ΚΥΚΛΟΣ ΙΔΕΩΝ: Ξεκίνησε το τριήμερο συνέδριο για τη Καμπύλη της Μεταπολίτευσης

Το συνέδριο διεξάγεται στο ξενοδοχείο Μεγάλη Βρετανία, όπου κι αυτό εορτάζει τα 150 χρόνια λειτουργίας του.

Ξεκίνησε το απόγευμα της Κυριακής το συνέδριο του e-kyklos με θέμα : «Η Καμπύλη της Μεταπολίτευσης» τιμώντας την επέτειο των πενήντα ετών από την  Μεταπολίτευση  Μεταπολίτευσης.

Η έκπληξη κατά την έναρξη την οποία επιφύλαξαν οι διοργανωτές ήταν ενα θεατρικό δρώμενο, υπό τον τύπο συνέντευξης του Φωκίωνα Kαπνίδη ,δηλαδή του γνωστού θεατρικού σκηνοθέτη και ηθοποιού , Βασίλη Παπαβασιλείου , ο οποίος ανέφερε ότι η Μεταπολίτευση είναι η συμπύκνωση μιας ζωής από ελευθερία και δημοκρατία όπου αναδείχθηκε η επιτυχία των ανθρώπων αλλά κατέρρευσε από τη χρεοκοπία και τα μνημόνια .

Οι συζητήσεις ξεκίνησαν με σχολιασμό από τον Ευάγγελο Βενιζέλο, πρόεδρο του Κύκλου Ιδεών , αναλυτικής έρευνας της Metron Analysis για το είναι και σηματοδοτεί η Μεταπολίτευση, την οποία παρουσίασαν ο επικεφαλής της, Στράτος Φαναράς και ο πολιτικός αναλυτής , Γιάννης Μπαλαμπανίδης ενώ παρενέβησαν οι δημοσιογράφοι Παύλος Τσίμας και Γιώργος Κουβαράς.

Στη παρέμβασή του ο κ. Βενιζέλος επισήμανε πώς από την έρευνα προκύπτει πώς η Μεταπολίτευση σηματοδότησε πέραν από τη θεσμική και δημοκρατική αποκατάσταση στη λειτουργία της χώρας, την αύξηση της κοινωνικής κινητικότητας και ανέλιξης η οποία εκφράστηκε με τη νίκη του ΠΑΣΟΚ, το 1981 από τη διακυβέρνηση του Ανδρέα Παπανδρέου.

Επίσης τόνισε ότι με την οικονομική κρίση , το 2010, αρχίζει η ελληνική κοινωνία να σχηματίζεται ως κοινωνία χαμηλών προσδοκιών με αποτέλεσμα η σημερινή γενιά των 30-40 να αισθάνεται πώς δεν θα ζει καλύτερα από τους γονείς της. «Είναι η γενιά που βρίσκεται αντιμέτωπη με το σύντομο παρελθόν της και το αβέβαιο μέλλον της. Είναι η πιο επισφαλής ηλικιακή κατηγορία», είπε χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με τον Ευάγγελο Βενιζέλο τα ευρήματα της έρευνας από τη Μetron Analysis, διαφαίνεται πώς οι επιπτώσεις της κρίσης δεν έχουν ακόμη αποκατασταθεί και η θέση της χώρας υποβιβάζεται σε σχέση με τις προηγούμενες δεκαετίες. « Παραμένει ο προβληματισμός τι γίνεται μετά την ολοκλήρωση της Μεταπολίτευσης. Εφόσον είναι ενεργός τότε συνεχίζεται και η Μεταπολίτευση και μαζί της ο διχασμός από την έρευνα όπου το 49% λέει πώς τελείωσε και το 47% πως συνεχίζεται».

Το συνέδριο συνεχίζεται αύριο και ολοκληρώνεται τη Τρίτη το βράδυ με συνομιλία του Ευάγγελου Βενιζέλου με τον Διονύση Σαββόπουλο και μουσικό φινάλε με τη Μπαλάντα της Μεταπολίτευσης , υπό τον συνθέτη Νίκο Κηπουργό.

