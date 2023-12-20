Τα μέτρα της κυβέρνησης για την πάταξη της οπαδικής βίας παρουσίασε σήμερα αναλυτικά σε συνέντευξη Τύπου ο αναπληρωτής υπουργός Αθλητισμού Γιάννης Βρούτσης.

Νωρίτερα ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας στο υπουργικό , δήλωσε: «Θα προχωρήσουμε ουσιαστικά στην άμεση εφαρμογή των προβλέψεων οι οποίες μπορεί να ίσχυαν και στο παρελθόν αλλά δεν είχαν εφαρμοστεί από τις ΠΑΕ, όπως οι κάμερες ή η άμεση καθιέρωση μητρώου με τα μέλη μιας και μόνο λέσχης ανά Σύλλογο, το ηλεκτρονικό εισιτήριο με τη συνεργασία του αρμόδιου Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, που θα επιτρέπει την άμεση ταυτοποίηση του κατόχου του εισιτηρίου μέσω μιας εφαρμογής στα κινητά»

Τα μέτρα που παρουσιάστηκαν στο Υπουργικό Συμβούλιο είναι τα εξής:

Α. ΛΕΣΧΕΣ ΦΙΛΑΘΛΩΝ

Μόνο μία Λέσχη ανά έμβλημα ομάδας

Πλαίσιο αρχαιρεσιών και διοίκησης της Λέσχης

Εποπτεία της ΠΑΕ στη Λέσχη και αστική ευθύνη της εις ολόκληρον

Υποχρεωτική σύσταση Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Λεσχών Φιλάθλων εντός 6 μηνών και συμμετοχή της στις διεθνείς Συνομοσπονδίες Λεσχών Φιλάθλων

Άμεση λειτουργία του Ηλεκτρονικού Μητρώου Μελών Λεσχών Φιλάθλων

Β. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (ΚΑΜΕΡΕΣ)

Υποχρέωση πλήρους λειτουργίας του ηλεκτρονικού συστήματος εποπτείας για τα γήπεδα Super League και Basket League

Βεβαίωση καλής λειτουργίας του από την ΕΛ.ΑΣ. δύο ημέρες πριν από κάθε διεξαγωγή αγώνα

Εφόσον το σύστημα λειτουργεί πλημμελώς, ο αγώνας θα διεξάγεται κεκλεισμένων των θυρών

Εάν το σύστημα λειτουργήσει πλημμελώς την ημέρα του αγώνα, θα διεξαχθεί κεκλεισμένων των θυρών ο αμέσως επόμενος

Γ. ΑΝΑΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΒΙΑΣ (ΔΕΑΒ)

Σε εφαρμογή της Σύμβασης Σεντ Ντενί του Συμβουλίου της Ευρώπης, καθίσταται 5μελής και ευέλικτη, με νομικούς, δικαστικούς και αξιωματικό της ΕΛ.ΑΣ.

Δημιουργείται Ηλεκτρονική Πλατφόρμα υποστήριξης του έργου της, σε συνεργασία με την ΕΛ.ΑΣ.

Δ. ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ

Συστήνεται η Εθνική Επιτροπή Συντονισμού, σε εφαρμογή της Σύμβασης Σεντ Ντενί του Συμβουλίου της Ευρώπης

Σκοπός της, η ανάπτυξη και υλοποίηση διυπηρεσιακής ολοκληρωμένης προσέγγισης για την ασφάλεια, προστασία και εξυπηρέτηση σε αθλητικές εκδηλώσεις

Συμμετέχουν εκπρόσωποι των Υπουργείων Αθλητισμού, Προστασίας του Πολίτη, Εσωτερικών, Δικαιοσύνης, Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Υγείας, Υποδομών και Μεταφορών, καθώς και από Εισαγγελία, ΔΕΑΒ, ΕΛ.ΑΣ., Πυροσβεστική, αθλητικές και ποδοσφαιρικές Αρχές, ΠΣΑΤ, ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Λεσχών Φιλάθλων κ.ά.

Ε. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΠΟΙΝΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ

Κατόπιν εισήγησης της ΔΕΑΒ, έπειτα από τις εκθέσεις των Παρατηρητών της και της ΕΛ.ΑΣ., κατά δέσμια αρμοδιότητα επιβάλλονται από το Υπουργείο Αθλητισμού με αυτοματοποιημένο τρόπο κυρώσεις για περιστατικά οπαδικής βίας, όπως ρίψη εύφλεκτων υλικών.

Ποινή φυλάκισης και πρόστιμο για δημόσιες δηλώσεις, ανακοινώσεις, καταχωρήσεις κ.λπ., ικανές να υποκινήσουν πράξεις βίας ή απειλής σε βάρος των θεσμοθετημένων διοικητικών, δικαιοδοτικών, δικαστικών οργάνων του ποδοσφαίρου, των διαιτητών, καθώς και κατά των αξιωματούχων των επαγγελματικών ομάδων

ΣΤ. ΡΗΤΡΑ ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Απομείωση της χρηματοδότησης για Ανώνυμες Αθλητικές Εταιρίες (ΑΑΕ), Τμήματα Αμειβομένων Αθλητών (ΤΑΑ) και Ερασιτεχνικά Σωματεία σε περιπτώσεις απαγόρευσης παρουσίας φιλάθλων σε συγκεκριμένες ζώνες ή τμήματα κερκίδων ή τουλάχιστον μιας αγωνιστική κεκλεισμένων των θυρών

Τα παρακρατούμενα χρηματικά ποσά θα διατίθενται αποκλειστικά για τη συντήρηση και αναβάθμιση εγκαταστάσεων στα Εθνικά Αθλητικά Κέντρα

Ζ. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ – ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ

Σύγχρονο και πρωτοποριακό σύστημα ταυτοποίησης κατόχων εισιτηρίων, σε συνεργασία με το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης

Αυτόματη και αδιάβλητη διαδικασία, χωρίς τη διενέργεια ελέγχου από φυσικό πρόσωπο, μέσω εφαρμογής στο κινητό τηλέφωνο του κατόχου εισιτηρίου

Χρήστες της εφαρμογής θα είναι τα φυσικά πρόσωπα που εκδίδουν εισιτήριο για τους ίδιους και τα ανήλικα τέκνα τους

Προϋπόθεση για τους χρήστες η καταχώρηση των στοιχείων τους στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας (ΕΜΕπ)

Πηγή: skai.gr

