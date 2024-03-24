ΚΚΕ για Τέμπη: Μια ακόμη προσπάθεια συγκάλυψης - Απαιτούνται άμεσες και σαφείς απαντήσεις

«Το δημοσίευμα του "Βήματος της Κυριακής", που αναφέρεται σε παραποίηση αποδεικτικών στοιχείων του εγκλήματος των Τεμπών για να ενισχυθεί από την πρώτη στιγμή η κυβερνητική θεωρία του "ανθρώπινου λάθους", παραπέμπει ευθέως σε μια ακόμη προσπάθεια συγκάλυψης» αναφέρει σε σχόλιό του το ΚΚΕ και τονίζει:
«Τα ερωτήματα για το πώς, από ποιους και με ποιων εντολή έγινε αυτή η παραποίηση, αλλά και πώς έφτασαν στα χέρια των "μοντέρ" τα συγκεκριμένα στοιχεία απαιτούν άμεσες και σαφείς απαντήσεις».
«Καμία απόπειρα συγκάλυψης δεν πρόκειται να εμποδίσει την αλήθεια να έρθει στο φως» υπογραμμίζει ο Περισσός.
