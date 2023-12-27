Λογαριασμός
«Θύμα της τυφλής οπαδικής βίας, έδωσε γενναία μάχη για τη ζωή», δηλώνει ο Κασσελάκης για τον θάνατο του αστυνομικού

«Τον είχα επισκεφθεί στο νοσοκομείο, ελπίζαμε τότε όλοι σε ένα θαύμα. Δυστυχώς δεν τα κατάφερε. Εκφράζω τη βαθιά μου λύπη και τη συμπαράστασή μου στην οικογένειά του.», δηλώνει, μεταξύ άλλων, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ

Στέφανος Κασσελάκης

«Ο 31χρονος Γιώργος, αστυνομικός, θύμα της τυφλής οπαδικής βίας, έδωσε γενναία μάχη για τη ζωή», δηλώνει ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Στέφανος Κασσελάκης σε ανάρτησή του στο Τwitter για τον θάνατο του 31χρονου αστυνομικού των ΜΑΤ ο οποίος είχε χτυπηθεί από φωτοβολίδα κατά τη διάρκεια επεισοδίων στου Ρέντη.

«Τον είχα επισκεφθεί στο νοσοκομείο, ελπίζαμε τότε όλοι σε ένα θαύμα. Δυστυχώς δεν τα κατάφερε. Εκφράζω τη βαθιά μου λύπη και τη συμπαράστασή μου στην οικογένειά του.», σημειώνει ο ίδιος.

