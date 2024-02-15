Τη θέση της Νέας Αριστεράς ότι θα υπερψηφίσει «χωρίς αστερίσκους» το νομοσχέδιο για την ισότητα στον πολιτικό γάμο υπογράμμισε ο πρόεδρος της ΚΟ, Αλέξης Χαρίτσης κατά τη παρέμβασή του στη σημερινή συζήτηση στη Βουλή, ασκώντας ταυτόχρονα κριτική στην κυβέρνηση για τις «ελλείψεις» του νομοσχεδίου όσον αφορά τη γονεϊκότητα.

Αναφερόμενους στους αγώνες της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας για ισότητα, τόνισε πως «το νομοσχέδιο είναι μια νίκη αυτού του κινήματος κι έτσι πρέπει να καταγραφεί, γιατί του ανήκει».

Όσον αφορά την κυβέρνηση, σχολίασε ότι αναγκάστηκε να φέρει το νομοσχέδιο στη Βουλή για να «προσαρμοστεί στην ευρωπαϊκή πολιτική και την στρατηγική για τη ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα, φοβούμενη για νέες καταδίκες από το Δικαστήριο της ΕΕ και το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα» καθώς και ότι γνώριζε εξ αρχής ότι θα περάσει «όχι με τις δικές της, αλλά με τις ψήφους των προοδευτικών κομμάτων της αντιπολίτευσης».

Στηλίτευσε μάλιστα την προτροπή του πρωθυπουργού σε «αποχή» όσων βουλευτών διαφωνούν, σχολιάζοντας ταυτόχρονα την αναφορά του στο κράτος δικαίου και κατηγορώντας τον για «εργαλειοποίηση» του ζητήματος για να «αποτινάξει» το «άγος» της «καταδίκης» από το Ευρωκοινοβούλιο.

«Το αυτονόητο δικαίωμα στη ισονομία δεν μπορεί να ξεπλύνει το γεγονός ότι η Ελλάδα επί της διακυβέρνησης σας έχει καταρρεύσει θεσμικά» είπε χαρακτηριστικά, κάνοντας αναφορά στα επιμέρους ζητήματα κριτικής όπως την ελευθερία του Τύπου, την ανεξαρτησία της Δικαιοσύνης, τη διαφάνεια και τις ελευθερίες, με «κορυφαία παραδείγματα», όπως είπε, «τις υποκλοπές και την συγκάλυψη του εγκλήματος στα Τέμπη». Άσκησε, δε, κριτική στην κυβέρνηση ότι φέρνει στη Βουλή «φοβικά» ένα «ελλιπές» νομοσχέδιο γιατί «δεν το πιστεύει».

Συνεχίζοντας, ο Αλ. Χαρίτσης έκανε λόγο για «αδιανόητα πράγματα» που ακούστηκαν στην αίθουσα του Κοινοβουλίου που «θυμίζουν άλλες εποχές» και υπηρετούν τον «σκοταδισμό», τη «μισαλλοδοξία» και τον «ρατσισμό».

«Και σε όλα αυτά η κυβέρνηση δεν είναι άμοιρη ευθυνών. Γιατί η κυβέρνηση σήμερα υπερασπίζεται -και σωστά- τα δικαιώματα των ΛΟΑΤΚΙ ατόμων στον γάμο και ταυτόχρονα υπερασπίζεται όμως και το δικαίωμα της μισαλλοδοξίας να αλωνίζει ελεύθερα. Στα τηλεπαράθυρα, στα γήπεδα και στη δημόσια σφαίρα, ακόμα και μέσα στη Βουλή», υπογράμμισε.

Απαντώντας , μάλιστα, στα επιχειρήματα όσων απορρίπτουν την τεκνοθεσία στα ομόφυλα ζευγάρια, παρέπεμψε στα πορίσματα της επιστημονικής κοινότητας ότι δεν προκύπτει «από πουθενά ότι ο σεξουαλικός προσανατολισμός των γονέων επηρεάζει την ψυχική υγεία» των παιδιών, αλλά η «σταθερότητα του οικογενειακού περιβάλλοντος», η «κοινωνικοοικονομική κατάσταση» και το «κοινωνικό στίγμα».

Ως εκ τούτου, τόνισε ότι «θα πρέπει να γίνει σαφές ότι η οικογένεια δεν απειλείται από την νομιμοποίηση των ομόφυλων ζευγαριών», αλλά από τη «φτώχεια», την «απουσία κράτους πρόνοιας» και γενικότερα «τον νεοφιλελευθερισμό». «Την ψυχοκοινωνική ανάπτυξη των παιδιών μας δεν την απειλούν οι ομοφυλόφιλοι γονείς αλλά οι ακροδεξιοί κήρυκες του μίσους», προσέθεσε, σημειώνοντας πως «σήμερα θα πρέπει να μιλάμε για την καταπολέμηση των διακρίσεων, την καταπολέμηση της ομοφοβίας - που φτάνει μέχρι το σχολικό μπούλινγκ και συνδέεται με παραβατικές συμπεριφορές ανηλίκων εις βάρος συνομήλικών τους».

Αναφερόμενος στις «ελλείψεις και προβλήματα του σημερινού νομοσχεδίου», σχολίασε πως «κάνει ένα βήμα για την ισότητα στον γάμο, αλλά συνεχίζει να αποκλείει τους ομόφυλους συζύγους από τη δυνατότητα να δημιουργήσουν οικογένεια και να αποκτήσουν παιδιά χρησιμοποιώντας την ιατρικώς υποβοηθούμενη αναπαραγωγή και την παρένθετη κυοφορία», σημειώνοντας ταυτόχρονα πως έχει λάβει υπόψη της η Νέα Αριστερά «την κριτική φεμινιστικών οργανώσεων ως προς την παρενθεσία» και ότι κατέθεσε τροπολογία για «αυστηροποίηση» των προϋποθέσεων «για τη χορήγηση δικαστικής άδειας για απόκτηση τέκνου μέσω παρένθετης κυοφορίας».

Ωστόσο, ο Αλ. Χαρίτσης δήλωσε ότι «η Νέα Αριστερά υποστηρίζει χωρίς αστερίσκους το σημερινό νομοσχέδιο», τονίζοντας ότι δεν παίζει «μικροκομματικά και μικροπολιτικά παιχνίδια στις πλάτες των συνανθρώπων μας» και κατηγορώντας τον πρωθυπουργό για τέτοια «παιχνίδια» στο παρελθόν όταν ο ΣΥΡΙΖΑ ψήφιζε «τη νομική αναγνώριση της ταυτότητας φύλου».

«Δεν παίζουμε με τα ανθρώπινα δικαιώματα. Γι' αυτό και σήμερα ψηφίζουμε υπέρ, όπως έχουμε εξαρχής δηλώσει. Ψηφίζουμε για την ισότητα των ομόφυλων ζευγαριών στον πολιτικό γάμο. Ψηφίζουμε για την κατοχύρωση ίσων δικαιωμάτων των παιδιών που μεγαλώνουν σε οικογένειες από ομόφυλα ζευγάρια» υπογράμμισε, προσθέτοντας ότι η Νέα Αριστερά στηρίζει αυτό το νομοσχέδιο και γιατί «η υπεράσπισή του είναι μια κρίσιμη στιγμή στη μάχη ενάντια στις υπερσυντηρητικές και ακροδεξιές φωνές που δηλητηριάζουν τη δημόσια σφαίρα και στη χώρα μας».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

