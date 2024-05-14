«Η αισιοδοξία της γειτονικής χώρας είναι να ενταχθεί στην ΕΕ. Θα πρέπει να γνωρίζουν ότι η Ευρώπη απαιτεί και ευρωπαϊκή λογική. Και είμαι βέβαιος ότι τόσο η Πρόεδρος, όσο και η νεοεκλεγείσα κυβέρνηση θα καταλάβουν αυτό το μήνυμα».

Αυτό απάντησε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κωστής Χατζηδάκης, ερωτηθείς για τις δηλώσεις της νέας Προέδρου της Βόρειας Μακεδονίας σχετικά με την ονομασία της γείτονος.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.