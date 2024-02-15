Την αποχή από την ψηφοφορία για τον γάμο των ομόφυλων ζευγαριών επέλεξε ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Παύλος Πολάκης, ο οποίος είχε εκφράσει την αντίθεσή του με το νομοσχέδιο.

Ο Κρητικός βουλευτής φέρεται να ενημέρωσε την Κουμουνδούρου ότι θα απουσιάζει.

Ωστόσο, ο πρόεδρος του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης, Στέφανος Κασσελάκης, μόλις χθες επανέλαβε ότι θα υπάρξουν συνέπειες για όσους δεν υπερψηφίσουν το νομοσχέδιο, ενώ σήμερα το πρωί, έστειλε επιστολή σε όλους τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, ζητώντας να ψηφίσουν «ναι».

Πηγή: skai.gr

