Έως τα ξημερώματα αναμένεται να συνεχιστεί η συζήτηση στη Βουλή για την ψήφιση του νομοσχεδίου για την ισότητα στον γάμο, καθώς στους 95 ανέρχονται οι βουλευτές που έχουν εγγραφεί στον κατάλογο των ομιλητών προκειμένου να παρέμβουν ενώ αύριο θα τοποθετηθούν και οι πολιτικοί αρχηγοί. Νωρίτερα, απορρίφθηκαν οι ενστάσεις αντισυνταγματικότητας που είχαν κατατεθεί από Ελληνική Λύση, "Σπαρτιάτες" και "Νίκη" εναντίον του νομοσχέδιο.

«Σήμερα δεν αποφασίζουμε την αλλαγή ή την εξέλιξη της κοινωνίας, μέσα σε αυτή την αίθουσα. Η κοινωνική αλλαγή, η εξέλιξη, η πρόοδος συμβαίνουν μέσα στην κοινωνία. Έχουν συμβεί μέσα στην κοινωνία. Η κοινωνία αλλάζει και εξελίσσεται , χωρίς την άδεια του κοινοβουλίου. Γι΄αυτόν τον λόγο κανένας δεν έχει το δικαίωμα να στερεί αυτή τη θεμελιώδη ελευθερία και χαρά από κανένα συνάδελφό μας», δήλωσε αναφερόμενος στην απόφαση που καλείται να λάβει η ολομέλεια για την ισότητα στο γάμο.

Το νομοσχέδιο αυτό, είπε ο κ. Σκέρτσος, αποτελεί απόδειξη της προστασίας, όχι μόνο των δικαιωμάτων των ομοφύλων αλλά και του ίδιου του δικαιώματος μας κοινωνίας να προοδεύει και να εξελίσσεται. «Δεν είναι ανεκτό, δημοκρατικά, οι συνάνθρωποι μας, με ομόφυλο σεξουαλικό προσανατολισμό, να έχουν λιγότερα ατομικά, πολιτικά ή κοινωνικά δικαιώματα, από την πλειονότητα», είπε ο κ. Σκέρτσος και πρόσθεσε πως είναι απάνθρωπο να τιμωρούνται και να καταδικάζονται σε μια ζωή στο σκοτάδι και στο περιθώριο, επειδή είναι διαφορετικοί από την πλειονότητα, ενώ δεν βλάπτουν κανέναν, με την προσωπική και οικογενειακή τους ζωή.

Είναι άδικο να αναγνωρίζουμε μόνο σε μερικούς επιφανείς ομοφυλόφιλους το δικαίωμα στην εκκεντρικότητα, αλλά όχι σε όλους το αναφαίρετο δικαίωμα στην κανονικότητα, είπε ο υπουργός Επικρατείας, που τελικά γεννά ασφάλεια, ευημερία και ευτυχία.

Στους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας

Ο υπουργός Επικρατείας λίγο πριν ολοκληρώσει την ομιλία του, επί του νομοσχεδίου για την ισότητα στον πολιτικό γάμο απευθύνθηκε στους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, αρκετοί εκ των οποίων, είτε διαφωνού,ν είτε προσανατολίζονται να απέχουν από την ψηφοφορία.

«Απευθύνομαι στους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, ψηφίζουμε την ισότητα στο γάμο, όχι κόντρα στην πολιτική μας αντίληψη και στην κοινωνική παράδοση, αλλά ακριβώς επειδή πιστεύουμε στην παράδοση και στην κοινωνική συνοχή, διότι έτσι εντάσσουμε την εξέλιξη των κοινωνικών δικαιωμάτων στην παράδοσή μας και τελικά έτσι δημιουργούμε μια πιο ισχυρή κοινωνία, μια πιο ισχυρή πατρίδα, ένα πιο ισχυρό έθνος», είπε ο υπουργός Επικρατείας και πρόσθεσε: «Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης υπερψήφισε το Σύμφωνο Συμβίωσης, λίγες μόλις εβδομάδες πριν εκλεγεί αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας. Στη συνέχεια εξελέγη πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας και εξελέγη δύο φορές πρωθυπουργός της χώρας. Αυτό συνέβη διότι έχει πείσει την πλειονότητα της ελληνικής κοινωνίας ότι εργάζεται και ότι ενδιαφέρεται για όλους τους πολίτες, χωρίς διακρίσεις, χωρίς αποκλεισμούς. Αυτό απαιτούν οι πολίτες από εμάς. Να εργαζόμαστε καθημερινά για να κάνουμε την Ελλάδα μια πιο δίκαιη, πιο ευημερούσα χώρα, μια πιο ισχυρή και ανθεκτική πατρίδα, όπου οι πολίτες μας θα αισθάνονται ελεύθεροι, δημιουργικοί, ασφαλείς και ευτυχισμένοι».

Παράλληλα όμως απευθύνθηκε και σε όλους και όλες μέσα στην αίθουσα της ολομέλειας. «Ας βάλουμε τους εαυτούς μας στη θέση γονιών που μεγαλώνουν παιδιά με ομόφυλο σεξουαλικό προσανατολισμό. Και που τα αγαπούν βαθιά. Αλλά που ταυτόχρονα κάποιοι από αυτούς νιώθουν και φόβο και αγωνία και αμφιβολία. Είναι συνάνθρωποι μας, της διπλανής πόρτας. Μπορεί και να είναι συγγενείς μας. Τους απασχολεί ότι τα παιδιά τους δεν αναγνωρίζονται ως ισότιμα μέλη της κοινωνίας και ανησυχούν γι΄αυτό. Έχουν κάθε δικαίωμα να ανησυχούν γι΄αυτό. Ας σκεφτούμε την ανακούφιση που θα νιώσουν όλοι οι αυτοί οι άνθρωποι, όταν δουν ότι η πολιτεία αναγνωρίζει επιτέλους, ως ισότιμα, τα παιδιά τους. Ας δώσουμε μια ευκαιρία στην αγάπη. Ας δώσουμε μια ευκαιρία να αγαπήσουμε περισσότερο τους εαυτούς μας και τους γύρω μας. Είναι μια πράξη επαναστατική», είπε ο 'Ακης Σκέρτσος.

«H οικογένεια υπάρχει, εξελίσσεται, μετασχηματίζεται, και ο νομοθέτης καλείται να ακολουθεί αυτές τις εξελίξεις. Δεν ρωτούν το κοινοβούλιο οι άνθρωποι που ενώνουν τις ζωές τους, για το πως θα πραγματώσουν τα όνειρα τους, όποια και αν είναι αυτά. Το κάνουν ήδη. Έχει γίνει ήδη», είπε ο υπουργός Επικρατείας και υπογράμμισε ότι «από τον Σαίξπηρ μέχρι τον Ερωτόκριτο, οι νέοι υπερέβαιναν το νόμο-τον πατέρα εκείνες τις εποχές- για να πραγματωθούν στην αγάπη και στο όνειρο».

«Ο γάμος από έρωτα και η θεμελίωση της οικογένειας, πάνω στο υπόδειγμα της αγάπης, είναι ο πυρήνας της νεωτερικής κοινωνίας, της πυρηνικής οικογένειας και του σύγχρονου ανθρώπου. Είναι αυτό το οποίο μας διαφοροποιεί, από το Μεσαίωνα και από την αρχαιότητα. Ο νομικός μας πολιτισμός, μπορεί να μην εξετάζει τα αίτια και τα κίνητρα του γάμου, όμως διασφαλίζει σε όλες τις διαστάσεις του, την ελεύθερη βούληση και την αυτονομία του ανθρώπου. Επιτρέπει γι΄αυτό να λήξει ένας κακός γάμος. Επιτρέπει, επίσης, ο γάμος να έχει και συναισθηματικά κίνητρα, αν όχι κυρίως συναισθηματικά κίνητρα, να αποτελεί την οδό του προσώπου προς τη δική του ευτυχία, σε συμφωνία και σε σύμπτωση της ελεύθερης βούλησης του με τη βούληση ενός άλλου προσώπου. Αυτός ο συγχρονισμός, της ανάγκης δύο ανθρώπων για συνύπαρξη, αυτό είναι ο γάμος», είπε ο κ. Σκέρτσος.

Δεν ορίζει το Σύνταγμα τον τύπο της οικογένειας, αφήνει την ελευθερία σε κάθε άνθρωπο να επιλέξει ελεύθερα και από εκεί και πέρα η πολιτεία οφείλει να προστατεύει την οικογένεια, χωρίς διακρίσεις, είπε ο υπουργός Επικρατείας και ευχαρίστησε τον πρωθυπουργό για την τιμή που του έκανε να είναι εκείνος ο εισηγητής του νομοσχεδίου για την ισότητα στον πολιτικό γάμο, ανεξαρτήτως φύλου και σεξουαλικού προσανατολισμού.

Αναφερόμενος στα παιδιά των ομόφυλων ζευγαριών, ο κ. Σκέρτσος υπογράμμισε ότι σήμερα υπάρχουν πολλοί Έλληνες και Ελληνίδες που αναγνωρίζονται, ως ομόφυλοι γονείς, με παιδιά, σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Όμως, μόλις περάσουν τα σύνορα και μπουν στην πατρίδα τους, αυτή τους η ιδιότητα παύει να υπάρχει. «Τα παιδιά τους μένουν απροστάτευτα στην καθημερινότητα. Μένουν απροστάτευτα αν τους συμβεί κάτι κακό», είπε και αναρωτήθηκε: «είναι στην παράδοσή μας να αφήνουμε απροστάτευτα παιδιά ενώ είναι ελληνόπουλα; Να μην τους δίνουμε την ελληνική ιθαγένεια; Είναι στην παράδοσή μας να μην τους δίνουμε δικαίωμα στην υγεία; Στην ασφάλιση; Στην κληρονομιά; Όπως και στα υπόλοιπα παιδιά; Απλώς και μόνο επειδή οι γονείς τους έχουν διαφορετικό σεξουαλικό προσανατολισμό από την πλειονότητα;».

