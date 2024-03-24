«Αποτροπιασμό προκαλούν οι νέες αποκαλύψεις για την προσπάθεια συγκάλυψης του εγκλήματος των Τεμπών από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, οι οποίες δημοσιεύονται σήμερα στο Βήμα της Κυριακής», αναφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ με αφορμή το σημερινό δημοσίευμα της εφημερίδας «Βήμα της Κυριακής» για την τραγωδία των Τεμπών.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του γραφείου Τύπου του κόμματος, «ούτε ο πιο νοσηρός νους δεν θα μπορούσε να συλλάβει ένα τέτοιο σενάριο κι όσο κι αν προσπάθησε ο κύριος Π. Μαρινάκης να "πετάξει την μπάλα στην εξέδρα" (για ακόμη μία φορά), παραμένουν αναπάντητα τα ερωτήματα για τα παραποιημένα στοιχεία. Άλλωστε, και ο ίδιος -εκών ή άκων- ουσιαστικά επιβεβαίωσε το περιεχόμενο του δημοσιεύματος».

«Η Νέα Δημοκρατία συνεχίζει να κλείνει τα μάτια. Κάνει πως δεν ξέρει τίποτα ούτε για τα μπαζώματα, ούτε για τις μονταζιέρες. Κάνει πως δεν βλέπει τις ευθύνες των Υπουργών και των στελεχών της, ενώ την ίδια ώρα κατηγορεί τον ΣΥΡΙΖΑ πως υποκινεί τη βία», συνεχίζει η Κουμουνδούρου, επισημαίνοντας:

«Το δημοσίευμα της εφημερίδας παρουσιάζει στοιχεία από τη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών, που αποδεικνύουν ότι υπήρξε «συρραφή» συνομιλιών, με προφανή σκοπό την ενίσχυση του κυβερνητικού αφηγήματος για ανθρώπινο μόνο λάθος», προσθέτει ο ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ, θέτοντας στην συνέχεια «στην κυβέρνηση των δήθεν αρίστων» τα ακόλουθα ερωτήματα:

1) Ποιος, πότε και με ποιου εντολή έκανε συρραφή φράσεων (μοντάζ) από διαδοχικές συνομιλίες που είχε τη νύχτα του δυστυχήματος ο σταθμάρχης με δύο διαφορετικούς μηχανοδηγούς, ώστε να φαίνεται ότι η τραγωδία των Τεμπών προκλήθηκε αποκλειστικά από ανθρώπινο λάθος;

2) Ποιος, πότε και με ποιου εντολή αλλοίωσε και παραποίησε αποδεικτικά στοιχεία, με σκοπό την απόκρυψη των κυβερνητικών ευθυνών και την παραπλάνηση των πολιτών;

Ο ΣΥΡΙΖΑ υποστηρίζει ότι «είναι πλέον σαφές ότι σ' αυτή την υπόθεση η μοναδική κηλίδα που υπάρχει, δεν προέρχεται από τα δημοσιεύματα, αλλά από τις πολλαπλές προσπάθειες συγκάλυψης του εγκλήματος με κυβερνητική εντολή».

Κλείνοντας, θέτει το ερώτημα «πώς και με ποια διαδικασία έλαβε η κυβέρνηση γνώση στοιχείων από την ποινική δικογραφία, στα οποία ουδείς άλλος (δικαιούται να) έχει πρόσβαση πλην του ανακριτή;»

Πηγή: skai.gr

