«Η αισιοδοξία της γειτονικής χώρας είναι να ενταχθεί στην ΕΕ. Θα πρέπει να γνωρίζουν ότι η Ευρώπη απαιτεί και ευρωπαϊκή λογική. Και είμαι βέβαιος ότι τόσο η Πρόεδρος, όσο και η νεοεκλεγείσα κυβέρνηση θα καταλάβουν αυτό το μήνυμα».
Αυτό απάντησε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κωστής Χατζηδάκης, ερωτηθείς για τις δηλώσεις της νέας Προέδρου της Βόρειας Μακεδονίας σχετικά με την ονομασία της γείτονος.
- Κεχαγιά: Η ΙΧ εξωτερική πολιτική με το δόγμα του δεδομένου συμμάχου θέτει σε κίνδυνο τα συμφέροντα της χώρας
- Κεραμέως στον ΣΚΑΪ 100.3: Ένας στους τρεις έχει παραλάβει τον φάκελο με την επιστολική ψήφο - Αναλυτικά η διαδικασία
- Δημοσκόπηση Interview: Σχεδόν διπλάσιο το ποσοστό της ΝΔ έναντι του ΣΥΡΙΖΑ εν όψει ευρωεκλογών
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.