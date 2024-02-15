«Σε χρόνο ρεκόρ συγκλήθηκε, συνεδρίασε και απεφάνθη η Ολομέλεια του Αρείου Πάγου για το ψήφισμα - κόλαφο του Ευρωκοινοβουλίου αναφορικά με το Κράτος Δικαίου στην Ελλάδα», σχολιάζει σε ανάρτησή του ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Στέφανος Κασσελάκης.
Σε χρόνο ρεκόρ συγκλήθηκε, συνεδρίασε και απεφάνθη η Ολομέλεια του Αρείου Πάγου για το ψήφισμα - κόλαφο του Ευρωκοινοβουλίου αναφορικά με το Κράτος Δικαίου στην Ελλάδα.
Οι ανώτατοι δικαστές εξέφρασαν την εκτίμηση (ανησυχία;) τους «να μην εγκατασταθεί στους πολίτες και στα…— Stefanos Kasselakis - Στέφανος Κασσελάκης (@skasselakis) February 15, 2024
«Οι ανώτατοι δικαστές εξέφρασαν την εκτίμηση (ανησυχία;) τους ‘να μην εγκατασταθεί στους πολίτες και στα κοινοτικά όργανα η εντύπωση ότι το Κράτος Δικαίου στην Ελλάδα υποχωρεί εξαιτίας της διαφθοράς'», σημειώνει και καταλήγει: «Μακάρι η Δικαιοσύνη να λειτουργούσε τόσο άμεσα και στις υποθέσεις συμπολιτών μας που χρονίζουν. Θα ήμασταν Ελβετία».
