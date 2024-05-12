Τσακλόγλου: Ξεκινά σύντομα η αυτόνομη επενδυτική λειτουργία του ΤΕΚΑ

Νομοθετική ρύθμιση, ώστε το Ταμείο Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης (ΤΕΚΑ) να ξεκινήσει την αυτόνομη επενδυτική λειτουργία του, προανήγγειλε ο υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Πάνος Τσακλόγλου, σε συνέντευξή του στο One Channel.

Όπως είπε, «στο ΤΕΚΑ έχουν ήδη εγγραφεί πάνω από 350.000 άτομα και σχεδόν 150.000 επιχειρήσεις, που τους απασχολούν, ενώ τα υπό διαχείριση κεφάλαια είναι ακόμη σχετικά χαμηλά, περίπου 140 εκατ. ευρώ, ποσό που αυξάνει με γοργούς ρυθμούς. Αυτή τη στιγμή, προετοιμάζεται το default χαρτοφυλάκιο για τους ασφαλισμένους του ΤΕΚΑ και χρειάζεται νομοθετική ρύθμιση, την οποία θα φέρουμε σύντομα στη Βουλή, για να μεταφερθούν τα κεφάλαια του Ταμείου από το Κοινό Κεφάλαιο της Τράπεζας της Ελλάδος και να ξεκινήσει η αυτόνομη επενδυτική λειτουργία του ΤΕΚΑ».

Αναφορικά με την πλατφόρμα δήλωσης απασχόλησης συνταξιούχων, ο κ. Τσακλόγλου σημείωσε πως, έως τώρα, έχει εγγραφεί ο διπλάσιος αριθμός εργαζόμενων συνταξιούχων από τα αντίστοιχα περσινά νούμερα.

«Αναμέναμε αύξηση του αριθμού των εργαζόμενων συνταξιούχων όχι τόσο γρήγορα και όχι τόσο μεγάλη. Ήδη, σύμφωνα με τον ΕΦΚΑ, το νούμερο των ατόμων τα οποία έχουν εγγραφεί στην πλατφόρμα του φορέα για τους εργαζόμενους συνταξιούχους έχει ξεπεράσει τις 80.000 ενώ, μέχρι και την περσινή χρονιά, τα άτομα τα οποία ήταν δηλωμένα ως εργαζόμενοι συνταξιούχοι ήταν περίπου 36.000».

Επίσης, ο υφυπουργός Εργασίας επανέλαβε ότι τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης παραμένουν, ως έχουν, μέχρι το 2027. «Υπάρχει νομοθεσία στην Ελλάδα, σύμφωνα με την οποία εξετάζεται ανά τριετία η μεταβολή στο προσδόκιμο της επιβίωσης των ατόμων στα 65 έτη και αντίστοιχα προσαρμόζεται και το συνταξιοδοτικό όριο. Αυτή η άσκηση έγινε πέρυσι και έδειξε ότι η διαφορά κατά την περίοδο αναφοράς ήταν μηδαμινή. Επομένως, την επόμενη τριετία δεν πρόκειται να γίνει καμία μεταβολή» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Όσον αφορά στις μετακλήσεις, ο Τσακλόγλου έκανε λόγο για θεαματική μείωση της ανεργίας, η οποία, όμως, παραμένει σε σχετικά υψηλό επίπεδο, ενώ, ταυτόχρονα, παρατηρούνται στενότητες και σε κλάδους, όπως στον αγροτικό και τουριστικό τομέα και στις κατασκευές. Όπως εξήγησε, πρώτα γίνεται προσπάθεια να καλυφθούν τα κενά με εγχώριο εργατικό δυναμικό και, όταν αυτό δεν είναι δυνατόν, γίνονται μετακλήσεις.

«Προωθούμε διακρατικές συμφωνίες, ώστε να είναι εξασφαλισμένοι και οι εργοδότες, αλλά και οι ίδιοι οι εργαζόμενοι, ως προς τον μισθό τους, τα εργασιακά δικαιώματά τους και την άδειά τους» υπογράμμισε ο υφυπουργός Εργασίας.

