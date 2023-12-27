Δάνειο από Κασσελάκη για να πληρωθούν οι μισθοί στον ΣΥΡΙΖΑ

«Ένα αρκετά μεγάλο ποσό» δάνεισε ο Στέφανος Κασσελάκης στον ΣΥΡΙΖΑ, προκειμένου να πληρωθούν οι μισθοί των εργαζομένων και να κλείσει θετικά το έτος.

Τις πληροφορίες επιβεβαιώνουν καλά πληροφορημένες πηγές, οι οποίες εξηγούν ότι ο δανεισμός γίνεται καθώς η ελληνική νομοθεσία δεν επιτρέπει τη δωρεά στο κόμμα πάνω από 20.000 ευρώ.

Από την άλλη, ο Στέφανος Κασσελάκης δεν επιθυμεί να συντηρεί την «μαύρη τρύπα στα ΜΜΕ του κόμματος», τα οποία έχει αποφασίσει να τα κρατήσει προχωρώντας ωστόσο σε εξυγίανση.

Τα οικονομικά προβλήματα στον ΣΥΡΙΖΑ είναι γνωστά εδώ και καιρό καθώς μετά την ήττα στις εκλογές, η κρατική επιχορήγηση συρρικνώθηκε.

Ακόμα δεν έχει δημοσιευθεί στο ΦΕΚ το ακριβές ποσό που θα πάρει η Κουμουνδούρου έτσι ώστε ο πρόεδρος του κόμματος να αποφασίσει πως θα διαχειριστεί τα χρήματα.

