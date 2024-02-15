Απάντηση κόλαφος για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο από τον Άρειο Πάγο

Της Ιωάννας Μάνδρου

Ως ανεπίτρεπτη και ευθεία παρέμβαση στο έργο των ελληνικών δικαστικών αρχών, σε σωρεία υποθέσεων που είναι δικαστικά εκκρεμείς, με αναπόδεικτες και ατεκμηρίωτες αιτιάσεις, χαρακτηρίζει με απόφαση της η Ολομέλεια του Αρείου Πάγου το Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το κράτος δικαίου στην χώρα μας σε ό,τι αφορά τη δικαιοσύνη.

Ειδικότερα, η Ολομέλεια του Ανωτάτου Δικαστηρίου που συγκροτήθηκε σε Διοικητική, δηλαδή όχι σε δικαστικό σχηματισμό, αποφάσισε, με ισχυρή πλειοψηφία 49 και 13 κατά, ότι τα αναφερόμενα στο Ψήφισμα σε ό,τι αφορά τον χειρισμό δικαστικών υποθέσεων, αποτελούν ευθεία παρέμβαση στο έργο της ελληνικής δικαιοσύνης.

Η μειοψηφία των 13 αρεοπαγιτών είχε τη γνώμη ότι το θέμα είναι πολιτικής φύσεως και δεν μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου.

Η Ολομέλεια του ανωτάτου δικαστηρίου συγκροτήθηκε με πρωτοβουλία της Προέδρου του Αρείου Πάγου Ιωάννας Κλάπα και τη συμμετοχή της Εισαγγελέως Γεωργίας Αδειλίνη και τοποθετήθηκε σε κάθε αιτίαση του ψηφίσματος, αντικρούοντας με την απόφαση της, ένα προς ένα τα σημεία του, που αφορούν σε σειρά υποθέσεων, όπως οι έρευνες για τα Τέμπη, οι έρευνες για τις τηλεφωνικές παρακολουθήσεις, υποθέσεις διαφθοράς, χρηματοδότησης μέσων ενημέρωσης (η γνωστή λίστα Πέτσα), η έρευνα για τη δολοφονία του δημοσιογράφου Γιώργου Καραϊβάζ,αλλά και το ναυάγιο της Πύλου.

Ειδική αναφορά γίνεται στο Ψήφισμα του Ευρωκοινοβουλίου στη δικαστική μεταχείριση του Παναγιώτη Δημητρά που διώκεται από τις δικαστικές αρχές για σειρά έκνομων δράσεων, θέματα για τα οποία επίσης απασχολήθηκε η Ολομέλεια του Αρείου Πάγου.

Σε όλες τις υποθέσεις που αναφέρονται στο Ψήφισμα η Ολομέλεια έλαβε τη θέση, ότι τα αναφερόμενα είναι αόριστα, χωρίς τεκμηρίωση,χωρίς αμεροληψία και χωρίς κάποια ανάθεση των ερευνών σε εθνική η κοινοτική αρχή με αποτέλεσμα να αποτελούν ευθεία παρέμβαση στο έργο της ελληνικής δικαιοσύνης.

Σύμφωνα με πληροφορίες κατά τη συνεδρίαση της Διοικητικής Ολομέλειας του ανωτάτου δικαστηρίου, όπου συμμετείχαν ανώτατοι δικαστικοί, ο αρεοπαγίτης Παναγιώτης Λυμπερόπουλος εισηγήθηκε το σύνολο των θεμάτων που θίγονται στο ψήφισμα και για την κάθε υπόθεση προέβη σε ειδική αιτιολόγηση.

Ξεκινώντας από τις αιτιάσεις για μη παραπομπή σε έρευνα πολιτικών προσώπων για τα Τέμπη, ο κ. Λυμπερόπουλος ξεκαθάρισε, ότι η δικαιοσύνη έχει προχωρήσει σημαντικά τις έρευνες για την τραγωδία σε ό,τι αφορά τα μη πολιτικά πρόσωπα, ενώ για τυχόν ευθύνες των πολιτικών, τόνισε ότι δεν έχει καμμία αρμοδιότητα η δικαιοσύνη, καθώς από το ελληνικό σύνταγμα την εν λόγω αρμοδιότητα για τους πολιτικούς την έχει αναθέσει μόνον στη Βουλή.

Σε ό,τι αφορά τις σφοδρές επικρίσεις που διατυπώνει το Ψήφισμα για τους χειρισμούς στην υπόθεση των υποκλοπών, τόσο για τις έρευνες, όσο και για τη στοχοποίηση του Χρήστου Ράμου επικεφαλής της Ανεξάρτητης Αρχής, ο κ. Λυμπερόπουλος χαρακτήρισε ανεπίτρεπτη παρέμβαση στο έργο των εισαγγελικών και δικαστικών αρχών τις υποδείξεις του Ψηφίσματος για την έρευνα που είναι σε εξέλιξη, όπως και τις αιτιάσεις του για την ανάθεση σε ανώτατο εισαγγελέα των ερευνών.

Στην ίδια λογική της ευθείας και ανεπίτρεπτης παρέμβασης στο έργο της ελληνική δικαιοσύνης χαρακτήρισε ο κ. Λυμπερόπουλος και τις αιτιάσεις του Ψηφίσματος για την υπόθεση του Ζακ Κωστόπουλου, καθώς ανέφερε, ότι έχουν δικαστεί και καταδικαστεί οι δράστες σε πρώτο βαθμό και η δίκη γίνεται τώρα στο εφετείο, ενώ ανάλογη θέση έλαβε και στις αιτιάσεις για τη δολοφονία του δημοσιογράφου Γιώργου Καραϊβαζ, τονίζοντας μεταξύ άλλων, ότι η δικαιοσύνη διερευνά την υπόθεση, ότι ήδη έχουν απολογηθεί εμπλεκόμενοι και έχουν υπάρξει προφυλακίσεις.

Ο κ. Λυμπερόπουλος σύμφωνα με πληροφορίες επίσης αναφέρθηκε στις αιτιάσεις του Ψηφίσματος ότι η ηγεσία των ανωτάτων δικαστηρίων διορίζεται από την κυβέρνηση, σημειώνοντας ότι αυτό προβλέπει το σύνταγμα το οποίο ισχύει με τη βούληση του ελληνικού λαού και ότι η σχετική διαδικασία επιλογής γίνεται σε τήρηση του συντάγματος με όρους νομιμότητας, τονίζοντας ότι οι αστήρικτες αναφορές στο Ψήφισμα εμφανίζουν την ελληνική δικαιοσύνη ως υποχείριο της πολιτικής.

Επίσης κατά πληροφορίες ο κ. Λυμπερόπουλος απέκρουσε ως αόριστες και ατεκμηρίωτες τις αιτιάσεις για τις έρευνες στο πολύνεκρο ναυάγιο ανοικτά της Πύλου, σημειώνοντας ότι επιχειρείται με το Ψήφισμα ευθεία παρέμβαση στο έργο των ελληνικών δικαστικών αρχών.

Επίσης ανάλογη θέση εισηγήθηκε ο κ. Λυμπερόπουλος και για την αντιμετώπιση των θυμάτων βιασμού και σεξουαλικής βίας, υποστηρίζοντας ότι οι εισαγγελικές αρχές επιλαμβάνονται κάθε καταγγελίας, υπάρχει ειδικός εισαγγελέας ανηλίκων και η εισαγγελική αρχή ορίζει εισαγγελείς για τον χειρισμό ειδικά θεμάτων για ανήλικα, υποθέσεις ενδοοικογενειακής βίας και trafficking.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο εισηγητής αρεοπαγίτης κατέληξε στο συμπέρασμα ότι το Ψήφισμα υιοθετεί αμφισβητούμενα δεδομένα και συμπεράσματα που έχουν εξαχθεί χωρίς τεκμηρίωση με την παράθεση ψευδών και μη επιβεβαιωμένων πληροφοριών.

Πρόσθεσε ότι όλα αυτά πλήττουν τη δικαιοσύνη, καθώς όπως τόνισε, είναι δυνατόν να εγκατασταθεί στους πολίτες και τα κοινοτικά όργανα η εντύπωση ότι το κράτος δικαίου στην Ελλάδα υποχωρεί εξ αιτίας διαφθοράς που περιλαμβάνει και το δικαστικό σώμα.

