Ιταλία: Διακινητές έφτιαξαν μικρό τηλεκατευθυνόμενο υποβρύχιο για την μεταφορά ναρκωτικών - Δείτε βίντεο

Συνολικά, κατασχέθηκαν 204 κιλά χασίς, κοκαΐνης και μαριχουάνας

Ιταλία: Μικρό τηλεκατευθυνόμενο υποβρύχιο για την μεταφορά ναρκωτικών

Η εισαγγελία του Τορίνο εντόπισε και εξάρθρωσε δίκτυο διακινητών ναρκωτικών, το οποίο είχε φτιάξει και επρόκειτο να χρησιμοποιήσει σύντομα ένα μικρό τηλεκατευθυνόμενο υποβρύχιο, το οποίο θα χρησίμευε για τη μεταφορά ναρκωτικών ουσιών. Τη συγκεκριμένη σπείρα, σύμφωνα με τον ιταλικό Τύπο, έλεγχαν δυο αδέλφια αλβανικής καταγωγής.

Παράλληλα, οι κακοποιοί χρησιμοποιούσαν αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης με διπλό πάτωμα, προερχόμενα από την Ολλανδία, την Γαλλία και την Ισπανία, στα οποία έκρυβαν μεγάλες ποσότητες ναρκωτικών που είχαν σταλεί απο την κεντρική Αμερική.

Συνολικά, κατασχέθηκαν 204 κιλά χασίς, κοκαΐνης και μαριχουάνας. Οι Ιταλοί εισαγγελείς ονόμασαν την όλη έρευνα «Car Wash», διότι οι έμποροι ναρκωτικών καλύπτονταν πίσω από «νόμιμες δραστηριότητες βιτρίνας», κυρίως επιχειρήσεις πλυντηρίων αυτοκινήτων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

