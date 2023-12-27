Πέθανε ο αστυνομικός που είχε χτυπηθεί από φωτοβολίδα στου Ρέντη

Την τελευταία του πνοή άφησε σήμερα το μεσημέρι ο 31χρονος αστυνομικός των ΜΑΤ που είχε χτυπηθεί από φωτοβολίδα κατά τη διάρκεια επεισοδίων, έξω από το κλειστό γυμναστήριο «Μελίνα Μερκούρη» στου Ρέντη, την ώρα που διεξαγόταν ο αγώνας βόλεϊ μεταξύ Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού.

Η φωτοβολίδα είχε χτυπήσει τον άτυχο αστυνομικό στο αριστερό πόδι, βρίσκοντας αρτηρία και προκαλώντας του σοβαρή αιμορραγία.

Ο βαριά τραυματισμένος 31χρονος είχε μεταφερθεί εσπευσμένα στο Γενικό Κρατικό Νίκαιας, όπου οι γιατροί σε μια προσπάθεια να περιορίσουν την αιμορραγία είχαν ακρωτηριάσει το πόδι του.

Στη συνέχεια, ο αστυνομικός νοσηλευόταν στη ΜΕΘ σε καταστολή, ενώ οι προσπάθειες των γιατρών την περασμένη εβδομάδα να τον επαναφέρουν δεν είχαν επιτυχία.

Δυστυχώς ο 31χρονος δεν άντεξε και σήμερα κατέληξε.

Τα επεισόδια είχαν σημειωθεί το βράδυ της 7ης Δεκεμβρίου.

Η ανακοίνωση του νοσοκομείου

«Κατόπιν ενημέρωσης των θεραπόντων ιατρών, ο ασθενής αστυνομικός που νοσηλευόταν στο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο Νίκαιας έπειτα από τον σοβαρό τραυματισμό του στην περιοχή του Ρέντη, κατέληξε στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, σήμερα Τετάρτη 27 Δεκεμβρίου και ώρα 12.34 μ.μ».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.