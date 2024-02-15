Mε τη Διευθύνουσα Σύμβουλο του Ομίλου Vodafone Μαργκερίτα Ντέλα Βάλε συναντήθηκε συναντήθηκε την Πέμπτη στο Μέγαρο Μαξίμου ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν οι σημαντικές επενδύσεις που δρομολογεί η εταιρεία στην Ελλάδα και οι δυνατότητες περαιτέρω συνεργασίας.



«Χαίρομαι πολύ που μας επισκέπτεστε. Με ενδιαφέρει πολύ να ακούσω για τις επενδύσεις που πρόκειται να κάνετε στην Ελλάδα, οι οποίες είναι πολύ σημαντικές απ’ ό,τι έχω ενημερωθεί και από προηγούμενες συζητήσεις. Γνωρίζετε ότι έχουμε κάνει σημαντικές επενδύσεις στην ψηφιακή μας μετάβαση, και ξέρουμε ότι υπάρχουν επίσης σημαντικά κεφάλαια από το Ταμείο Ανάκαμψης που κατευθύνονται σε έργα στα οποία συμμετέχετε. Ωστόσο, υπάρχουν περισσότερα που μπορούμε να κάνουμε, και δεν μπορούμε να τα κάνουμε χωρίς τη συμμετοχή των μεγάλων εταιρειών τηλεπικοινωνιών. Χαίρομαι, λοιπόν, πολύ που σας γνωρίζω και προσβλέπω σε αυτά που θα κάνετε και στις επενδύσεις σας στην Ελλάδα», τόνισε ο Πρωθυπουργός κατά την έναρξη της συνάντησης.

Πηγή: skai.gr

σε χώρα εκτός του Ηνωμένου Βασιλείου, όπου έχουμε την έδρα μας, ή της Γερμανίας, που είναι η μεγαλύτερη αγορά μας. Επέλεξα να έρθω στην Ελλάδα επειδή πιστεύω ότι θα μπορούσε να γίνει μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση. Και θα ήθελα να μοιραστώ μαζί σαςσημείωσε από την πλευρά της η κα Ντέλα Βάλε.Κατά τη διάρκεια της συνάντησης παρουσιάστηκε ο σχεδιασμός της εταιρείας σε επίπεδο επενδύσεων στην Ελλάδα,ενώ συζητήθηκαν οι πρωτοβουλίες που έχει αναλάβει η κυβέρνηση όσον αφοράΣτη συνάντηση συμμετείχαν επίσης ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου, ο Υπουργός Επικρατείας Σταύρος Παπασταύρου, ο Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ Γιάννης Μπρατάκος, η Διευθύνουσα Σύμβουλος της Vodafone Ευρώπης Serpil Timuray και ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Vodafone Ελλάδας Χάρης Μπρουμίδης.

