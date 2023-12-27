Βαρουφάκης για Σόιμπλε: Η Ιστορία θα τον κρίνει σκληρά

«Ο Βόλφγκανγκ Σόιμπλε ήταν η προσωποποίηση της πολιτικής στήριξης (με μέσα βίαιης λιτότητας και κατάλυσης των δημοκρατικών θεσμών) μιας νομισματικής ένωσης στην οποία ο ίδιος δεν πίστευε» έγραψε στην ανάρτηση που δημοσίευσε στον επίσημο λογαριασμό του στο X ο Γιάνης Βαρουφάκης, σχολιάζοντας την είδηση του θανάτου του 81χρονου Γερμανού πολιτικού.

«Προσωποποιούσε δηλαδή την εκρηκτική αντίφαση που γέννησε την Κρίση του Ευρώ και τις (αναπόφευκτα αποτυχημένες) πολιτικές αντιμετώπισής της που οδήγησαν, από τη μία μεριά, στην φτωχοποίηση της Ελλάδας και, από την άλλη, στην σημερινή αποβιομηχάνιση της Γερμανίας αλλά και της υπόλοιπης Ευρώπης. Η Ιστορία θα τον κρίνει σκληρά, όχι όμως σκληρότερα από εκείνους που υπέκυψαν στις καταστροφικές του πολιτικές», έγραψε.

Η ανάρτησή του:

