«Η δήθεν φοβερή αποκάλυψη του Βήματος της Κυριακής την οποία "έντυσε" με τον παραπλανητικό και ψευδή τίτλο περί μονταζιέρας και συγκάλυψης, έχει γίνει από τις 4 Μαρτίου του 2023 από την κρατική ΕΡΤ (https://www.ertnews.gr/eidiseis/ellada/apokalypsi-ert-tesseris-ki-oxi-treis-fones-sto-ixitiko-ntokoumento-tou-stathmarxi-larisas/) και πολλά ακόμα μέσα», επισημαίνεται σε ανακοίνωση από το γραφείο Τύπου της Νέας Δημοκρατίας.

«Η αστυνομία απάντησε, ξεκαθαρίζοντας ότι όλο το ηχητικό υλικό δόθηκε αυτούσιο και χωρίς απομαγνητοφώνηση στις εισαγγελικές αρχές από την πρώτη στιγμή. Αυτό ακριβώς το υλικό είναι που αποτελεί και τη βάση της έρευνας και των διώξεων που έχουν ήδη ασκηθεί από τη Δικαιοσύνη. Ενώ κομμάτια αυτού του υλικού έχουν παίξει και στα μέσα του ομίλου που τροφοδοτεί μέσω fake news σενάρια συνωμοσίας για μια υπόθεση που έχει πληγώσει κάθε Έλληνα και κάθε Ελληνίδα!

Η τακτική των παραπλανητικών τίτλων για δημιουργία εντυπώσεων είναι άκρως επικίνδυνη, όταν δε τη χρησιμοποιούν κάποιοι στις πλάτες πονεμένων ανθρώπων καταντά άθλια», καταλήγει η ανακοίνωση της ΝΔ.»

