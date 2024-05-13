Λύκεια: Πότε τελειώνουν τα μαθήματα - Πότε αρχίζουν απολυτήριες, προαγωγικές και πανελλαδικές

Την ερχόμενη Παρασκευή 17 Μαΐου θα ακουστεί για τελευταία φορά το κουδούνι στα λύκεια της χώρας, καθώς η ημέρα αυτή έχει οριστεί ως η τελευταία για τα μαθήματα.

Σύμφωνα με τον προγραμματισμό του υπουργείου Παιδείας, οι απολυτήριες -ενδοσχολικές- εξετάσεις των μαθητών της Γ' λυκείου θα διεξαχθούν την ερχόμενη εβδομάδα, 20-27 Μαΐου.

Στη συνέχεια, οι υποψήφιοι των Γενικών Λυκείων για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, θα "ριχτούν στη μάχη" των Πανελλαδικών στις 31 Μαΐου, μέχρι και τις 12 Ιουνίου. Το χρονικό διάστημα διεξαγωγής των Πανελλαδικών για τους υποψήφιους των ΕΠΑΛ έχει οριστεί μεταξύ 30 Μαΐου έως 11 Ιουνίου.

Όσον αφορά στις προαγωγικές εξετάσεις για την Α' και Β' λυκείου, αυτές θα διεξαχθούν κατά το διάστημα 20 Μαΐου-14 Ιουνίου.

Υπενθυμίζεται, ότι ημερομηνία λήξης μαθημάτων για τα γυμνάσια έχει οριστεί η 29η Μαΐου και έχει προγραμματιστεί η διεξαγωγή των προαγωγικών και απολυτήριων εξετάσεων στο διάστημα 3-17 Ιουνίου 2024.

Τέλος, τα νηπιαγωγεία και τα δημοτικά σχολεία της επικράτειας θα παραμείνουν ανοικτά έως τις 14 Ιουνίου 2024.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

