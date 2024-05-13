Τουλάχιστον 34 άνθρωποι είναι νεκροί και ακόμη 16 αγνοούνται εξαιτίας πλημμυρών και ροών κρύας λάβας που έπληξαν κοινότητες στη νήσο Σουμάτρα, στη δυτική Ινδονησία, δήλωσε χθες Κυριακή στο Γαλλικό Πρακτορείο εκπρόσωπος της τοπικής υπηρεσίας έρευνας και διάσωσης.

Η τραγωδία σημειώθηκε προχθές Σάββατο, περί τις 22:30 (τοπική ώρα· 18:30 ώρα Ελλάδας), στις περιφέρειες Άγκαμ και Τάναχ Ντατάρ, στο δυτικό τμήμα της Σουμάτρας, έπειτα από πολύωρες καταρρακτώδεις βροχές, που προκάλεσαν ξαφνικές πλημμύρες και ροές κρύας λάβας από το κοντινό ηφαίστειο Μαράπι.

Ο όρος κρύα λάβα αναφέρεται σε μάγματα που σχηματίζουν ηφαιστειακά αναβλήματα, ιδίως τέφρα, άμμος και βράχια. Όταν σημειώνονται ισχυρές βροχοπτώσεις, τα υλικά αυτά ενίοτε μετατρέπονται σε μάζες που κατεβαίνουν με ορμή από τον κρατήρα.

«Με βάση τις πληροφορίες που έχουμε λάβει, έχασαν τη ζωή τους 34 άνθρωποι, 16 στην Άγκαμ και 18 στην Τάναχ Ντατάρ. Άλλοι 18 τραυματίστηκαν», ενώ «αναζητούμε ακόμη 16 κατοίκους», δήλωσε ο εκπρόσωπος της τοπικής υπηρεσίας έρευνας και διάσωσης, ο Ιλχάμ Ουάχαμπ.

Κατά τον επικεφαλής της τοπικής υπηρεσίας διάσωσης στην Παντάνγκ, τον Άμπντουλ Μαλίκ, έχουν καταγραφτεί ακόμη τρία θύματα, οι θάνατοι των οποίων όμως μένει να επιβεβαιωθούν από τις αρχές.

Ως χθες είχαν αναγνωριστεί εννιά από τα θύματα, ανάμεσά τους δυο παιδιά τριών και οκτώ ετών, διευκρίνισε ο Άμπντουλ Μαλίκ.

Η εθνική υπηρεσία αντιμετώπισης καταστροφών (BNPB) ανακοίνωσε πως υπέστησαν ζημιές 84 σπίτια, 16 γέφυρες, δυο τζαμιά και 20 ορυζώνες στην Τάναχ Ντατάρ, που έχει πληθυσμό περίπου 370.000 κατοίκων.

Ο εκπρόσωπος Ιλχάμ Ουάχαμπ ανέφερε πως οι αρχές συνέχιζαν να λαμβάνουν χθες ειδοποιήσεις για αγνοούμενους. Δεν ήταν σε θέση να δώσει τον αριθμό των ανθρώπων που απομακρύνθηκαν εσπευσμένα από τα σπίτια τους.

Κατολισθήσεις και πλημμύρες πλήττουν συχνά την Ινδονησία την περίοδο των βροχών. Τον Μάρτιο, 26 ανθρώπινες ζωές χάθηκαν εξαιτίας κατολισθήσεων και πλημμυρών στη δυτική Σουμάτρα.

Το 2022, κάπου 24.000 κάτοικοι απομακρύνθηκαν εσπευσμένα από τα σπίτια τους και δυο παιδιά έχασαν τη ζωή τους εξαιτίας πλημμυρών στη Σουμάτρα, όπου συχνά τις βροχοπτώσεις κάνει πιο φονικές η αποψίλωση δασικών εκτάσεων, όπως καταγγέλλουν ντόπιοι υπερασπιστές του περιβάλλοντος.

Το όρος Μαράπι («βουνό της φωτιάς», σε τοπική γλώσσα) είναι από τα πιο ενεργά ηφαίστεια στην Ινδονησία. Τον Δεκέμβριο, ηφαιστειακή έκρηξη στοίχισε τη ζωή σε 24 ανθρώπους, στην πλειονότητά τους φοιτητές.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.