν καλά αφού ο ΠΑΟΚ είχε ανοίξει το σκορ με τον Τάισον, αλλά στο ίδιο λεπτό (37') λίγο έλειψε η ΑΕΚ να βρει γκολ επίσης. Ωστόσο, μετά το υπέροχο ξεδίπλωμα της αντεπίθεσης και το πάρε-βάλε γύρισμα του Λιβάι, ο Ελίασον πλασαρε απελπιστικά άουτ σχεδόν από το ύψος της μικρής περιοχής. Το ημίχρονο τελείωσε με ένα εκρηκτικό δίλεπτο, όπου Ελ Κααμπί και Ποντένσε από καλές θέσεις μέσα από την περιοχή, δεν κατάφεραν να βρουν εστία και το 0-0 παρέμεινε ανάμεσα στις δύο ομάδες.

Με την ίδια ορμή μπήκαν στο δεύτερο μέρος οι Πειραιώτες, είχαν τον έλεγχο και ανεβοκατέβαζαν το τέμπο ανάλογα με την εικόνα του αγώνα. Ο Ολυμπιακός πίεζε, συνέχιζε να είναι ανώτερος και να μην επιτρέπει στην ΑΕΚ να πάρει μέτρα και να πλησιάσει με αξιώσεις την περιοχή του Τζολακη. Ο Όρτα στο 55' προειδοποίησε, ο Φορτουνης με την εκτέλεση φάουλ στο δοκάρι έξι λεπτά χτύπησε το καμπανάκι και οι γηπεδούχοι δεν το άκουσαν ποτέ. Είχαν αποστάσεις στις γραμμές τους οι φιλοξενούμενοι, έβγαζαν μια ανασφάλεια ανασταλτικά και στο 66' βρέθηκαν μοιραία πίσω στο σκορ. Σε φάση διαρκείας όπου αρχικά ο Ποντένσε σέντραρε και ο Ελ Κααμπί είδε τον Στάνκοβιτς να τον σταματά εντυπωσιακά, ο Μαροκινός κράτησε ζωντανή τη φάση και γύρισε έξω από την περιοχή όπου ο Όρτα με φοβερό σουτ έγραψε το 1-0.

