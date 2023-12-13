Την άποψη ότι η «κυβέρνηση υιοθέτησε» τα μέτρα που προτείνει ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Στέφανος Κασσελάκης, τα οποία παρουσίασε και χτες το πρωί με βίντεο στα κοινωνικά δίκτυα εξέφρασε ο ίδιος σε συνέντευξη που παραχώρησε στην εκπομπή του Ertnews «ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ».

Ο κ. Κασσελάκης χαρακτήρισε «οριζόντιο μέτρο» την απόφαση να αποκλειστούν όλοι οι φίλαθλοι για δυο μήνες και μίλησε για «κλασική προσέγγιση της κυβέρνησης: όταν δεν μπορεί να λύσει ένα θέμα, οριζόντιο μέτρο παντού». Ως προς το αν έχουν ευθύνη οι ιδιοκτήτες των Αθλητικών Ανωνύμων Εταιρειών, είπε πως «δουλεύουν μέσα σε νομικό πλαίσιο» το οποίο, όπως τόνισε, καθορίζει η κυβέρνηση.

« Η πρωτιά του ΣΥΡΙΖΑ στις Ευρωεκλογές είναι κοινωνική αναγκαιότητα »

« Η πρωτιά του ΣΥΡΙΖΑ είναι κοινωνική αναγκαιότητα », τόνισε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, απαντώντας σχετικά με το αν στόχος είναι τελικά η πρωτιά στις επερχόμενες εκλογές παρά τη διάσπαση ή αν ο πήχυς είναι το αρχικό 17%. Όπως είπε, « γι' αυτό το λόγο » πιστεύει πως θα είναι πρώτος. « Είμαστε ένα συμπαγές κόμμα » είπε, τονίζοντας πως τώρα « προστίθεται κόσμος » παρ' όλο που έχασε σε « κοινοβουλευτική παρουσία ». « Υπάρχουν πολλά λαμπρά μυαλά που θέλουν να εργαστούν ανιδιοτελώς για το ΣΥΡΙΖΑ, υπάρχει μία πηγή που λέγεται κοινωνία. Από εκεί αντλούμε, από την κοινωνία, έξω από τις βαρωνίες της Νέας Δημοκρατίας », υπογράμμισε.

«Δεν μπορείς να είσαι πολιτικός και να μην ακούς τους πολίτες», είπε αναφερόμενος στις απροειδοποίητες περιοδείες του, προσθέτοντας ότι το ίδιο θα κάνει και ως πρωθυπουργός της χώρας. Είπε ότι ο λόγος που δεν ανακοινώνει το πρόγραμμα του για μερικές περιοδείες είναι επειδή θέλει να ακούσει «αδιαμεσολάβητα» από όλους τους πολίτες και όχι μόνο από τους οπαδούς του ΣΥΡΙΖΑ τα παράπονα και την πραγματικότητα τους. Σχολίασε ότι πρέπει να έχεις μια καλή κομματική οργάνωση, «αλλά θέλεις να ακούς και ένα κόσμο που είναι έξω από την κομματική οργάνωση». Σημείωσε ότι «είναι σημαντικό να μπορούμε να καταλαβαίνουμε εμείς στα κεντρικά του κόμματος στην Κουμουνδούρου ποια είναι η αλήθεια εκεί έξω, ποια είναι τα ζητήματα και τι κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ λάθος, διότι μόνο έτσι θα γίνουμε κυβέρνηση, εάν μαθαίνουμε τα λάθη μας και μετά τα διορθώνουμε.

« Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι εκεί που είναι ο Αλέξης Τσίπρας »

Εξάλλου, αναφορικά με τη σχέση του με τον Αλέξη Τσίπρα, την χαρακτήρισε « εξαιρετική » και τόνισε πως « ο ΣΥΡΙΖΑ είναι εκεί που είναι ο Αλέξης Τσίπρας » και « πως ο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να παραμείνει βαθιά κοινωνικός και ανεξάρτητος ».

Εξάλλου, απέκλεισε το ενδεχόμενο να αλλάξει το καταστατικό του κόμματος στο επερχόμενο Συνέδριο και μίλησε για « προπαγάνδα της ΝΔ » σε ό,τι αφορά το πόσο « αριστερός » είναι, ξεκαθαρίζοντας πως ο ΣΥΡΙΖΑ είναι « μία υπεύθυνη παράταξη » με στόχο « να αλλάξει τον τόπο και να το κάνει με σύνεση και διαφάνεια ».

Ερωτηθείς σχετικά με τη θέση του για τις πολιτικές ασφάλειας, είπε πως « μπορείς να έχεις και ασφάλεια και κοινωνική ένταξη » και πως « το βασικό είναι να εφαρμόζεις τους νόμους και να μην υπάρχει ατιμωρησία ».

« Η αποχώρηση των 11 ανήκει στο παρελθόν »

Στην ερώτηση για την αποχώρηση των 11 βουλευτών είπε πως «αυτό ανήκει στο παρελθόν. Αυτή τη στιγμή μπορώ να σας πω ότι οι οργανώσεις μας συνεδριάζουν, ότι υπάρχει πολύ καλό κλίμα, έρχεται πολύς νέος κόσμος και όταν παράγεις πολιτική με διάδραση με την κοινωνία, κερδίζεις. Απλά δεν γίνεται αυθημερόν. Χρειάζεται λίγος χρόνος ».

« Είμαστε το μόνο κυβερνητικό κόμμα το οποίο μπορεί να διοικήσει τη χώρα με καθαρά χέρια », υπογράμμισε ο Στ. Κασσελάκης στη συνέχεια, απαντώντας σε ερώτηση για ενδεχόμενη συνεργασία με « όμορους χώρους ».

Κληθείς να σχολιάσει τη δημοσκοπική πτώση του ΣΥΡΙΖΑ, είπε πως « μόλις περάσαμε από μια διάσπαση είμαστε κυριολεκτικά στον ναδίρ τις μετα -Αλέξη, μετεκλογικής πορείας μας », ωστόσο, όπως διευκρίνισε ήδη υπάρχουν « σημαντικά σημάδια ανάκαμψης ». Επίσης, είπε πως ο ίδιος « σπάει πολλά ταμπού της ελληνικής κοινωνίας » και ότι « όταν σπας ταμπού είναι απολύτως « θεμιτό » ο Έλληνας πολίτης να χρειάζεται « χρόνο ».

«Εξωτερική πολιτική δεν κάνεις με λιχουδιές στον Πίνατ και υποκλίσεις στον Ερντογάν»

Ο κ. Κασσελάκης υποστήριξε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει υπάρξει αρκετά υπεύθυνη αντιπολίτευση και τα προηγούμενα χρόνια «ανεξάρτητα εάν η προπαγάνδα της ΝΔ υπερκάλυψε αυτό το υπεύθυνο πρόσωπο που είχε το κόμμα». «Δεν ανέχομαι ψέματα στον Έλληνα και στην Ελληνίδα», «εάν ΥΠΕΞ του ΣΥΡΙΖΑ υποκλίνονταν στον Ερντογάν όταν ήμασταν κυβέρνηση μπορείτε να φανταστείτε τι θα γινόταν από την προπαγάνδα της ΝΔ; θα είχε πέσει η κυβέρνηση», σχολίασε σχετικά με τον κ. Γεραπετρίτη. Είπε ότι «εξωτερική πολιτική δεν κάνεις με λιχουδιές στον Πίνατ και υποκλίσεις στον Ερντογάν», ενώ πρόσθεσε για τα ελληνοτουρκικά ότι είναι καλή η θετική ατζέντα αλλά σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να βγάζουμε την Ευρώπη από τον διάλογο. Σημείωσε ότι οι ευρωτουρκικές σχέσεις είναι πολύ σημαντικές για τα εθνικά μας συμφέροντα «και το γεγονός ότι αυτή η διακήρυξη υπονοεί ότι όλα τα θέματα θα λύνονται διμερώς δεν είναι αναγκαστικά στάση που μας οφελεί...».

Ο κ. Κασσελάκης είπε ότι έχει ζητήσει να ανασκευάσει ο κ. Μητσοτάκης τον χαρακτηρισμό «εθνική εξαίρεση», καθώς, όπως είπε, ο πρωθυπουργός υιοθετεί σε μεγάλο βαθμό την εξωτερική πολιτική από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, «όπως είναι στο Κυπριακό που αναφέρεται στο Κράν Μοντανά, όπως είναι οι Πρέσπες...». Σημείωσε ότι είναι προσβολή να αποκαλείται εθνική εξαίρεση ένα κόμμα που κυβέρνησε τον τόπο υπεύθυνα με χρηστή διοίκηση και στα οικονομικά και στην εξωτερική πολιτική».

«Η θωράκιση της χώρας δεν είναι προς διαπραγμάτευση»

Ερωτηθείς εάν ο ΣΥΡΙΖΑ θα υπερψηφίσει τις αμυντικές δαπάνες στον προϋπολογισμό, ο κ. Κασσελάκης σημείωσε ότι «η θωράκιση της χώρας δεν είναι προς διαπραγμάτευση» και πως «συγχρόνως εάν φανεί -και το λέω λιανά- ότι πέφτει μίζα σε μία αμυντική δαπάνη θα το πούμε ξεκάθαρα αυτό, δεν πρόκειται να φοβηθούμε». Τόνισε ότι η θωράκιση της χώρας συμπεριλαμβάνει και την οικονομική θωράκιση της χώρας, «όχι να χρεοκοπούμε και να πλουτίζουν οι λίγοι. 'Αρα βεβαίως να είμαστε βεβαίως σώφρονες όσον αφορά την άμυνα της χώρας αλλά όχι να είμαστε και κορόιδα». Στο ερώτημα αν συνεπώς ο ΣΥΡΙΖΑ προσανατολίζεται να ψηφίσει θετικά αν δεν βρει κάποια στοιχεία που δημιουργούν αμφιβολία, υπογράμμισε ότι «αυτό είναι το σωστό που πρέπει να πράξει μία υπεύθυνη αντιπολίτευση. Το σωστό είναι να κοιτάξει την γεωπολιτική θέση της χώρας και να ζητήσει ανταλλάγματα από τους συμμάχους μας για ό,τι προσφέρουμε και συγχρόνως να επενδύσει στην άμυνα της».

«θέλουμε να επενδύσουμε στη δημόσια υγεία, στη στέγαση, να φτιάξουμε τα πανεπιστήμια»

Μιλώντας για την οικονομία σημείωσε ότι το μείζον είναι η ανάκαμψη, σχολιάζοντας ότι δεν είναι παράδεισος μια οικονομίας που οι δημόσιοι υπάλληλοι έχουν να δουν αύξηση 12 χρόνια, ενώ πρόσθεσε πως «70 ευρώ μικτά είναι η αύξηση, αυτό είναι προσβολή στην νοημοσύνη τους». Τόνισε ότι «η σύγκλιση με την Ευρώπη είναι το μεγάλο στοίχημα» και πως «έχουμε πετύχει σύγκλιση σε κάποιο βαθμό απλά και μόνο επειδή έχουμε φτωχοποίηση στον Έλληνα πολίτη», φέρνοντας ως παράδειγμα το πεδίο της Υγείας. Αναφέρθηκε σε βασικούς δείκτες της οικονομίας σε σχέση με τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες, για να θέσει το ερώτημα «πώς είναι μεγάλη οικονομική επιτυχία» το να «είμαστε στη θέση 24 από τους 27 στην αγοραστική δύναμη». Τόνισε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ θέλει να επενδύσει στη δημόσια υγεία, να επενδύσει στη στέγαση, να φτιάξει τα πανεπιστήμια, σημειώνοντας ότι πρέπει να επενδύσουμε στη δημόσια παιδεία.

Χαρακτήρισε λάθος το δίλημμα «δημοσιονομική πειθαρχία ή παροχές». Είπε ειδικότερα ότι όταν ανέλαβε ο ΣΥΡΙΖΑ την κυβέρνηση υπήρχαν 0 ευρώ στα ταμεία και η χώρα έπρεπε να χτίσει «κάποιο μαξιλάρι ώστε να μπορεί να βγει από τα μνημόνια, άρα αναγκαστικά θα είχαμε και τρίτο μνημόνιο, δεν το έφερε ο ΣΥΡΙΖΑ το τρίτο μνημόνιο, αναγκαστικά θα είχαμε και τρίτο μνημόνιο». Σχολίασε ότι «μακάρι να μπορούσαμε να ήμασταν λίγο πιο πολιτικοί και να κάναμε παραπάνω παροχές το ‘19». Σημείωσε ότι «όταν ο ΣΥΡΙΖΑ ανέλαβε υπήρχαν 400.000 οικογένειες με δύο γονείς και δύο παιδιά οι οποίες είχαν μηδέν εισόδημα. 'Αρα λοιπόν πώς αυτές οι οικογένειες να ζήσουν. Υπήρχαν 2,5 εκατομμύρια άνθρωποι που δεν είχαν πρόσβαση στην περίθαλψη. Εδώ μιλάμε για μία ανθρωπιστική κρίση που προήλθε από την τεράστια σπατάλη και διαπλοκή κυρίως από τα χρόνια Σημίτη και Κώστα Καραμανλή». «Είμαι υπέρ ενός κράτους που με αποδοτικότητα και πλήρη διαφάνεια είναι παρεμβατικό και λύνει κοινωνικά ζητήματα», τόνισε εν κατακλείδι. Ανέφερε ακόμη ότι δεν μπορεί στην Ελλάδα «να μην υπάρχει κοινωνικό κράτος πρόνοιας» και το δημόσιο να είναι υποστελεχωμένο.

«Η φοροδιαφυγή δεν λύνεται με οριζόντια μέτρα που είναι άδικα»

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ είπε ότι υπάρχει φοροδιαφυγή αλλά «δεν τη λύνεις με οριζόντια μέτρα που είναι άδικα, δεν βαφτίζεις όλους τους Έλληνες φοροφυγάδες. Τόνισε ότι το όριο των 10.000 είναι όριο κοινής λογικής και διερωτήθηκε «πώς ζει κανείς με λιγότερο από 10.000 εισόδημα στην Ελλάδα της ακρίβειας;». Για το αν είναι εισαγόμενη η ακρίβεια, ο κ. Κασσελάκης ανέφερε ότι το δημόσιο πούλησε μέρος των μετοχών του στα ΕΛΠΕ για να πέσει κάτω από το όριο της καταστατικής πλειοψηφίας και το δημόσιο να μην έχει δικαίωμα στον έλεγχο. Ρώτησε για ποιο λόγο το κάνει αυτό η κυβέρνηση, για να τονίσει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ και ο πρόεδρος του θα μείνουν ανεξάρτητοι και πως θα είναι το κόμμα που θα λέει τα σύκα-σύκα και τη σκάφη-σκάφη, ότι αυτή η αλήθεια φαίνεται και πως θα είναι ο λόγος που θα κερδίσει τις εκλογές.

Κληθείς να πει ένα μέτρο που θα έπαιρνε ο ΣΥΡΙΖΑ και θα έκανε τη διαφορά στην ελληνική οικονομία, ο κ. Κασσελάκης τόνισε ότι αυτό είναι η κατάργηση της προκαταβολής φόρου εισοδήματος στις επιχειρήσεις. «Πιστεύω αυτό θα προκαλέσει τεράστια ένεση ρευστότητας στην οικονομία και επίσης μπορεί και να λύσει κι ένα μεγάλο κομμάτι της φοροδιαφυγής. Επειδή θα μπορέσει επιτέλους κάποιος να πληρώνει βάσει των αποτελεσμάτων του και όχι βάσει ενός θεωρητικού κέρδους».

Ερωτηθείς για τη μεταρρύθμιση της δικαιοσύνης, εξέφρασε τη δυσπιστία του για το κατά πόσο η κυβέρνηση έχει τη σχετική βούληση, φέρνοντας ως παράδειγμα την έρευνα για ΕΥΠ και Predator, η οποία, όπως είπε « ίσως να καταλήξει κάπου, ίσως να μην καταλήξει κάπου στο κράτος το οποίο ζούμε ». Απηύθυνε, δε, και πάλι έκκληση στον πρωθυπουργό « να προβεί σε άρση του απορρήτου των στελεχών της ΕΥΠ που ήταν υπό τη δική του εποπτεία ». « Μου είπε στο γραφείο του στη Βουλή ότι δεν θέλει να εμπλακεί στη Δικαιοσύνη. Του λέω ‘δεν πρόκειται για εμπλοκή, πρόκειται για απεμπλοκή, λες προχώρα Δικαιοσύνη στο έργο σου' », είπε χαρακτηριστικά, ενώ κάλεσε και το Νίκο Ανδρουλάκη να κάνει « μήνυση εναντίον του κ. Μητσοτάκη και των Διοικητών της ΕΥΠ από τη στιγμή που ξέρει ότι τον παρακολουθούσαν », κάτι που, όπως είπε, το έχει πει και στον ίδιο.

Κλείνοντας τη συνέντευξη, ο Στ. Κασσελάκης αρνήθηκε κατηγορηματικά το ενδεχόμενο να « εγκαταλείψει » το ΣΥΡΙΖΑ σε περίπτωση αποτυχίας, ενώ ερωτηθείς σε ποιο γραφείο νιώθει πιο άνετα στην Κουμουνδούρου ή στη Βουλή, είπε πως πιο άνετα νιώθει ανάμεσα στην « κοινωνία ».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

