Με αναφορά στο αυριανό διπλό εορτασμό της Εθνικής Ανεξαρτησίας και του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου ξεκίνησε την εβδομαδιαία ανασκόπηση του κυβερνητικού έργου ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, τονίζοντας ότι πρέπει «να συνειδητοποιήσουμε ότι διχασμένοι οι Έλληνες λυγίσαμε, ενώ ενωμένοι μεγαλουργήσαμε. Κάθε φορά που η δημαγωγία έπαιρνε κεφάλι, η χώρα το πλήρωνε ακριβά και έμενε πίσω από τον υπόλοιπο κόσμο. Όταν κέρδιζε ο πατριωτισμός της ευθύνης, η Ελλάδα μας πήγαινε μπροστά και άνοιγε δρόμους και για τον υπόλοιπο κόσμο».

Επίσης, ο κ. Μητσοτάκης αναφέρθηκε στην επίσκεψή του στον Καναδά, στην πρώτη - όπως τόνισε - επίσκεψη Έλληνα Πρωθυπουργού μετά από 41 χρόνια, στις επαφές που θα έχει εκεί αλλά και στην ολοκλήρωση της συμφωνίας για την αγορά επτά πυροσβεστικών αεροσκαφών Canadair τύπου DHC 515.

Παράλληλα, ο Πρωθυπουργός μίλησε, μεταξύ άλλων, στην τελευταία έκθεση του Economist Intelligence Unit, επισημαίνοντας: «Μπορούμε και πρέπει να πάμε ακόμη ψηλότερα διότι μόνο μέσω της ισχυρής ανάπτυξης μπορούμε να πετύχουμε καλύτερα εισοδήματα, ευημερία για τους πολλούς αλλά και πιο ποιοτική δημοκρατία. Η θεαματική πρόοδος της χώρας μας αποδίδεται στις μεταρρυθμίσεις που έχουμε κάνει, στη μείωση των φόρων και στις πρωτοβουλίες για την ενίσχυση της επιχειρηματικής εμπιστοσύνης».

«Είμαστε αποφασισμένοι να προχωρήσουμε σε όλες τις απαραίτητες διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις, διευκολύνοντας τόσο τις επιχειρήσεις όσο και τους πολίτες», πρόσθεσε.

Ωστόσο, αναφέρθηκε στην επιστολική ψήφο, στην εφαρμογή myAADEapp, στη διαδικασία διασύνδεσης των επιχειρήσεων με τα συστήματα POS που, όπως λέει, προχωράει και στη «νέα έκθεση της Ομάδας των Κρατών κατά της διαφθοράς του Συμβουλίου της Ευρώπης-GRECO που αναγνωρίζει τη σημαντική πρόοδο της Ελλάδας στην αντιμετώπισή της».

Κλείνοντας την ανάρτησή του, ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε στην «Ημέρα Ελληνικού Κινηματογράφου» που γιορτάζεται την Τρίτη 26 Μαρτίου και κάλεσε τους αναγνώστες να επισκεφθούν κινηματογράφους σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη για να απολαύσουν «εγχώριες παραγωγές της τελευταίας τριετίας, ταινίες μεγάλου και μικρού μήκους αλλά και ντοκιμαντέρ» με εισιτήριο μόλις 3 ευρώ.

Αναλυτικά, η ανάρτηση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη:

«Χρόνια πολλά σε όλες τις Ελληνίδες, σε όλους τους Έλληνες. Χρόνια πολλά στην Ελλάδα μας.



Παραμονή του διπλού εορτασμού της Εθνικής Ανεξαρτησίας και του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου, θέλω να ξεκινήσω τη σημερινή ανασκόπηση με μια προτροπή προς όλους μας. Να κοιτάξουμε με αυτογνωσία και αυτοπεποίθηση τη μεγάλη εικόνα, να δούμε δηλαδή πόσα έχουμε πετύχει μέσα στα 203 χρόνια από την επανάσταση για την ανεξαρτησία μας. Αλλά και πού σκοντάψαμε, χάνοντας χρόνο και ευκαιρίες να κατακτήσουμε όλοι μαζί ακόμη περισσότερα. Να αφήσουμε για λίγο στην άκρη όσα νομίζουμε ότι μας χωρίζουν και να σκεφτούμε πόσα πέρασε αυτή η «όμορφη και παράξενη πατρίδα» στους δυο αιώνες από τον εθνικό ξεσηκωμό για την ανεξαρτησία της μέχρι να γίνει μια σύγχρονη φιλελεύθερη ευρωπαϊκή Δημοκρατία. Μια χώρα με ιστορία, παρόν και μέλλον, γνωστή και σεβαστή σε ολόκληρο τον κόσμο. Να στοχαστούμε πόσες καταστροφές έζησε και πόσους θριάμβους πέτυχε, τα μεγάλα λάθη που έκανε αλλά και τις σοφές αποφάσεις που πήρε σε κρίσιμες καμπές της Ιστορίας. Και να συνειδητοποιήσουμε ότι διχασμένοι οι Έλληνες λυγίσαμε, ενώ ενωμένοι μεγαλουργήσαμε. Κάθε φορά που η δημαγωγία έπαιρνε κεφάλι, η χώρα το πλήρωνε ακριβά και έμενε πίσω από τον υπόλοιπο κόσμο. Όταν κέρδιζε ο πατριωτισμός της ευθύνης, η Ελλάδα μας πήγαινε μπροστά και άνοιγε δρόμους και για τον υπόλοιπο κόσμο.

Την ιστορία αυτού του τόπου θα γιορτάσουμε αύριο. Με περηφάνια αλλά και πλήρη συναίσθηση ότι από όσα έχουμε πετύχει -Πολιτεία και κοινωνία- μέχρι τώρα, τίποτα δεν ήταν αυτονόητο, ούτε εύκολο. Αλλά και με βαθιά επίγνωση ότι χρειάζεται να γίνουν πολλά ακόμη σε όλα τα επίπεδα για να λύσουμε «γόρδιους δεσμούς» που έρχονται από το παρελθόν, να φτιάξουμε ακόμη πιο στέρεους και ανθεκτικούς δημοκρατικούς θεσμούς, να διορθώσουμε διαχρονικές υστερήσεις, παθογένειες αλλά και νοοτροπίες που μπλοκάρουν την ανοικοδόμηση της ισχυρής Ελλάδας του αύριο, ώστε να είναι σε θέση να αντιμετωπίσει τις μεγάλες προκλήσεις που αλλάζουν ήδη με μεγάλες ταχύτητες τον κόσμο μας. Σ’ αυτήν την κοινή μάχη χρειαζόμαστε όλοι, γιατί -θα το ξαναπώ- μόνο οι ενωμένοι λαοί μπορούν να ξεπερνούν τις δυσκολίες.

Πιστεύω ακράδαντα ότι η ομογένεια μπορεί να παίξει έναν πολύ σημαντικό ρόλο σε αυτή τη συλλογική προσπάθεια, για την προκοπή της χώρας και του ελληνικού λαού, πολύ περισσότερο τώρα με τη δυνατότητα που έχουν πλέον οι απανταχού Έλληνες να ψηφίζουν από τον τόπο διαμονής τους αλλά και με επιστολική ψήφο, αρχής γενομένης από τις επικείμενες ευρωεκλογές.

Επέλεξα αυτή τη μεγάλη μέρα να βρεθώ κοντά στους ομογενείς μας του ευρύτερου Ελληνισμού. Θα έχω την ευκαιρία στις συναντήσεις μου -σήμερα και αύριο- με τους ομοεθνείς μας στο Μόντρεαλ και στο Τορόντο να τους ενθαρρύνω να κάνουν χρήση αυτού του σημαντικού δημοκρατικού δικαιώματος που διευρύνει και ενδυναμώνει τη δημοκρατία μας μέσω της πλατύτερης συμμετοχής και ταυτόχρονα διευκολύνει όσους έχουν αντικειμενικές δυσκολίες να ψηφίσουν. Και είμαι περήφανος που η παράταξη της ΝΔ και η κυβέρνησή μας την έκανε πράξη.

Κατά την επίσκεψή μου στον Καναδά, την πρώτη Έλληνα πρωθυπουργού από το 1983, μαζί με τον ομόλογό μου Τζάστιν Τριντό θα παρακολουθήσουμε τη μεγάλη παρέλαση για την επέτειο της 25ης Μαρτίου που διοργανώνει η εκεί ομογένεια, η οποία υπολογίζεται σε 350.000 συμπατριώτες μας.

Παράλληλα, μετά και την έγκριση της Βουλής, θα ολοκληρώσουμε με την καναδική κατασκευάστρια εταιρεία τη συμφωνία για την αγορά 7 πυροσβεστικών αεροσκαφών Canadair τύπου DHC 515, συνολικού κόστους περίπου 360 εκ. ευρώ, τα πέντε με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης ως μέρος του εξοπλιστικού προγράμματος «ΑΙΓΙΣ» και τα 2 μέσω του μηχανισμού πολιτικής προστασίας rescEU της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Δεν πρέπει ποτέ να ξεχνάμε ότι οι σημαντικοί πόροι για την πολιτική προστασία, όπως στην περίπτωση των Canadair, και για την εθνική άμυνα, όπως στην περίπτωση των νέων ελικοπτέρων τύπου Romeo MH-60R Seahawk που παρέλαβε προ ημερών το Πολεμικό Ναυτικό, προέρχονται από το υστέρημα του ελληνικού λαού. Είναι όμως απολύτως απαραίτητοι για να διαφυλάξουμε την εθνική μας ανεξαρτησία, η οποία είναι προϋπόθεση για την κοινωνική πρόοδο και την κοινωνική συνοχή.

Για να κλείσω με τα του Καναδά, θα έχω την ευκαιρία να παρουσιάσω στην επιχειρηματική κοινότητα μιας από τις 7 ισχυρότερες οικονομίες του κόσμου, μέλους των G7, τις επενδυτικές ευκαιρίες που προσφέρει η ανάκαμψη και ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας. Δεν το λέμε εμείς. Σύμφωνα με την τελευταία έκθεση του Economist Intelligence Unit -της πιο έγκυρης διεθνούς οικονομικής έκδοσης- η Ελλάδα κατέγραψε τα τελευταία χρόνια τη μεγαλύτερη βελτίωση στο επιχειρηματικό περιβάλλον μεταξύ 82 χωρών, ανεβαίνοντας μάλιστα κατά 28 θέσεις από το 2018: από την 62η στην 34η. Μας αρκεί; Θα έλεγα όχι. Μπορούμε και πρέπει να πάμε ακόμη ψηλότερα διότι μόνο μέσω της ισχυρής ανάπτυξης μπορούμε να πετύχουμε καλύτερα εισοδήματα, ευημερία για τους πολλούς αλλά και πιο ποιοτική δημοκρατία. Η θεαματική πρόοδος της χώρας μας αποδίδεται στις μεταρρυθμίσεις που έχουμε κάνει, στη μείωση των φόρων και στις πρωτοβουλίες για την ενίσχυση της επιχειρηματικής εμπιστοσύνης.

Είμαστε αποφασισμένοι να προχωρήσουμε σε όλες τις απαραίτητες διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις, διευκολύνοντας τόσο τις επιχειρήσεις όσο και τους πολίτες. Έχω κι ένα πρόσφατο παράδειγμα μίας τέτοιας διευκόλυνσης να σας παραθέσω: τη νέα, χρηστική εφαρμογή myAADEapp που θα κάνει λιγότερο περίπλοκη την καθημερινότητα εκατομμυρίων πολιτών. Μπορεί η πληρωμή φόρων και οι συναλλαγές με τη φορολογική διοίκηση να μην είναι η πιο ευχάριστη επαφή του πολίτη με το κράτος, όμως επειδή είναι αναγκαία, πρέπει να την κάνουμε όσο το δυνατόν πιο εύκολη για τους πολίτες!

Η εφαρμογή αυτή λειτουργεί ως φορολογικό ημερολόγιο, αλλά και σαν φορολογικό «ξυπνητήρι». Ο μέσος πολίτης μπορεί να έχει πλέον στο κινητό του τηλέφωνο την «ακτινογραφία» των φορολογικών του υποχρεώσεων. Και μπορεί να κάνει μια σειρά από ενέργειες, όπως έκδοση φορολογικής ενημερότητας, εξόφληση φορολογικών υποχρεώσεων, να ενημερωθεί για επιστροφές φόρων, να λάβει ειδοποιήσεις για προθεσμίες πληρωμών κ.λπ.

Επίσης, μέσω του νέου κώδικα φορολογικής διαδικασίας που αναρτήθηκε σε διαβούλευση αυτή τη βδομάδα, πολύ σύντομα θα αλλάξουν πολλά ακόμη στην επαφή σας με την Εφορία προς το καλύτερο. Σας δίνω μια πρόγευση των απλοποιήσεων. Αυτοματοποιείται η συμπλήρωση και η υποβολή της φορολογικής δήλωσης από μισθούς και συντάξεις. Καταργείται η υποχρέωση προσκόμισης βιβλίων κυρίως για επιτηδευματίες και μικρές επιχειρήσεις. Θα εκδίδεται ταχύτερα η φορολογική ενημερότητα και θα περιοριστεί το διάστημα για τους φορολογικούς ελέγχους. Όλες αυτές οι τομές, από τις σημαντικότερες των τελευταίων δεκαετιών στη λειτουργία του φορολογικού μηχανισμού στην Ελλάδα, οδηγούν σε λιγότερη γραφειοκρατία και περισσότερη διαφάνεια.

Προτού αλλάξω θέμα, να επισημάνω ακόμη ένα καλό νέο από το μέτωπο της ψηφιοποίησης. Προχωρά καλά η διασύνδεση των επιχειρήσεων με τα συστήματα POS για τη μείωση της φοροδιαφυγής και τη βελτίωση του εισπρακτικού μηχανισμού. Έφτασαν ήδη τις 110.000 με τους ρυθμούς που καταγράφονται τις τελευταίες εβδομάδες -ξεπερνώντας ακόμη και τις 5.000 επιχειρήσεις ανά ημέρα, το έργο αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός των χρονοδιαγραμμάτων. Άλλες σχεδόν 185.000 επιχειρήσεις αιτήθηκαν χρηματοδότηση για την κάλυψη μέρους του κόστους αγοράς POS, είναι ο τέταρτος κύκλος. Στους 3 προηγουμένους διατέθηκαν 40,6 εκ. ευρώ με τη μορφή vouchers σε 290.975 επιχειρήσεις, ενώ αναμένεται και η έναρξη του 5ου κύκλου χρηματοδότησης για όσες επιχειρήσεις δεν εντάχθηκαν στους προηγούμενους κύκλους και δικαιούνται χρηματοδότησης.

Μια ακόμη αλλαγή στην πολιτική μας για τη στήριξη της προσιτής στέγης ανακοινώθηκε αυτή τη βδομάδα στο πλαίσιο των πολλών μέτρων που έχουμε ήδη λάβει. Κάνουμε ακόμη πιο αυστηρό το πλαίσιο απόκτησης της λεγόμενης χρυσής βίζας (golden visa) από αλλοδαπούς πολίτες μέσω της αγοράς κατοικιών στη χώρα μας. Το μέτρο αυτό είχε υιοθετηθεί στα δύσκολα χρόνια της οικονομικής κρίσης και όντως βοήθησε πολύ εκείνη την εποχή να έρθουν επενδύσεις και έσοδα στην ελληνική οικονομία. Όμως πλέον δημιουργεί προβλήματα και στρεβλώσεις στην αγορά ακινήτων, μαζί με την ραγδαία ανάπτυξη της βραχυχρόνιας μίσθωσης. Γι’ αυτό και προς όφελος των ενοικιαστών και όσων συμπολιτών μας δυσκολεύονται να νοικιάσουν ή να αγοράσουν σπίτι, αυξάνουμε σημαντικά τα όρια απόκτησης ακινήτων από αλλοδαπούς σε όλη τη χώρα και απαγορεύουμε να τα χρησιμοποιούν για βραχυχρόνια μίσθωση.

Θα συνεχίσω με τα αποτελέσματα από την εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας εργασίας, για να σας πω ότι 3500 εργαζόμενοι έχουν πληρωθεί δεδουλευμένα τους από 250 επιχειρήσεις ακριβώς επειδή εντοπίστηκαν απλήρωτες υπερωρίες μέσω ηλεκτρονικού ελέγχου. Είναι η απόδειξη ότι η ψηφιακή κάρτα λειτουργεί υπέρ του εργαζομένου και μάλιστα του πιο αδύναμου. Φέτος γίνονται 20% περισσότεροι έλεγχοι και είναι στοχευμένοι. Εκεί που απασχολούνται πιο πολύ πολίτες τρίτης εθνικότητας, στην εποχική εργασία και στις οικοδομές. Όλοι οι εργαζόμενοι χωρίς καμία εξαίρεση θα πρέπει να πληρώνονται τις ώρες που δουλεύουν.

Να περάσω στα ανησυχητικά επίπεδα της εγκληματικότητας μεταξύ ανηλίκων, ιδίως στην αλματώδη αύξηση των περιστατικών bullying, ένα φαινόμενο που φυσικά δεν είναι μόνο ελληνικό, το βλέπουμε σε όλη την Ευρώπη και σε όλο τον δυτικό κόσμο. Είναι πολύ ορθή η απόφαση του υπουργείου Παιδείας (εκτός από τη λειτουργία της πλατφόρμας γνωστοποίησης περιστατικών με επώνυμες καταγγελίες αλλά και της εθνικής αντι-bullying καμπάνιας που θα ξεκινήσει τον Απρίλιο) να υπάρξει αλλαγή και στο πλαίσιο συνεπειών. Να επανέλθει δηλαδή η 5ήμερη αποβολή για εκφοβισμό στα σχολεία καθώς και ο διαχωρισμός των απουσιών σε αδικαιολόγητες και δικαιολογημένες. Ταυτόχρονα, σε ό,τι αφορά τον θύτη, θα υπάρχει πλέον η δυνατότητα να αλλάξει σχολικό περιβάλλον.

Τώρα, πάμε στην Υγεία: δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης η απόφαση για τις δωρεάν προληπτικές διαγνωστικές εξετάσεις για τον καρκίνο του τραχήλου της μήτρας, στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος «Σπύρος Δοξιάδης». Πολύ σύντομα θα σταλούν τα πρώτα sms και email στις δικαιούχους. Πρόκειται για 2,5 εκατομμύρια Ελληνίδες, όπως και οι γυναίκες πολίτες άλλων χωρών οι οποίες διαμένουν νόμιμα στην Ελλάδα, ηλικίας μεταξύ 21 και 65 ετών, αρκεί να διαθέτουν ΑΜΚΑ, ανεξαρτήτως εάν έχουν ενεργή ασφαλιστική ικανότητα. Το παραπεμπτικό θα εκδίδεται αυτόματα και θα έχει ισχύ 6 μηνών. Οι αντίστοιχες προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο του μαστού έσωσαν πολλές γυναίκες που διαγνώστηκαν εγκαίρως με ύποπτα ευρήματα και ξεκίνησαν αμέσως τη δέουσα αγωγή.

Και κάτι ακόμη που επίσης αφορά τη δημόσια υγεία, την υγεία καθεμιάς και καθενός μας. Συγκροτήθηκε από το αρμόδιο υπουργείο Εθνική Επιτροπή Διατροφής, με τη συμμετοχή ειδικών επιστημόνων για τη διαμόρφωση Εθνικής Διατροφικής Πολιτικής, που έχει στόχο την προστασία και προαγωγή της δημόσιας υγείας σε εθνικό επίπεδο. Η Επιτροπή θα γνωμοδοτεί για σχέδια νομοθετικών ρυθμίσεων ως προς τη διατροφή, σε σχέση με την υγεία. Χρειάζεται αλλαγή υποδείγματος ως προς την πρόληψη και την προαγωγή της υγείας. Αλλαγή των γνώσεων, στάσεων και αντιλήψεων όλων μας για θέματα που σχετίζονται με την προαγωγή της σωματικής άσκησης και της υγιεινής διατροφής. Θυμίζω ότι η Ελλάδα κατέχει ευρωπαϊκή πρωτιά στην παιδική παχυσαρκία και αυτό πρέπει να το αλλάξουμε.

Θα συνεχίσω με την νέα έκθεση της Ομάδας των Κρατών κατά της διαφθοράς του Συμβουλίου της Ευρώπης-GRECO που αναγνωρίζει τη σημαντική πρόοδο της Ελλάδας στην αντιμετώπιση της διαφθοράς. Η ομάδα GRECO εξετάζει τη συμμόρφωση κάθε χώρας στις συστάσεις της για τον περιορισμό της διαφθοράς πολιτικών προσώπων, δικαστών και Εισαγγελέων. Πιστοποιεί λοιπόν ότι η χώρα μας έχει κάνει από το 2018 περαιτέρω θετικά βήματα στην υιοθέτηση των 19 συστάσεων που μας είχαν γίνει. Συγκεκριμένα αναγνωρίζει ότι έχουν υλοποιηθεί πλήρως 13 από τις 19 συστάσεις (το 2018 είχαν υλοποιηθεί πλήρως 6), μερικώς 5 από τις 19 συστάσεις (το 2018 είχαν υλοποιηθεί μερικώς 7) ενώ 1 σύσταση δεν έχει υλοποιηθεί ακόμη (6 δεν είχαν υλοποιηθεί καθόλου το 2018). Είμαστε ευχαριστημένοι με την επίδοση αυτή; Ναι, αλλά μπορούμε και πρέπει να τα πάμε ακόμη καλύτερα. Άλλωστε, μόνο οι έγκυρες εκθέσεις διεθνών οργανισμών που αξιολογούν την κατάσταση του κράτους δικαίου αποτυπώνουν την πραγματικότητα και όχι οι μεροληπτικές και άδικες -όχι για την κυβέρνηση αλλά για την ίδια την Ελλάδα- προσπάθειες μέρους της αντιπολίτευσης να παρουσιάσει μια άλλη εικόνα της χώρας στο εξωτερικό.

Φτάνοντας στο τέλος της σημερινής ανασκόπησης και επειδή γιορτάζουμε την ελληνικότητα, να σας προτείνω να αξιοποιήσετε την «Ημέρα Ελληνικού Κινηματογράφου» μεθαύριο 26 Μαρτίου. Είναι μια δράση του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου για τη στήριξη του ελληνικού σινεμά, κυρίως εκτός των αστικών κέντρων της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης. Με τιμή εισιτηρίου μόλις €3, το κοινό μπορεί να δει εγχώριες παραγωγές της τελευταίας τριετίας, ταινίες μεγάλου και μικρού μήκους αλλά και ντοκιμαντέρ.

Να ευχηθώ Καλή Κυριακή και χρόνια πολλά!

