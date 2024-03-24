Με αφορμή δημοσίευμα της εφημερίδας «Βήμα της Κυριακής» για το δυστύχημα των Τεμπών, κυβερνητικές πηγές προέβησαν σε μία σειρά από επισημάνσεις, κάνοντας λόγο για «προσπάθεια εργαλειοποίησης του ανθρώπινου πόνου».

Ειδικότερα, κυβερνητικές πηγές επισημαίνουν τα εξής:

1. Η αλήθεια είναι ότι η Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών της Ελληνικής Αστυνομίας έχει διαβιβάσει στις ανακριτικές αρχές ακέραιο το σύνολο των ηχητικών καταγραφών του ΟΣΕ από τις 02/03/2023. Επομένως η Δικαιοσύνη έχει στα χέρια της αυτούσιο το υλικό ώστε να διεξάγει με αποτελεσματικό τρόπο την έρευνά της για την αναζήτηση της αλήθειας. Το γεγονός της μη αλλοίωσης αναγνωρίζεται άλλωστε και στο ίδιο το δημοσίευμα του Βήματος παρά τον παραπλανητικό του τίτλο.

2. Η απόδειξη ότι δεν υπήρξε καμία προσπάθεια κρατικής «μονταζιέρας» είναι το γεγονός ότι πολλά μέσα ενημέρωσης (μεταξύ αυτών και η δημόσια ΕΡΤ) παρουσίασαν ρεπορτάζ ένα χρόνο πριν, δηλαδή στις 04/03/2023, στα οποία αναφέρονταν ότι στις συνομιλίες που δημοσιοποιήθηκαν υπήρχε και άλλο πρόσωπο.

3. Σχετικά με τη διάσταση του «ανθρώπινου λάθους», κανείς δεν την αμφισβητεί, καθώς ο ίδιος ο σταθμάρχης επίσημα έχει αναλάβει την ευθύνη των πράξεών του. Συνεπώς ο ίδιος έχει αναγνωρίσει την ύπαρξη «ανθρώπινου λάθους». Από κει και πέρα η Δικαιοσύνη ερευνά όλες τις υπόλοιπες πτυχές του τραγικού δυστυχήματος. Ποιος είναι ο λόγος που η συγκεκριμένη εφημερίδα ανοίγει ένα τέτοιο θέμα, ενώ όλες οι πλευρές έχουν συμφωνήσει γύρω από αυτό;

4. Είναι προφανές πλέον, ότι η προσπάθεια εργαλειοποίησης του ανθρώπινου πόνου, με τη δημιουργία εντυπώσεων που στηρίζεται πάνω σε ένα de facto ψέμα έχει ως στόχο την αποσταθεροποίηση και την επιστροφή της χώρας στην περίοδο της τοξικότητας και του μίσους. Αυτή η προσπάθεια δεν θα περάσει. Ας αφήσουμε τη δικαιοσύνη να κάνει αμερόληπτα και αντικειμενικά τη δουλειά της.

Το ρεπορτάζ της ΕΡΤ που επιβεβαίωνε την ύπαρξη και άλλου προσώπου

Στις 4/3/ 2023, η ΕΡΤ είχε προχωρήσει σε μία αποκάλυψη για τους μοιραίους διαλόγους που είχαν δει το φως της δημοσιότητας πριν το πολύνεκρο δυστύχημα στα Τέμπη ανάμεσα στον σταθμάρχη της Λάρισας και τον μηχανοδηγό του μοιραίου τρένου. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της Έλενας Αποστολίδου, στο επίμαχο ηχητικό ντοκουμέντο ακούγονται τέσσερις φωνές κι όχι τρεις.

Όπως είχε μεταδώσει η ρεπόρτερ της ΕΡΤ από δική της πηγή, στη συνομιλία αυτή εκτός από τις φωνές του σταθμάρχη της Λάρισας, του μηχανοδηγού του μοιραίου τραίνου και του κλειδούχου δηλαδή του υπαλλήλου του σιδηροδρομικού σταθμού, υπάρχει κι ένας δεύτερος μηχανοδηγός που σύμφωνα με πληροφορίες είναι αυτός που ρωτάει «Βασίλη φεύγω» και παίρνει την απάντηση από τον σταθμάρχη. Είναι ο μηχανοδηγός της αμαξοστοιχίας από Λάρισα για Βόλο και μιλάει στον μηχανοδηγό που είναι από τον Βόλο.

Σύμφωνα με το ίδιο ρεπορτάζ, ο υπάλληλος του σιδηροδρομικού σταθμού που ρωτάει «Βασίλη να γυρίσω» και ο σταθμάρχης απαντάει «Όχι, όχι, άστο όπως είναι γιατί ακολουθεί το 1564», πρόκειται για μια συνομιλία που γίνεται με τρένο που περιμένει από τα Παλαιοφάρσαλα να πάει στη Λάρισα και για αυτό του δίνει αυτή την οδηγία να πάει διαγώνια, δηλαδή να πάει στη γραμμή της Λάρισας.

ΝΔ: Η τακτική των παραπλανητικών τίτλων για δημιουργία εντυπώσεων είναι άκρως επικίνδυνη

«Ηδήθεν φοβερή αποκάλυψη του Βήματος της Κυριακής την οποία "έντυσε" με τον παραπλανητικό και ψευδή τίτλο περί μονταζιέρας και συγκάλυψης, έχει γίνει από τις 4 Μαρτίου του 2023 από την κρατική ΕΡΤ (https://www.ertnews.gr/eidiseis/ellada/apokalypsi-ert-tesseris-ki-oxi-treis-fones-sto-ixitiko-ntokoumento-tou-stathmarxi-larisas/) και πολλά ακόμα μέσα», επισημαίνεται σε ανακοίνωση από το γραφείο Τύπου της Νέας Δημοκρατίας.

«Η αστυνομία απάντησε, ξεκαθαρίζοντας ότι όλο το ηχητικό υλικό δόθηκε αυτούσιο και χωρίς απομαγνητοφώνηση στις εισαγγελικές αρχές από την πρώτη στιγμή. Αυτό ακριβώς το υλικό είναι που αποτελεί και τη βάση της έρευνας και των διώξεων που έχουν ήδη ασκηθεί από τη Δικαιοσύνη. Ενώ κομμάτια αυτού του υλικού έχουν παίξει και στα μέσα του ομίλου που τροφοδοτεί μέσω fake news σενάρια συνωμοσίας για μια υπόθεση που έχει πληγώσει κάθε Έλληνα και κάθε Ελληνίδα!

Η τακτική των παραπλανητικών τίτλων για δημιουργία εντυπώσεων είναι άκρως επικίνδυνη, όταν δε τη χρησιμοποιούν κάποιοι στις πλάτες πονεμένων ανθρώπων καταντά άθλια», καταλήγει η ανακοίνωση της ΝΔ.»

ΣΥΡΙΖΑ: Η Νέα Δημοκρατία συνεχίζει να κλείνει τα μάτια, κάνει πως δεν ξέρει τίποτα

«Αποτροπιασμό προκαλούν οι νέες αποκαλύψεις για την προσπάθεια συγκάλυψης του εγκλήματος των Τεμπών από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, οι οποίες δημοσιεύονται σήμερα στο Βήμα της Κυριακής», αναφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ με αφορμή το σημερινό δημοσίευμα της εφημερίδας «Βήμα της Κυριακής» για την τραγωδία των Τεμπών.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του γραφείου Τύπου του κόμματος, «ούτε ο πιο νοσηρός νους δεν θα μπορούσε να συλλάβει ένα τέτοιο σενάριο κι όσο κι αν προσπάθησε ο κύριος Π. Μαρινάκης να "πετάξει την μπάλα στην εξέδρα" (για ακόμη μία φορά), παραμένουν αναπάντητα τα ερωτήματα για τα παραποιημένα στοιχεία. Άλλωστε, και ο ίδιος -εκών ή άκων- ουσιαστικά επιβεβαίωσε το περιεχόμενο του δημοσιεύματος».

«Η Νέα Δημοκρατία συνεχίζει να κλείνει τα μάτια. Κάνει πως δεν ξέρει τίποτα ούτε για τα μπαζώματα, ούτε για τις μονταζιέρες. Κάνει πως δεν βλέπει τις ευθύνες των Υπουργών και των στελεχών της, ενώ την ίδια ώρα κατηγορεί τον ΣΥΡΙΖΑ πως υποκινεί τη βία», συνεχίζει η Κουμουνδούρου, επισημαίνοντας:

«Το δημοσίευμα της εφημερίδας παρουσιάζει στοιχεία από τη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών, που αποδεικνύουν ότι υπήρξε «συρραφή» συνομιλιών, με προφανή σκοπό την ενίσχυση του κυβερνητικού αφηγήματος για ανθρώπινο μόνο λάθος», προσθέτει ο ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ, θέτοντας στην συνέχεια «στην κυβέρνηση των δήθεν αρίστων» τα ακόλουθα ερωτήματα:

1) Ποιος, πότε και με ποιου εντολή έκανε συρραφή φράσεων (μοντάζ) από διαδοχικές συνομιλίες που είχε τη νύχτα του δυστυχήματος ο σταθμάρχης με δύο διαφορετικούς μηχανοδηγούς, ώστε να φαίνεται ότι η τραγωδία των Τεμπών προκλήθηκε αποκλειστικά από ανθρώπινο λάθος;

2) Ποιος, πότε και με ποιου εντολή αλλοίωσε και παραποίησε αποδεικτικά στοιχεία, με σκοπό την απόκρυψη των κυβερνητικών ευθυνών και την παραπλάνηση των πολιτών;

Ο ΣΥΡΙΖΑ υποστηρίζει ότι «είναι πλέον σαφές ότι σ' αυτή την υπόθεση η μοναδική κηλίδα που υπάρχει, δεν προέρχεται από τα δημοσιεύματα, αλλά από τις πολλαπλές προσπάθειες συγκάλυψης του εγκλήματος με κυβερνητική εντολή».

Κλείνοντας, θέτει το ερώτημα «πώς και με ποια διαδικασία έλαβε η κυβέρνηση γνώση στοιχείων από την ποινική δικογραφία, στα οποία ουδείς άλλος (δικαιούται να) έχει πρόσβαση πλην του ανακριτή;»

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.