Η ΑΕΚ νιώθει την... ανάσα του ΠΑΟΚ, 2-0 ο «Δικέφαλος του Βορρά» τον Ολυμπιακό

Φωτιά στο πρωτάθλημα έβαλε ο ΠΑΟΚ! Οι Θεσσαλονικείς νίκησαν 2-0 τον άδειο από δυνάμεις Ολυμπιακό στην Τούμπα και τον έθεσαν ουσιαστικά εκτός διεκδίκησης του τίτλου, μειώνοντας παράλληλα τη διαφορά από την κορυφή της βαθμολογίας των playoffs της Stoiximan Super League στον έναν βαθμό.

Ανώτερος σε όλη τη διάρκεια του αγώνα ο Δικέφαλος του Βορρά, άνοιξε το σκορ με εξαιρετικό σουτ του Τάισον (26’) και κλείδωσε τη νίκη με ιδανικό τελείωμα του Ζίβκοβιτς (65’), με τους «ερυθρόλευκους» να μην καταφέρνουν να ξαναμπούν στο ματς παρότι πέρασαν στο δεύτερο ημίχρονο οι Ποντένσε, Ελ Κααμπί και Φορτούνης.

Στο μυαλό του κόουτς

Με 4-2-3-1 πορεύτηκε ο Ραζβάν Λουτσέσκου, που επέλεξε τον Κοτάρσκι στο τέρμα και τους Σάστρε, Κεντζιόρα, Κουλιεράκη και Μπάμπα στην άμυνα. Σβαμπ και Μεϊτέ έπαιξαν στον άξονα, με Α. Ζίβκοβιτς, Κωνσταντέλια και Τάισον πίσω από τον Μπράντον.

Ο δε Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, επέλεξε 4-3-3, με τον Τζολάκη κάτω από τα δοκάρια και τους Ροντινέι, Κάρμο, Ρέτσο και Κίνι στην άμυνα. Η τριάδα στα χαφ απαρτίστηκε από τους Όρτα, Τσικίνιο και Έσε, με τους Μασούρα και Μαρτίνς στα άκρα της επίθεσης και τον Ναβάρο στην κορυφή της.

Το ματς

Οι Θεσσαλονικείς μπήκαν πιο δυνατά όμως η πρώτη αξιόλογη φάση ήρθε από πλευράς Ολυμπιακού, με την κεφαλιά του Μασούρα να περνά άουτ μετά τη σέντρα του Μαρτίνς στο 9’.

Ο ΠΑΟΚ απάντησε τρία λεπτά αργότερα, όταν ο Μπράντον έβγαλε τετ α τετ τον Κωνσταντέλια, όμως εκείνος έχασε το κοντρόλ και επέτρεψε στον Τζολάκη να τον προλάβει.

Εντέλει στο 26’ ήρθε το γκολ, με τον Τάισον να στέλνει την μπάλα στα δίχτυα με υπέροχο συρτό σουτ μετά από γυριστό του Ζίβκοβιτς και να βάζει φωτιά στην Τούμπα!

ΠΑΟΚ-Ολυμπιακός 2-0: Τον έβγαλε νοκ άουτ και μπήκε στο κόλπο του τίτλου

Η εξέλιξη αυτή ανάγκασε τους «ερυθρόλευκους» να ανέβουν, με τον Κοτάρσκι να βγάζει εντυπωσιακά σε κόρνερ την ψηλοκρεμαστή κεφαλιά του Μαρτίνς στο 31’.

Οι Πειραιώτες συνέχισαν να ψάχνουν την ισοφάριση μέχρι την ανάπαυλα όμως τους έλειπε η φρεσκάδα και η καλή τελική πάσα, με τον Όρτα να έχει ένα άστοχο βολέ στο 41’ και τον Ροντινέι να μην καταφέρνει να βρει συμπαίκτη με εξαιρετική μπαλιά στις καθυστερήσεις.

Ο Μεντιλίμπαρ έριξε στο ματς Ελ Κααμπί και Ποντένσε στο δεύτερο μέρος, με τον Πορτογάλο να παίρνει πολλές προσπάθειες από τα αριστερά αλλά δίχως αποτέλεσμα.

Κι ενώ οι φιλοξενούμενοι ενέτειναν την πίεσή τους, ήρθε μια αστραπιαία αντεπίθεση για το 2-0 του ΠΑΟΚ!

ΠΑΟΚ-Ολυμπιακός 2-0: Τον έβγαλε νοκ άουτ και μπήκε στο κόλπο του τίτλου

Ο Κωνσταντέλιας άδειασε τον Κίνι και έβγαλε τετ α τετ τον Ζίβκοβιτς, που τελείωσε ιδανικά τη φάση για να διπλασιάσει τα τέρματα της ομάδας του στο 65’.

Όντας πλέον πίσω με δύο τέρματα, ο Ολυμπιακός χρειάστηκε λίγη ώρα μέχρι να ανεβάσει ξανά τις γραμμές τους και απείλησε δις με τον Καρβάλιο (84’, 90’), χωρίς αποτέλεσμα.

Η μεγαλύτερη στιγμή για τους Πειραιώτες ήρθε στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων, όταν ο Όρτα έστειλε με μια... οβίδα την μπάλα στο οριζόντιο δοκάρι του Κοτάρσκι, με το 2-0 να μην αλλάζει.

MVP: Σε μία πολύ καλή βραδιά για την ομάδα του, ο Αντρίγια Ζίβκοβιτς ήταν κορυφαίος με γκολ και ασίστ. Πρώτα σέρβιρε με εντυπωσιακό τρόπο το 1-0 στον Τάισον και εν συνεχεία εκμεταλλεύτηκε την άψογη προσπάθεια του Κωνσταντέλια για να τελειώσει ουσιαστικά το ματς.

Η... σφυρίχτρα: Δεν αντιμετώπισε προβλήματα ή δύσκολες φάσεις ο Ντελαζό, που προσπάθησε να αφήσει το παιχνίδι χωρίς πολλά φάουλ αλλά στο δεύτερο ημίχρονο αναγκάστηκε να βγάλει αρκετές φορές την κίτρινη κάρτα από το τσεπάκι του.

Οι ενδεκάδες των ομάδων

ΠΑΟΚ (Ρ. Λουτσέσκου): Κοτάρσκι, Σάστρε, Κεντζιόρα, Κουλιεράκης, Μπάμπα, Σβαμπ (80’ Οζντόεφ), Μεϊτέ, Α. Ζίβκοβιτς (75’ Ντεσπόντοφ), Κωνσταντέλιας (75’ Μουργκ), Τάισον, Μπράντον (60’ Σαμάτα)

Στον πάγκο: Ζ. Ζίβκοβιτς, Βιεϊρίνια, Γιόνι, Μάρκος Αντόνιο

Ολυμπιακός (Χ. Μεντιλίμπαρ): Τζολάκης, Ροντινέι, Κάρμο, Ρέτσος, Κίνι (67’ Αποστολόπουλος), Έσε, Όρτα, Τσικίνιο (74’ Καρβάλιο), Μασούρας (46΄Ποντένσε), Μαρτίνς (67’ Φορτούνης), Ναβάρο (46’ Ελ Κααμπί)

Στον πάγκο: Πασχαλάκης, Βέζο, Αλεξανδρόπουλος, Άμπι

Διαιτητής: Ντελαζό

Βοηθοί: Φινζέν, Ζανί

4ος: Τσακαλίδης

VAR: Αλεξάντρ, Ψαρρής

