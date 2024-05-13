Χιλιάδες άνθρωποι αναγκάστηκαν να απομακρυνθούν εσπευσμένα από τα σπίτια τους στην καναδική δύση, όπου μαίνονταν χθες Κυριακή εκατοντάδες μέτωπα φωτιάς, καθώς η περίοδος των πυρκαγιών, που άρχισε νωρίτερα από το συνηθισμένο, αναμένεται δύσκολη κι εξαιρετικά επικίνδυνη, σύμφωνα με τις ομοσπονδιακές αρχές.

«Οι φλόγες μας έχουν στ’ αλήθεια ζώσει, από τη δύση ως τα βορειοανατολικά», είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Ρομπ Φρέιζερ, ο δήμαρχος της Φορτ Νέλσον, απευθύνοντας αγωνιώδη έκκληση σε περίπου εκατό κατοίκους που παρέμειναν επιτόπου να φύγουν, καθώς η πόλη απειλείται από μέτωπο εκτός ελέγχου.

Η πυρκαγιά, που εκτείνεται σε περίπου 25.000 στρέμματα, μαινόταν χθες σε απόσταση 3,5 χιλιόμετρα από τα πρώτα σπίτια. Σχεδόν 3.500 κάτοικοι αναγκάστηκαν να φύγουν, να πάνε 400 χιλιόμετρα νοτιότερα, το βράδυ της Παρασκευής.

Οι πιο ήπιες καιρικές συνθήκες επέτρεψαν να ανασχεθεί κάπως η εξάπλωση της φωτιάς τη νύχτα, όμως τα πράγματα χειροτέρεψαν μετά το μεσημέρι, όταν άρχισαν ξανά να πνέουν ισχυροί άνεμοι, εξήγησε ο δήμαρχος Φρέιζερ.

«Βρισκόμαστε σε περίοδο ξηρασίας επιπέδου 5 (σ.σ. του υψηλότερου), κάτι που κάνει τον αγώνα εναντίον των δασικών πυρκαγιών εξαιρετικά δύσκολο, πάντως θα κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε για να περιορίσουμε» το μέτωπο, πρόσθεσε.

Στη γειτονική επαρχία Αλμπέρτα, μαίνονταν 43 πυρκαγιές, η μια από τις οποίες απέχει κάπου δεκαπέντε χιλιόμετρα από τη Φορτ Μακμέρι, αναγκάζοντας τους κατοίκους της να κάνουν ετοιμασίες για το ενδεχόμενο να χρειαστεί να φύγουν.

Η πόλη αυτή, μέσα σε βορινό δάσος, γνωστή για την ασφαλτούχο άμμο της, είχε υποστεί πελώρια καταστροφή εξαιτίας πυρκαγιάς τον Μάιο του 2016. Οι σχεδόν 90.000 κάτοικοί της είχαν αναγκαστεί να την εγκαταλείψουν εσπευσμένα.

Αυτή η πυρκαγιά χαρακτηρίζεται η χειρότερη καταστροφή στην ιστορία του Καναδά: κατέστρεψε κάπου 2.500 κτίρια και προκάλεσε ζημία αξίας σχεδόν 10 δισεκατομμυρίων καναδικών δολαρίων (κάπου 6,8 δισεκ. ευρώ).

Κι άλλες εντολές εσπευσμένης απομάκρυνσης εκδόθηκαν το σαββατοκύριακο σε μικρές κοινότητας στην Αλμπέρτα και στη Μανιτόμπα, ενώ σφοδροί άνεμοι έσπρωξαν τους καπνούς προς δυσμάς, προκαλώντας ασφυξία σε μεγάλες πόλεις. Η ποιότητα του αέρα εγείρει «πολύ υψηλούς» κινδύνους, ανέφερε η ομοσπονδιακή κυβέρνηση.

Σε επικαιροποιημένο προειδοποιητικό δελτίο της που δημοσιοποιήθηκε την περασμένη Τετάρτη, η Οτάβα προειδοποίησε πως οι «υψηλότερες από το φυσιολογικό θερμοκρασίες» τους επόμενους μήνες, που θα προστεθούν στις «συνθήκες ξηρασίας» θα «επιτείνουν τον κίνδυνο και την ένταση των δασικών πυρκαγιών».

Το 2023, ο Καναδάς έζησε τη χειρότερη περίοδο πυρκαγιών στην ιστορία του. Οι φωτιές, που σάρωσαν τη χώρα από την ανατολή ως τη δύση, κατέκαψαν 150 εκατομμύρια στρέμματα, στοίχισαν τη ζωή σε οκτώ πυροσβέστες και πυροσβέστριες κι ανάγκασαν τις αρχές να προχωρήσουν στην εσπευσμένη απομάκρυνση 230.000 ανθρώπων από τα σπίτια τους.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.