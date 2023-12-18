Ρέντη: Ο 18χρονος και 3 ακόμα ζητούν ένταξη σε καθεστώς προστατευόμενων μαρτύρων

Να ενταχθεί σε καθεστώς προστατευόμενου μάρτυρα, ως προς το σκέλος εκείνο που είναι ακόμα ανοικτό και αφορά την αστυνομική προανάκριση για την αθλητική βία στα γήπεδα, φέρεται να έχει ζητήσει -για δεύτερη φορά- από τη Διεύθυνση Ασφαλείας Αττικής, ο 18χρονος που έχει συλληφθεί και προφυλακιστεί για την επίθεση με ναυτική φωτοβολίδα εναντίον ενός 31χρονου αστυνομικού των ΜΑΤ στου Ρέντη.

Το συγκεκριμένο αίτημα αναμένεται να κριθεί τις επόμενες ημέρες.

Την ένταξη σε καθεστώς προστατευόμενου μάρτυρα έχουν ζητήσει επίσης αυτοβούλως ακόμα τρία εμπλεκόμενα άτομα για την υπόθεση.

Σημειώνεται ότι το πρώτο αίτημα του 18χρονου το απέρριψε ήδη η ανακρίτρια Πειραιά, καθώς έχει καταστεί ήδη κατηγορούμενος και δεν μπορεί παράλληλα και έχει και την ιδιότητα του προστατευόμενου μάρτυρα.

Ο 18χρονος, έχει κατηγορηθεί για απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος του 31χρονου αστυνομικού.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

