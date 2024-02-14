Συστήνεται, με απόφαση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, επιστημονική επιτροπή η οποία αναλαμβάνει την εκπόνηση Εθνικής Στρατηγικής Πρόληψης και Αντιμετώπισης της Βίας και της Παραβατικότητας Ανηλίκων.

Ο Πρωθυπουργός προήδρευσε σήμερα σε σύσκεψη εργασίας με τα μέλη της επιτροπής, κατά την οποία έγινε μία πρώτη συζήτηση σχετικά με το υφιστάμενο πλαίσιο και τους στόχους της Εθνικής Στρατηγικής.

Στη σύσκεψη έλαβαν επίσης μέρος, από την πλευρά της κυβέρνησης, ο Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Κυριάκος Πιερρακάκης, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης, η Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Σοφία Ζαχαράκη, ο Υπουργός Επικρατείας Σταύρος Παπασταύρου, ο Υφυπουργός Υγείας Δημήτρης Βαρτζόπουλος και ο Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ Θανάσης Κοντογεώργης.

Τα μέλη της επιστημονικής επιτροπής είναι:

- Aρτινοπούλου Βασιλική, Καθηγήτρια Εγκληματολογίας, Πάντειο Πανεπιστήμιο, Εμπειρογνώμων ΟΗΕ

- Βασιλική Γεωργιάδου, Καθηγήτρια Πολιτικών Επιστημών, Πάντειο Πανεπιστήμιο,

- Θωμάς Μπαμπάλης, Καθηγητής Παιδαγωγικής & δια βίου μάθησης, κοσμήτωρ ΕΚΠΑ

- Aγάπη Κανδυλάκη, Καθηγήτρια Κοινωνικής Εργασίας & Πολυπολιτισμικότητας, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

- Βασίλης Βαμβακάς, Βασίλειος, Αν. Καθηγητής Κοινωνιολογίας της Επικοινωνίας, ΑΠΘ

- Κωνσταντίνος Πατσάκης, Αν. Καθηγητής Πληροφορικής & Διευθυντής Εργαστηρίου Κυβερνοασφάλειας, Πανεπιστήμιο Πειραιώς

- Αλεξανδρίδης Αθανάσιος, Ψυχίατρος-Παιδοψυχίατρος, Ψυχαναλυτής

- Ζαγούρα Παρασκευή, Δρ. Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ, Πρόεδρος Συνδέσμου Επιμελητών Ανηλίκων Ελλάδος

