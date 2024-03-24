Σμυρλής: Στόχος μας να αποτρέψουμε τη χαλαρή ψήφο στις Ευρωεκλογές

«Στόχος μας είναι να αποτρέψουμε τη χαλαρή ψήφο που συνήθως παρατηρείται στις ευρωεκλογές, να κινητοποιήσουμε τους πολίτες να πάνε στις κάλπες της 9ης Ιουνίου και να δώσουν μια μεγάλη νίκη στη Νέα Δημοκρατία και τη δυνατότητα στον Κυριάκο Μητσοτάκη να συνεχίσει να φέρνει θετικά αποτελέσματα προς όφελος της κάθε Ελληνίδας και του κάθε Έλληνα», τονίζει σε συνέντευξή του στον Ελεύθερο Τύπο της Κυριακής ο Γενικός Διευθυντής της ΝΔ Γιάννης Σμυρλής.

Όπως επισημαίνει, «έχουμε περάσει πολλές δυσκολίες τα τελευταία πέντε χρόνια και πετύχαμε πολλά ενωμένοι, όπως στο μέτωπο της πανδημίας και του εμβολιασμού, στη δημιουργία του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας μέσω του οποίου διοχετεύτηκαν σημαντικά κονδύλια για την τόνωση της ανάπτυξης, την πράσινη και τη ψηφιακή μετάβαση, την ανταγωνιστικότητα, ενώ το επόμενο διάστημα θα πρέπει να ληφθούν σοβαρές αποφάσεις στην Κοινή Αγροτική Πολιτική (ΚΑΠ), ώστε να μην επιβαρυνθούν οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι μας».

Ο κ. Σμυρλής αναφέρεται στο επερχόμενο Συνέδριο της ΝΔ που θα γίνει στο Ζάππειο Μέγαρο το τριήμερο 5-7 Απριλίου. «Φέτος γιορτάζουμε την αποκατάσταση της Δημοκρατίας και την ίδρυση της παράταξής μας από τον Εθνάρχη Κωνσταντίνο Καραμανλή. 50 χρόνια ιστορίας και ζωής της ΝΔ, μισός αιώνας μεγάλων στρατηγικών αποφάσεων, όπως η ένταξη της Πατρίδας μας στην ευρωπαϊκή οικογένεια, ο σχεδιασμός και η υλοποίηση σημαντικών πολιτικών για την οικονομική ανάπτυξη και την κοινωνική συνοχή της χώρας», τονίζει ο Γενικός Διευθυντής της Νέας Δημοκρατίας και συμπληρώνει: «Προτεραιότητά μας είναι η ισχυροποίηση της θέσης της χώρας μας στην Ευρώπη και τον κόσμο. Σ' αυτό το δρόμο πορεύεται με αμείωτη ένταση και μεγάλη αποτελεσματικότητα η Κυβέρνηση της ΝΔ και ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, κάνοντας πράξη εμβληματικές μεταρρυθμίσεις, όπως αυτές της επιστολικής ψήφου και της ενίσχυσης του δημόσιου Πανεπιστημίου, παράλληλα με τη δυνατότητα λειτουργίας μη κρατικών, μη κερδοσκοπικών ιδρυμάτων έχοντας πάντα το βλέμμα μας στραμμένο στις νέες γενιές και τις προκλήσεις του μέλλοντος».

Για το πρόβλημα της ακρίβειας που πλήττει τα νοικοκυριά, ο κ. Σμυρλής δηλώνει ότι οι μόνιμες αυξήσεις σε μισθούς και συντάξεις, η αύξηση του κατώτατου μισθού, η αναδρομική αύξηση στο επίδομα γέννας, παράλληλα με παρεμβάσεις, όπως αυτή για το στεγαστικό, αλλά και το καλάθι του νοικοκυριού, αποτελούν ισχυρούς προστατευτικούς κρίκους στην δέσμη μέτρων για μια ολοκληρωμένη αντιμετώπιση του προβλήματος και έχουν φέρει αποτελέσματα

«Οφείλουμε να κάνουμε περισσότερες προσπάθειες για να κερδίσουμε τον πόλεμο κατά της ακρίβειας. Και είναι ξεκάθαρο ότι φαινόμενα απληστίας, κερδοσκοπίας δεν μένουν ατιμώρητα», επισημαίνει ο κ. Σμυρλής.

Τέλος, ερωτηθείς για την κριτική της αντιπολίτευσης σχετικά με την εμπλοκή του παραιτηθέντος γραμματέα αποδήμων του κόμματος στο θέμα της παραβίασης προσωπικών δεδομένων, ο κ. Σμυρλής ξεκαθαρίζει ότι «η ΝΔ δεν έχει τέτοιες λίστες και δεν υπάρχει ούτε και καταγγελία κατά της ΝΔ για καμία υπόθεση και υπάρχει ξεχωριστή υπηρεσία τήρησης προσωπικών δεδομένων» και καταδικάζει τοξικές πρακτικές στις οποίες καταφεύγουν «άνθρωποι καταδικασμένοι για σοβαρά ποινικά αδικήματα».

«Το να πετάνε λάσπη για μια ατομική συμπεριφορά συνολικά σε ένα κόμμα ή αβίαστα να συνδέουν ονόματα και να στήνουν ασόβαρα και φανταστικά σενάρια, χωρίς να υπάρχουν στοιχεία είναι απαράδεκτο και βεβαίως αποτελεί χυδαία διαστρέβλωση της πραγματικότητας. Δυστυχώς δεν μας εκπλήσσει πως για μια ακόμη φορά η αντιπολίτευση καταφεύγει σε τοξικές πρακτικές. Το να κουνάνε το δάχτυλο όμως για ένα ζήτημα διαρροής e-mails, άνθρωποι καταδικασμένοι για σοβαρά ποινικά αδικήματα, αμετάκλητα καταδικασμένοι από τη Δικαιοσύνη για απόπειρα χειραγώγησης των Μέσων, που και στο παρελθόν "κανιβάλισαν" και συκοφάντησαν ανθρώπους, δεν είναι κάτι που θα επιτρέψουμε να συμβεί και να δηλητηριάσει το δημόσιο διάλογο», καταλήγει ο κ. Σμυρλής.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

