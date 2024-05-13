Μεξικό: Οκτώ νεκροί σε επίθεση ενόπλων

Τουλάχιστον οκτώ άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε επίθεση που διαπράχθηκε προχθές Σάββατο σε πόλη της κεντρικής μεξικανικής πολιτείας Μορέλος, κοντά στην πρωτεύουσα, ανακοίνωσαν χθες Κυριακή οι τοπικές αρχές.

Ξέσπασε ανταλλαγή πυρών μέσα σε εμπορικό κατάστημα στον δήμο Ουιτσιλάκ, σε μικρή απόσταση από αυτοκινητόδρομο ο οποίος συνδέει την πρωτεύουσα με την τουριστική πόλη Κουερναβάκα. Τέσσερις άνθρωποι βρέθηκαν νεκροί επιτρόπου. Άλλοι τέσσερις τραυματίες, που διακομίστηκαν σε νοσοκομείο, υπέκυψαν στα τραύματά τους από το βράδυ του Σαββάτου ως το πρωί της Κυριακής, διευκρίνισε η εισαγγελία της Μορέλος.

Τα πτώματα των οκτώ θυμάτων «παραδόθηκαν στην ιατροδικαστική υπηρεσία» και «οι έρευνες συνεχίζονται», πρόσθεσε.

Ο δήμαρχος της Ουιτσιλάκ, ο Ραφαέλ Βάργκας, καταδίκασε την επίθεση και ζήτησε τη βοήθεια της πολιτειακής και της ομοσπονδιακής κυβέρνησης μέσω ιστότοπων κοινωνικής δικτύωσης.

Στη Μορέλος υπάγονται διοικητικά πόλεις με θερμό κλίμα, που αποτελούν προορισμό πολλών παραθεριστών, ιδίως κατοίκων της μεξικανικής πρωτεύουσας.

Ωστόσο η Μορέλος γειτονεύει επίσης με την πολιτεία Γκερέρο, όπου δρουν αντίπαλα καρτέλ των ναρκωτικών, και συχνά πλήττεται από το αέναο κύμα βίας που σαρώνει τη χώρα.

Τον Νοέμβριο, μάχη ανάμεσα στην αστυνομία και φερόμενους ως κακοποιούς είχε αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους εννιά άνθρωποι στην Κουερναβάκα.

Η βία που συνδέεται με τα καρτέλ έχει στοιχίσει τη ζωή σε κάπου 450.000 ανθρώπους, ενώ άλλοι 100.000 και πλέον έχουν εξαφανιστεί και χαρακτηρίζονται αγνοούμενοι από το 2006, όταν η τότε κυβέρνηση κήρυσσε τον αμφιλεγόμενο «πόλεμο κατά των ναρκωτικών».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.