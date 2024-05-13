ΚΥΚΛΟΣ ΙΔΕΩΝ: Ξεκίνησε το τριήμερο συνέδριο για τη Καμπύλη της Μεταπολίτευσης

Ξεκίνησε το απόγευμα της Κυριακής το συνέδριο του e-kyklos με θέμα : «Η Καμπύλη της Μεταπολίτευσης» τιμώντας την επέτειο των πενήντα ετών από την Μεταπολίτευση Μεταπολίτευσης.

Το συνέδριο διεξάγεται στο ξενοδοχείο Μεγάλη Βρετανία, όπου κι αυτό εορτάζει τα 150 χρόνια λειτουργίας του.

Η έκπληξη κατά την έναρξη την οποία επιφύλαξαν οι διοργανωτές ήταν ενα θεατρικό δρώμενο, υπό τον τύπο συνέντευξης του Φωκίωνα Kαπνίδη ,δηλαδή του γνωστού θεατρικού σκηνοθέτη και ηθοποιού , Βασίλη Παπαβασιλείου , ο οποίος ανέφερε ότι η Μεταπολίτευση είναι η συμπύκνωση μιας ζωής από ελευθερία και δημοκρατία όπου αναδείχθηκε η επιτυχία των ανθρώπων αλλά κατέρρευσε από τη χρεοκοπία και τα μνημόνια .

Οι συζητήσεις ξεκίνησαν με σχολιασμό από τον Ευάγγελο Βενιζέλο, πρόεδρο του Κύκλου Ιδεών , αναλυτικής έρευνας της Metron Analysis για το είναι και σηματοδοτεί η Μεταπολίτευση, την οποία παρουσίασαν ο επικεφαλής της, Στράτος Φαναράς και ο πολιτικός αναλυτής , Γιάννης Μπαλαμπανίδης ενώ παρενέβησαν οι δημοσιογράφοι Παύλος Τσίμας και Γιώργος Κουβαράς.

Στη παρέμβασή του ο κ. Βενιζέλος επισήμανε πώς από την έρευνα προκύπτει πώς η Μεταπολίτευση σηματοδότησε πέραν από τη θεσμική και δημοκρατική αποκατάσταση στη λειτουργία της χώρας, την αύξηση της κοινωνικής κινητικότητας και ανέλιξης η οποία εκφράστηκε με τη νίκη του ΠΑΣΟΚ, το 1981 από τη διακυβέρνηση του Ανδρέα Παπανδρέου.

Επίσης τόνισε ότι με την οικονομική κρίση , το 2010, αρχίζει η ελληνική κοινωνία να σχηματίζεται ως κοινωνία χαμηλών προσδοκιών με αποτέλεσμα η σημερινή γενιά των 30-40 να αισθάνεται πώς δεν θα ζει καλύτερα από τους γονείς της. «Είναι η γενιά που βρίσκεται αντιμέτωπη με το σύντομο παρελθόν της και το αβέβαιο μέλλον της. Είναι η πιο επισφαλής ηλικιακή κατηγορία», είπε χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με τον Ευάγγελο Βενιζέλο τα ευρήματα της έρευνας από τη Μetron Analysis, διαφαίνεται πώς οι επιπτώσεις της κρίσης δεν έχουν ακόμη αποκατασταθεί και η θέση της χώρας υποβιβάζεται σε σχέση με τις προηγούμενες δεκαετίες. « Παραμένει ο προβληματισμός τι γίνεται μετά την ολοκλήρωση της Μεταπολίτευσης. Εφόσον είναι ενεργός τότε συνεχίζεται και η Μεταπολίτευση και μαζί της ο διχασμός από την έρευνα όπου το 49% λέει πώς τελείωσε και το 47% πως συνεχίζεται».

Το συνέδριο συνεχίζεται αύριο και ολοκληρώνεται τη Τρίτη το βράδυ με συνομιλία του Ευάγγελου Βενιζέλου με τον Διονύση Σαββόπουλο και μουσικό φινάλε με τη Μπαλάντα της Μεταπολίτευσης , υπό τον συνθέτη Νίκο Κηπουργό.

