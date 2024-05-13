Οι προσδοκίες της Άγκυρας από την επίσκεψη Μητσοτάκη - Αναβαθμίζεται το δείπνο

Toυ ανταποκριτή μας στην Κωνσταντινούπολη, ΜΑΝΩΛΗ ΚΩΣΤΙΔΗ

Αναβαθμίζεται το δείπνο που απόψε θα παραθέσει ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στον Κυριάκο Μητσοτάκη, καθώς ανάμεσα στους προσκεκλημένους δεν θα είναι μόνο οι αρμόδιοι υπουργοί και συνεργάτες των δυο ηγετών.

Η τουρκική προεδρία κάλεσε στο δείπνο και τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο, γεγονός που θεωρείται πως δείχνει τη θετική προσέγγιση που δείχνει η Άγκυρα στην επίσκεψη του πρωθυπουργού στην τουρκική πρωτεύουσα.

Η παρουσία των διοικητών των μυστικών υπηρεσιών των δυο χωρών, του Ιμπραήμ Καλίν και του Θεμιστοκλή Δεμίρη, στο δείπνο και η συνάντηση τους την ώρα που πραγματοποιείται η επίσκεψη του κ. Μητσοτάκη είναι άλλο ένα δείγμα της προσπάθειας σταθεροποίησης του θετικού κλίματος μεταξύ των δυο χωρών.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να φτάσει στην Άγκυρα στις 14:55 και στο αεροδρόμιο Εσέμπογα θα τον υποδεχθεί ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας Χακάν Φιντάν.

Η τετ α τετ συνάντηση Ερντογάν - Μητσοτάκη θα ξεκινήσει στις 15:45 στο προεδρικό μέγαρο της Τουρκίας.

Θα ακολουθήσει η διευρυμένη συνάντηση με την παρουσία των υπουργών Εξωτερικών Χακάν Φιντάν και Γιώργου Γεραπετρίτη και της υφυπουργού Εξωτερικών Αλεξάνδρας Παπαδοπούλου και του διπλωματικού συμβούλου του προέδρου της Τουρκίας Ακίφ Τσαγατάϊ Κιλίτς.

Στις 6 μ.μ. οι δυο ηγέτες θα κάνουν δηλώσεις στον Τύπο και θα ακολουθήσει το δείπνο.

Στο «μενού» των συνομιλιών του Κυριάκου Μητσοτάκη θα υπάρχουν ζητήματα όπως τα προβλήματα των μειονοτήτων, οι διαφορές σε Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, όπως και το πιθανό χρονοδιάγραμμα του τρόπου επίλυσης τους, η διαφωνία για τα θαλάσσια πάρκα, το ζήτημα της Μονής της Χώρας, το εμπόριο, ο τουρισμός και η διατήρησης των ήρεμων νερών στο Αιγαίο.

Οι δυο ηγέτες αναμένεται να ξανασυναντηθούν το Ιούλιο στη σύνοδο του ΝΑΤΟ.

Το επίσημο πρόγραμμα

14:55 Άφιξη κ. Πρωθυπουργού στην Άγκυρα

15:30 Yποδοχή κ. Πρωθυπουργού από τον Τούρκο Πρόεδρο στο Προεδρικό Μέγαρο

15:45-16:30 Συνάντηση περιορισμένης σύνθεσης κ. Πρωθυπουργού με Τούρκο Πρόεδρο (1+2)

16:30-17:15 Διευρυμένες συνομιλίες (1+10)

17:15-17:45 Δηλώσεις στον Τύπο

18:00-19:15 Επίσημο Δείπνο

19:45 Αναχώρηση κ. Πρωθυπουργού από Άγκυρα

Πηγή: skai.gr

