Γεωργία: Δεν υποχωρεί ο πρωθυπουργός - Φέρνει προς ψήφιση το νομοσχέδιο «περί ξένων πρακτόρων»

Παρά την πολιτική κρίση, τις συνεχιζόμενες διαδηλώσεις χιλιάδων ανθρώπων και τις διεθνείς καταδίκες, ο πρωθυπουργός της Γεωργίας Ιρακλί Κομπαχίτζε δεσμεύτηκε σήμερα να προωθήσει το αμφιλεγόμενο νομοσχέδιο «περί ξένων πρακτόρων», προειδοποιώντας μάλιστα τους διαδηλωτές με διώξεις.

Ο Κομπαχίτζε δήλωσε σε τηλεοπτική συνέντευξη Τύπου ότι το κυβερνών κόμμα Γεωργιανό Όνειρο θα εξασφαλίσει την ψήφιση του νομοσχεδίου σε τρίτη ανάγνωση την ερχόμενη εβδομάδα και απείλησε μάλιστα τους διαδηλωτές με διώξεις αν καταφύγουν σε βία επεισόδια.

Η αντιπολίτευση κάλεσε τους αντιπάλους του νομοσχεδίου να πραγματοποιήσουν ολονύχτια διαμαρτυρία σήμερα έξω από το κοινοβούλιο για να εμποδίσουν τους βουλευτές να εισέλθουν στη Βουλή τη Δευτέρα, όταν πρόκειται να ξεκινήσουν τη συζήτηση για την τρίτη ανάγνωση του νομοσχεδίου.

Η κυβέρνηση απείλησε ότι θα συλλάβει οποιονδήποτε διαδηλωτή επιχειρήσει να εμποδίσει την πρόσβαση στο κοινοβούλιο. «Θα ήθελα να προειδοποιήσω όλα τα μέλη των ριζοσπαστικών ομάδων της αντιπολίτευσης ότι θα χρειαστεί να λογοδοτήσουν για πράξεις βίας τους ενώπιον δικαστηρίων», προειδοποίησε ο πρωθυπουργός.

Η χώρα του Καυκάσου αντιμετωπίζει αντικυβερνητικές διαδηλώσεις από τις αρχές Απριλίου, αφού το κυβερνών κόμμα, επανεισήγαγε το νομοσχέδιο που θεωρείται εμπόδιο στις φιλοδοξίες της Γεωργίας να ενταχθεί στην ΕΕ.

Το νομοσχέδιο, που προβλέπει ότι οργανισμοί που λαμβάνουν πάνω από το 20% της χρηματοδότησής τους από το εξωτερικό θα χαρακτηρίζονται ξένοι πράκτορες, έχει οδηγήσει σε τεράστιες κινητοποιήσεις στη χώρα από τους διαδηλωτές που το θεωρούν αυταρχικό και ρωσικής έμπνευσης. Η ΕΕ και δυτικές χώρες έχουν επίσης καταδικάσει το νομοσχέδιο με τις Βρυξέλλες να προειδοποιούν ότι η ψήφισή του μπορεί να θέσει σε κίνδυνο την προσπάθεια της Γεωργίας να ενταχθεί στην ΕΕ.

Από την πλευρά της η κυβέρνηση υποστηρίζει από την πλευρά της ότι αυτό το μέτρο έχει σκοπό να αναγκάσει τους οργανισμούς να επιδείξουν μεγαλύτερη «διαφάνεια» όσον αφορά τη χρηματοδότησή τους.

Το νομοσχέδιο χρειάζεται ακόμη να εγκριθεί σε τρίτη ανάγνωση - που θα αναμένεται την ερχόμενη εβδομάδα - και η πρόεδρος Σαλομέ Ζουραμπισβίλι, που βρίσκεται σε σύγκρουση με το κυβερνών κόμμα, αναμένεται να ασκήσει βέτο. Το Γεωργιανό Όνειρο διαθέτει ωστόσο αρκετές ψήφους ώστε να το περάσει.

Η διαφωνία σχετικά με το νομοσχέδιο θεωρείται κλειδί για το αν η Γεωργία, η οποία είχε παραδοσιακά θερμές σχέσεις με τη Δύση, συνεχίζει την ώθησή της για ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ ή αντ' αυτού οικοδομήσει σχέσεις με τη Ρωσία.

Ο ιδρυτής του Γεωργιανού Ονείρου, ο δισεκατομμυριούχος πρώην πρωθυπουργός Μπιτζίνα Ιβανισβίλι, δήλωσε τον περασμένο μήνα ότι ο νόμος «περί ξένων πρακτόρων» είναι αναγκαίος για να επιβεβαιωθεί η γεωργιανή κυριαρχία έναντι δυτικών δυνάμεων που, όπως είπε, θέλουν να παρασύρουν τη χώρα σε σύγκρουση με τη Ρωσία.

Το βράδυ του Σαββάτου πλήθος διαδηλωτών υπό βροχή πραγματοποίησαν τη μεγαλύτερη διαμαρτυρία μέχρι σήμερα. Σύμφωνα με εκτίμηση του Reuters, ο αριθμός των διαδηλωτών ανήλθε σε περίπου 50.000 άτομα.

Ορισμένα γεωργιανά μέσα ενημέρωσης και ακτιβιστές εκτίμησαν το πλήθος των διαδηλωτών σε εκατοντάδες χιλιάδες. Το κυβερνών κόμμα είπε ότι 18.000 συμμετείχαν στη διαδήλωση.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

