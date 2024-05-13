Σε συνέντευξή της στο ιταλικό ιδιωτικό τηλεοπτικό δίκτυο Nove, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν δήλωσε ότι για την νέα της θητεία «θα ζητήσει την συνεργασία και υποστήριξη των ευρωβουλευτών που τάσσονται υπέρ της Ουκρανίας, του κράτους δικαίου και της Ευρώπης».

Απηύθυνε, παράλληλα, έκκληση στους νέους «να δείξουν θάρρος και εμπιστοσύνη και να πάνε να ψηφίσουν στις Ευρωεκλογές». Σε ό,τι αφορά τις κύριες προτεραιότητες της ενωμένης Ευρώπης, η πρόεδρος της Κομισιόν έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην προστασία του περιβάλλοντος, στην διαδικασία ψηφιοποίησης, στην ενίσχυση της καθαρής ενέργειας και στην μείωση της γραφειοκρατίας.

Ερωτηθείσα για τις εξελίξεις στο Μεσανατολικό, δήλωσε ότι «η Ευρώπη στηρίζει με αποφασιστικότητα την λύση των δυο κρατών, του Ισραήλ και του παλαιστινιακού, τα οποία πρέπει να είναι ασφαλή και ανεξάρτητα» ενώ πρόσθεσε ότι αυξάνεται διαρκώς η ευρωπαϊκή ανθρωπιστική βοήθεια προς τον αμαχο πληθυσμό.

Τόνισε, δε, ότι «η Ευρώπη θα συνεχίσει να παρέχει στήριξη στην Ουκρανία, μέχρις ότου αυτό θα θεωρείται αναγκαίο. «Πρόκειται για την αρχιτεκτονική της ειρήνης μας. Το διεθνές δίκαιο πρέπει να τυχαίνει πάντα σεβασμού, διαφορετικά ανοίγουμε τις πύλες στα αυταρχικά καθεστώτα», υπογράμμισε η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Σε ό,τι αφορά την άμυνα, τάχθηκε υπέρ «μιας Ευρώπης η οποία να παρέχει προστασία» με αύξηση των επενδύσεων στην κοινή ευρωπαϊκή άμυνα και ενίσχυση της ευρωπαϊκής αμυντικής βιομηχανίας. «Για να υπερισχύσει η ειρήνη, πρέπει να είμαστε ισχυροί και επαρκώς προετοιμασμένοι», είπε χαρακτηριστικά. Την ίδια ώρα, ζήτησε από την Κίνα «να χρησιμοποιήσει με εποικοδομητικό τρόπο την επιρροή της επί της Ρωσίας, περιορίζοντας την "πυρηνική ρητορική" του Πούτιν»

«Η Ευρώπη βασίζεται στην ελευθερία έκφρασης, στην ειρήνη, στην ελευθεροτυπία. Θέλουμε να ενισχύσουμε, ακόμη περισσότερο, την δημοκρατία και τις αξίες μας αυτές», ολοκλήρωσε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

