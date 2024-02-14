«Ο πόλεμος λάσπης κι απειλών κατά εμένα και των παιδιών μου συνεχίζεται» αναφέρει σε ανακοίνωσή του, ο βουλευτής Β' Πειραιώς της ΝΔ, Δημήτρης Μαρκόπουλος.

«Γίνεται κατανοητό πως όταν κάποιοι φθάνουν στο σημείο να εμπλέξουν οικογένειες στα πολιτικά μικροπαιχνίδια τους δηλώνουν την ένδεια και την αδυναμία τους. Την απουσία κάθε έννοιας ηθικής» σημειώνει ο κ. Μαρκόπουλος και προσθέτει:

«Σύμφωνα λοιπόν με μπαράζ φημών, εμπλέκεται το όνομά μου και του ενός παιδιού μου σε υπόθεση φραστικής επίθεσης σε καθηγητή σχολείου. Μια διαφωνία, από αυτές που λογικό είναι να υπάρχουν σε ένα σχολικό περιβάλλον, η οποία λύθηκε άμεσα, εντός του σχολείου, διογκώθηκε με ψεύδη για λόγους που όλοι κατανοούν κι από κέντρα που όλοι γνωρίζουμε.

Μια παρεξήγηση, η οποία διευθετήθηκε σε κλίμα συνεννόησης και καλής θέλησης, καθώς ούτε μέτρα ζητήθηκαν ή πολύ περισσότερο υπήρξαν κατά του καθηγητή, ενώ και η κόρη μου συνεχίζει κανονικά τα μαθήματα της μαζί του, παρουσιάζεται αλλιώς.

Κατανοούμε όλοι για ποιο λόγο σε αυτό το σημείο της εξεταστικής για την τραγωδία των Τεμπών υπάρχουν αυτές οι αθλιότητες. Καλώ λοιπόν όσους στοχευμένα χτυπούν την οικογένεια και τα παιδιά μου να σταματήσουν. Προσωπικά μπορούν να πουν για εμένα ό,τι θέλουν.

Είμαι εδώ και δεν φοβάμαι.

Απαιτώ όμως ξεκάθαρα κι αδιαπραγμάτευτα να σεβαστούν τα ανήλικα παιδιά μου και να τα αφήσουν κατά μέρους. Πολύ περισσότερο μετά τις απειλές για την σωματική ακεραιότητα τους που προχθές δέχθηκα» καταλήγει ο κ. Μαρκόπουλος.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

