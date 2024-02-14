Λογαριασμός
Βουλή: Την Πέμπτη η ομιλία του Αντώνη Σαμαρά για το νομοσχέδιο για την ισότητα στον πολιτικό γάμο

Aύριο, Πέμπτη, στις 18:00 πμ στη Βουλή στο πλαίσιο της συζήτησης του νομοσχεδίου

Σαμαράς

Ο πρώην πρωθυπουργός, Αντώνης Σαμαράς, θα μιλήσει αύριο, Πέμπτη, στις 18:00 στη Βουλή στο πλαίσιο της συζήτησης του νομοσχεδίου για την "Ισότητα στον πολιτικό γάμο, τροποποίηση του Αστικού Κώδικα και άλλες διατάξεις".

