«Δυστυχώς, ο Γιώργος Λυγγερίδης δεν είναι πια μαζί μας. Το δολοφονικό χτύπημα στάθηκε τελικά μοιραίο, παρά τις τιτάνιες προσπάθειες των συναδέλφων του, στον τόπο του συμβάντος, και των ιατρών και νοσηλευτών του νοσοκομείου», δηλώνει ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, κ. Γιάννης Οικονόμου, για τον θάνατο του 31χρονου αστυνομικού των ΜΑΤ ο οποίος είχε χτυπηθεί από φωτοβολίδα κατά τη διάρκεια επεισοδίων στου Ρέντη.

«Ο Γιώργος πάλεψε ηρωικά στην εντατική, επί πολλές ημέρες, αλλά δεν άντεξε. Η σύλληψη όλων των εμπλεκομένων στη δολοφονία του, σε κάθε επίπεδο, είναι ο ελάχιστος φόρος τιμής στη μνήμη του και η οφειλόμενη ανταπόκριση στο αίτημα της ελληνικής κοινωνίας για δικαιοσύνη.Ειλικρινά συλλυπητήρια στους οικείους του αδικοχαμένου Γιώργου, που θρηνούν το παλικάρι τους. Ειλικρινά συλλυπητήρια, επίσης, σε όλες και όλους τους συναδέλφους του Γιώργου, που είναι συντετριμμένοι, όπως είναι και σύσσωμη η κοινωνία μας», υπογραμμίζει ο ίδιος και τονίζει πως:

«Για να σπάσει ο κύκλος του αίματος, ο οποίος πληγώνει βαριά τόσο την ΕΛΑΣ όσο και την ελληνική κοινωνία, χρειάζεται, πέρα από αστυνομικά και δικονομικά μέτρα, μια αρραγής κοινωνική συμμαχία απέναντι στη βία. Όλοι, χωρίς καμία εξαίρεση, να δείχνουμε μηδενική ανοχή σε κάθε εκδήλωση βίας: στα σχολεία, στις οικογένειες, στο δρόμο, στις πλατείες, στα γήπεδα, σε χώρους διασκέδασης και δουλειάς. Να μην υπάρχει κανείς που θα στηρίζει και θα σιγοντάρει τη βία: ηθικά, ιδεολογικά ή έμπρακτα. Η διερεύνηση της δολοφονίας του Γιώργου θα συνεχιστεί μέχρι να φτάσουμε σε εκείνους που οργάνωσαν, συντόνισαν και εξόπλισαν όλους όσους συμμετείχαν στην εγκληματική επίθεση που οδήγησε στο θάνατό του».

Δυστυχώς, ο Γιώργος Λυγγερίδης δεν είναι πια μαζί μας. Το δολοφονικό χτύπημα στάθηκε τελικά μοιραίο, παρά τις τιτάνιες προσπάθειες των συναδέλφων του, στον τόπο του συμβάντος, και των ιατρών και νοσηλευτών του νοσοκομείου.



Ο Γιώργος πάλεψε ηρωικά στην εντατική, επί πολλές… — Γιάννης Οικονόμου (@joikonomou) December 27, 2023

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.