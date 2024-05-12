Ένας άνδρας συνελήφθη σήμερα από την Πυροσβεστική, ως υπαίτιος πρόκλησης επτά πυρκαγιών στην ύπαιθρο από πρόθεση και κατ' εξακολούθηση, στην περιοχή της Ακράτας.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την Πυροσβεστική, ο άνδρας συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας από αξιωματικούς του Κλιμακίου Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Δυτικής Ελλάδας, σε συνεργασία με ανακριτικούς υπαλλήλους του πυροσβεστικού κλιμακίου Ακράτας και της πυροσβεστικής υπηρεσίας Αιγίου.

Όπως ανακοίνωσε η Πυροσβεστική, ο συλληφθείς κατηγορείται για επτά εμπρησμούς, από τις από 6 Μαΐου έως και σήμερα, στην περιοχή της Ακράτας, στην ανατολική Αχαΐα.

Στον άνδρα επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο, ενώ παράλληλα ενημερώθηκε και ο εισαγγελέας Πλημμελειοδικών Καλαβρύτων.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.