Αυτοψία της Υφυπουργού Χριστίνας Αλεξοπούλου στο έργο κατασκευής του σταθμού φόρτισης των νέων ηλεκτρικών λεωφορείων στο αμαξοστάσιο του ΟΑΣΘ στη Σταυρούπολη

Η Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών, αρμόδια για τις Μεταφορές, Χριστίνα Αλεξοπούλου πραγματοποίησε μία ακόμη αυτοψία στο έργο κατασκευής του σταθμού φόρτισης των νέων ηλεκτρικών λεωφορείων, στο αμαξοστάσιο του Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης (ΟΑΣΘ) στη Σταυρούπολη.

Συγκεκριμένα, οι 55 ειδικοί φορτιστές, που τοποθετούνται στο σημείο θα εξυπηρετούν τα 110 ηλεκτρικά λεωφορεία, που έχουν, ήδη, ολοκληρώσει τις δοκιμαστικές διαδρομές και θα κυκλοφορήσουν τις επόμενες ημέρες στους δρόμους της Θεσσαλονίκης.

Η κυρία Αλεξοπούλου κατά την επίσκεψή της, διαπίστωσε τη σημαντική πρόοδο των εργασιών, οι οποίες βρίσκονται εντός των χρονοδιαγραμμάτων της Κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη, καθώς η ολοκλήρωση του έργου θα συμβάλλει στην αναβάθμιση του παρεχόμενου έργου των αστικών συγκοινωνιών της Θεσσαλονίκης.

