Ζελένσκι: Σκληρές μάχες στο Χάρκοβο - Χιλιάδες άμαχοι εκτοπισμένοι

«Σκληρές μάχες» μαίνονται σε τμήματα των παραμεθόριων περιοχών του Χάρκιβ, όπου χιλιάδες άνθρωποι έχουν εκτοπιστεί μετά από ρωσική επίθεση, δήλωσε σήμερα το βράδυ ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

«Αμυντικές μάχες και οι σκληρές μάχες συνεχίζονται σε μεγάλο μέρος των συνόρων μας», τόνισε.

«Το σκεπτικό πίσω από τις επιθέσεις στην επαρχία του Χάρκιβ είναι να απλώσουν τις δυνάμεις μας και να υπονομεύσουν το ηθικό» του ουκρανικού στρατού, συμπλήρωσε ο Ζελένσκι.

Λίγο νωρίτερα σήμερα, ο κυβερνήτης της επαρχίας αυτής της ανατολικής Ουκρανίας Όλεγκ Σινεγκούμποφ δήλωσε ότι όλες οι παραμεθόριες περιοχές του Χάρκιβ βρίσκονται «υπό ρωσικά πυρά» «σχεδόν 24 ώρες το 24ωρο».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.