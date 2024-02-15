Λογαριασμός
Κασσελάκης για το πόρισμα του Αρείου Πάγου: «Μακάρι η Δικαιοσύνη να λειτουργούσε τόσο άμεσα και στις υποθέσεις συμπολιτών μας που χρονίζουν

κασσελακης

«Σε χρόνο ρεκόρ συγκλήθηκε, συνεδρίασε και απεφάνθη η Ολομέλεια του Αρείου Πάγου για το ψήφισμα - κόλαφο του Ευρωκοινοβουλίου αναφορικά με το Κράτος Δικαίου στην Ελλάδα», σχολιάζει σε ανάρτησή του ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Στέφανος Κασσελάκης.

«Οι ανώτατοι δικαστές εξέφρασαν την εκτίμηση (ανησυχία;) τους ‘να μην εγκατασταθεί στους πολίτες και στα κοινοτικά όργανα η εντύπωση ότι το Κράτος Δικαίου στην Ελλάδα υποχωρεί εξαιτίας της διαφθοράς'», σημειώνει και καταλήγει: «Μακάρι η Δικαιοσύνη να λειτουργούσε τόσο άμεσα και στις υποθέσεις συμπολιτών μας που χρονίζουν. Θα ήμασταν Ελβετία».

