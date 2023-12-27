«Μία στις τρεις κλινικές στην Κεντρική Μακεδονία κινδυνεύει με αναστολή λειτουργίας», τόνισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος κατηγόρησε την κυβέρνηση του κυρίου Μητσοτάκη ότι δεν πιστεύει στο ΕΣΥ και σημείωσε πως για το κόμμα του προτεραιότητα είναι η αναγέννηση του Εθνικού Συστήματος Υγείας, με προσλήψεις μόνιμου προσωπικού, ισχυρό δίκτυο πρωτοβάθμιας περίθαλψης.

«Μία στις τρεις κλινικές στην Κεντρική Μακεδονία κινδυνεύει με αναστολή λειτουργίας, η κάλυψη σε αναισθησιολόγους είναι της τάξης του 53%, όταν σε όλη την υπόλοιπη Ελλάδα είναι στο 73%, ένα οριζόντιο πρόβλημα που όμως κλιμακώνεται στην 3η και στην 4η ΥΠΕ», δήλωσε ο κ. Ανδρουλάκης, μετά την επίσκεψή του στο Ογκολογικό Τμήμα Παίδων, στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης και τις συναντήσεις που είχε με τη διοίκηση του σωματείου των εργαζομένων και τον διοικητή του νοσοκομείου Νίκο Αντωνάκη.

«Τα προβλήματα έλλειψης προσωπικού είναι σημαντικά. Εγώ θέλω να ευχαριστήσω τους γιατρούς, τους νοσηλευτές για τις αγωνιώδεις προσπάθειες, ιδιαίτερα στο Ογκολογικό Τμήμα Παίδων, και την ενημέρωση που μας έκαναν», είπε ο κ. Ανδρουλάκης και συνέχισε: «Για μας προτεραιότητα είναι η αναγέννηση του Εθνικού Συστήματος Υγείας, για μας προτεραιότητα είναι το μόνιμο προσωπικό, ένα ισχυρό δίκτυο πρωτοβάθμιας υγείας, το οποίο θα αντιμετωπίσει τα τεράστια ζητήματα που υπάρχουν και στα αστικά κέντρα και στην ελληνική περιφέρεια, αποκλιμακώνοντας την πίεση που δέχονται τα δημόσια νοσοκομεία, όπως συνέβη στην περίοδο της πανδημίας. Και, βέβαια, αιτήματα για κίνητρα, σημαντικά κίνητρα σε ειδικότητες. Όχι μόνο αναισθησιολόγους, αλλά και σε άλλες ειδικότητες, κίνητρα στους νοσηλευτές. Για μας δεν είναι μόνο το οικονομικό ζήτημα, που πρέπει να υπάρχει διότι οι αμοιβές είναι πολύ χαμηλότερες του ευρωπαϊκού μέσου όρου, με αποτέλεσμα χιλιάδες υγειονομικοί να προσφεύγουν για εργασία στο εξωτερικό. Είναι και τα βαρέα και ανθυγιεινά».

Στο σημείο αυτό υπογράμμισε πως το ΠΑΣΟΚ θα καταθέσει ξανά τροπολογία για τα βαρέα και ανθυγιεινά και κάλεσε την κυβέρνηση να στηρίξει αυτό το δίκαιο αίτημα.

Παράλληλα επιτέθηκε στην κυβέρνηση λέγοντας ότι επιδιώκει την ενίσχυση του ιδιωτικού τομέα στην υγεία σε βάρος του δημόσιου και παρατήρησε: «Δυστυχώς η κυβέρνηση του κυρίου Μητσοτάκη δεν πιστεύει στο ΕΣΥ. Η προτεραιοποίηση είναι τέτοια και στο Ταμείο Ανάκαμψης και σε άλλα χρηματοδοτικά εργαλεία, που δείχνουν ότι αυτό το οποίο επιδιώκουν είναι η ενίσχυση του ιδιωτικού εις βάρος του δημοσίου. Χωρίς να καταλαβαίνουν ότι ο βασικός πυλώνας κοινωνικής δικαιοσύνης και αντιμετώπισης των ανισοτήτων στη χώρα είναι η δημόσια Παιδεία και η δημόσια Υγεία, που για μας, για την παράταξή μας, είναι προτεραιότητα να είναι ισχυρές και να παρέχουν υψηλές υπηρεσίες στους Έλληνες πολίτες και ιδιαίτερα στους πιο αδύναμους».

Ο πρόεδρος του σωματείου των εργαζομένων Γιώργος Δόντσιος είπε στον κ. Ανδρουλάκη ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα του νοσοκομείου είναι η έλλειψη προσωπικού, ιδίως σε αναισθησιολόγους, και ζήτησε να υπάρξει διακομματική στήριξη ώστε να γίνουν προσλήψεις μόνιμου προσωπικού, ενώ έθεσε και το θέμα της αύξησης των αποδοχών.

Ο αντιπρόεδρος Χρήστος Τζελέπης τόνισε πως η έλλειψη σε προσωπικό είναι της τάξης του 30% σε όλα τα τμήματα ενώ σε κάποια φτάνει το 40% ή και το 70%. Από τις 12 χειρουργικές αίθουσες λειτουργούν μόνο οι πέντε.

Από τους συνδικαλιστές αναφέρθηκε επίσης ότι η αναμονή στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών μπορεί να φτάσει και τις 8 ώρες.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ είπε ότι το κόμμα του θα στηρίξει τα αιτήματα των εργαζομένων και θα «βάλει πλάτη». Καταλόγισε «ιδεοληψία» στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και σημείωσε πως αν συνεχιστεί η σημερινή πολιτική της στον τομέα της Υγείας, τότε θα διαμορφωθεί η εξής κατάσταση: «Εκεί που λέγαμε ότι οι φτωχοί πηγαίνουν στο ΕΣΥ και οι πλούσιοι στην ιδιωτική υγεία, θα λέμε ότι αυτοί που δεν έχουν καθόλου λεφτά θα πηγαίνουν στο ΕΣΥ, αυτοί που έχουν λίγα στην ιδιωτική Υγεία και όσοι έχουν πολλά στο εξωτερικό». Είπε ακόμη ότι το ΕΣΥ πιέζεται με ακραίο τρόπο από το δημογραφικό και την έλλειψη προσωπικού και τάχθηκε υπέρ της αναγέννησής του, με προσλήψεις, καλύτερες συνθήκες εργασίας και αμοιβές καθώς και τη διαμόρφωση ενός νέου, σύγχρονου υγειονομικού χάρτη.

Ο κ. Ανδρουλάκης πρόσφερε δώρα στα παιδιά που νοσηλεύονται στο Ογκολογικό Τμήμα.

Τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ συνόδευαν ο Εκπρόσωπος Τύπου Θανάσης Γλαβίνας και στελέχη του κόμματος.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

