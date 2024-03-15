Την ανάγκη «εκσυγχρονισμού» του στρατεύματος τόνισε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Στέφανος Κασσελάκης, σε συνέντευξή του, σήμερα στον ΑΤΝ1 και στην εκπομπή" Καλημέρα Ελλάδα", λίγη ώρα πριν αναχωρήσει για τη Θήβα και παρουσιαστεί ο ίδιος στο στρατό.

Επανέλαβε την άποψή του ότι ο στρατός πρέπει να γίνει επαγγελματικός και η υποχρεωτική θητεία να είναι «πολύ μικρότερη» και να είναι «κοινωνική», δηλαδή ανάλογα με το επάγγελμα του, ο καθένας να προσφέρει κάτι στην χώρα του. Χαρακτήρισε μάλιστα, « ανήθικο » το γεγονός ότι οι φαντάροι πληρώνονται λιγότερα από 8 ευρώ το μήνα.

Όσον αφορά το ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, τόνισε πως πλέον πρόκειται για ένα «ιδεολογικά συμπαγές» κόμμα και ότι το νέο Εκτελεστικό Γραφείο «δουλεύει καλά και αποδίδει», ενώ σημείωσε ότι «διάφορα στελέχη» έχουν αναλάβει πρωτοβουλίες στη βάση των ιδεών του, που βρίσκονται σε εξέλιξη με « προθεσμίες διεκπεραίωσης».

Για τη διαδικασία επιλογής υποψηφίων του ΣΥΡΙΖΑ για τις ευρωεκλογές, ανέφερε πως η δική του γνώμη ως προέδρου είναι «δευτερεύουσα» και ότι «πρωτεύουσα είναι η γνώμη των μελών». Ωστόσο, αναφερόμενος στη χθεσινή παρουσίαση του ευρωπαϊκού προγράμματος του κόμματος, τόνισε ότι οι υποψήφιοι του ΣΥΡΙΖΑ θα πρέπει να πρεσβεύουν αυτά τα βασικά σημεία.

Σχετικά με τα περιουσιακά του στοιχεία, ο Στέφανος Κασσελάκης ξεκαθάρισε ότι δεν έχει καμία «ενεργή συμμετοχή» σε εταιρίες αυτήν την τη στιγμή, επαναλαμβάνοντας ωστόσο ότι ο νόμος που αφορά τις επιχειρήσεις στο εξωτερικό πρέπει να αλλάξει και ότι μη αλλάζοντας αυτόν τον νόμο, ουσιαστικά η ΝΔ ζητά την ψήφο των αποδήμων αλλά τους απαγορεύει τη συμμετοχή τους στην ενεργή πολιτική. Επιπλέον, ανέφερε ότι έχει αναθέσει σε μια ομάδα, μέσα από τα όργανα του κόμματος να συνθέσουν μια « πολιτική πρόταση για τη διαφάνεια στα κόμματα», αφήνοντας μάλιστα αιχμές για το «πόθεν έσχες» της ΝΔ και τονίζοντας την ανάγκη να διερευνηθεί το πως πληρώνονται οι συνεργάτες του πρωθυπουργού και πως ξεπληρώνει η ΝΔ τα χρέη της που είναι « μισό δισεκατομμύριο » και, όπως είπε, «αυξάνεται». «Έπρεπε να είναι ηλεκτρονικές οι συναλλαγές και οι δωρεές δημόσιες», είπε χαρακτηριστικά.

Ο κ, Κασσελάκης , αρνήθηκε ότι τον «έφεραν» στην πολιτική αλλά, όπως είπε, όταν είδε το «κενό», μετά τις εκλογές « μπήκε στην αρένα », ενώ σε ότι αφορά το αριστερό του παρελθόν, ανέφερε πως η οικογένεια του δεν είχε ποτέ σχέση με την « δεξιά » και ότι οι παππούδες του ήταν ΚΚΕ από την μια πλευρά και ΠΑΣΟΚ από την άλλη. Σημείωσε, δε, ότι σήμερα σημασία έχει ότι το προοδευτικό κέντρο είναι αυτό που βρίσκει χώρο στο ΣΥΡΙΖΑ. Απαντώντας σε ερώτηση για την διακυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, δήλωσε ότι μετά το 2016 τον « εξέφραζε » , ενώ πριν ήταν « απογοητευμένος» όπως και με τις κυβερνήσεις που προηγήθηκαν. Χαρακτήρισε μάλιστα τον Αλέξη Τσίπρα « πολύ καλό πρωθυπουργό» που όμως « έκανε λάθη », για τα οποία όπως είπε έχει κάνει ο ίδιος την «αυτοκριτική» του.

«Ο κύκλος '15- '19 έχει κλείσει. Έχω ανοίξει καινούργιο κύκλο», τόνισε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, συμπληρώνοντας πως τόσο ο Νίκος Παππάς όσο και ο Παύλος Πολάκης «χαίρουν της εμπιστοσύνης» του. Μάλιστα, αναφερόμενος στο συνέδριο και τα όσα προκάλεσε η παρέμβαση Τσίπρα, είπε ότι « δεν έφερε τα πάνω κάτω », καθώς « το συνέδριο ξεκίνησε στην ώρα του, το πρόγραμμα ακολουθήθηκε, οι θέσεις ψηφίστηκαν » και ότι κάθε άλλο παρά « ακυρώθηκε » και ότι η « απάντηση δόθηκε », εξηγώντας πως το κόμμα πέρασε μια « φάση » λόγω των δύο διασπάσεων για να « βρει την ταυτότητά του », να προχωρήσει με τις « νέες διαδικασίες ».

Διευκρίνισε, ότι για τη συνάντηση που είχε μετά με τον Αλέξη Τσίπρα, «πήρε αυτός τηλέφωνο» και υπογράμμισε ότι οι σχέσεις τους είναι «εξαιρετικές», όπως και με την Όλγα Γεροβασίλη. Ερωτηθείς κατά πόσο πιστεύει ότι θα τον αμφισβητήσουν ξανά, εάν έχει ένα κακό αποτέλεσμα στις ευρωεκλογές, επανέλαβε: « Είναι ευπρόσδεκτοι να με αμφισβητήσουν όποτε θέλουν, θα ξανακερδίσω ».

Όσον αφορά το πού βάζει τον πήχη για τις ευρωεκλογές, είπε πως «πάμε για την ανατροπή» , ωστόσο, σημείωσε « είναι άλλο το διακύβευμα στις ευρωεκλογές » και αυτό που μετράει για τον πολίτη είναι να «έρθει άλλη κυβέρνηση που δεν τον χειραγωγεί ».

Παραπέμποντας στην πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ που παρουσίασε την Τρίτη ο ίδιος για ένα νέο φορολογικό πλαίσιο, υπογράμμισε ότι αυτό « δείχνει κυβερνησιμότητα » και μια « προοδευτική εναλλακτική πρόταση », καθώς « αλλάζει το μίγμα της οικονομικής πολιτικής», αυξάνοντας τη φορολογία για τα μερίσματα και μειώνοντας τη φορολογία στα χαμηλά εισοδήματα. « Χρειαζόμαστε μια φορολογία κοινής λογικής, ένα σταθερό πλαίσιο για μια δεκαετία », δήλωσε, ενώ σχολίασε πως αυτά τα μέτρα που προτείνει « όχι μόνο βγαίνουν, αλλά θα προκαλέσουν έκρηξη ανάπτυξης ».

Κατηγόρησε μάλιστα, την κυβέρνηση ότι ο λόγος που δεν τα εφαρμόζει είναι ότι βασίζεται σε «συμφέροντα».

Κλείνοντας, χαρακτήρισε «πολύ καλή συμφωνία για την χώρα, τη συμφωνία των Πρεσπών » και εξήρε το ρόλο του τότε υπουργού Εξωτερικών, Νίκου Κοτζιά και σε αυτές τις διαπραγματεύσεις αλλά και στο κυπριακό.

Πηγή: skai.gr

