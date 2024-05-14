Φιντάν: Κατοχική δύναμη το Ισραήλ - Η Χαμάς είναι κίνημα αντίστασης

Κατοχική δύναμη χαρακτήρισε το Ισραήλ ο υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν, παραχωρώντας κοινή συνέντευξη Τύπου με τον Αυστριακό ομόλογό του Αλεξάντερ Σάλενμπεργκ.

"Όπως ήταν λάθος να σκοτώνονται αθώοι Εβραίοι στα στρατόπεδα συγκέντρωσης, είναι εξίσου λάθος να σκοτώνονται αθώα παλαιστίνια παιδιά στα κρεβάτια τους με βόμβες" ανέφερε ο Τούρκος ΥΠΕΞ.

"Πρώτα απ 'όλα, πρέπει να το υπογραμμίσουμε αυτό. Ο πόλεμος εδώ δεν είναι ένας πόλεμος που έρχεται από το πουθενά. Υπάρχει κατοχή. Η διεθνής κοινότητα δεν μπορούσε να κάνει τίποτα σε αυτή την κατάσταση. Ως Τουρκία, καταδικάσαμε τη δολοφονία αμάχων στις 7 Οκτωβρίου. Η επακόλουθη συστηματική δολοφονία χιλιάδων Παλαιστινίων από το Ισραήλ που κατέστησε μια ολόκληρη περιοχή ακατοίκητη είναι έγκλημα κατά της ανθρωπότητας" υποστήριξε ο Φιντάν.

"Η Χαμάς είναι κίνημα αντίστασης, όχι τρομοκρατικό κίνημα. Είμαστε αντιμέτωποι με μια ένοπλη αντίσταση που υπερασπίζεται τη γη της" επέμεινε, παρά τις διεθνείς αντιδράσεις κατά της οργάνωσης.

