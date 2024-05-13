Οι Σοσιαλιστές του Ισπανού πρωθυπουργού Πέδρο Σάντσεθ επιβεβαίωσαν τις δημοσκοπήσεις και αναδείχθηκαν το πρώτο κόμμα στις χθεσινές περιφερειακές εκλογές της Καταλονίας, κερδίζοντας 41 έδρες από το τοπικό κοινοβούλιο των 135 εδρών, με καταμετρημένο πάνω από το 90% των ψήφων.

Στη δεύτερη θέση βρέθηκε το αποσχιστικό κόμμα Junts per Catalunya (Μαζί για την Καταλονία) του Κάρλες Πουτζδεμόν, με 36 έδρες και το μέχρι πρότινος στην εξουσία πιο μετριοπαθές αυτονομιστικό κόμμα Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) κέρδισε 20 έδρες.

Εξήμισι χρόνια μετά την αποτυχημένη απόπειρα απόσχισης της Καταλονίας, τα κόμματα υπέρ της ανεξαρτησίας, που κυβερνούσαν την περιφέρεια εδώ και μια δεκαετία, έχασαν την πλειοψηφία τους στο περιφερειακό κοινοβούλιο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

