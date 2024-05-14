Λογαριασμός
Κωστής Χατζηδάκης: Στη Βόρεια Μακεδονία θα πρέπει να γνωρίζουν ότι η Ευρώπη απαιτεί και ευρωπαϊκή λογική

Αυτό απάντησε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κωστής Χατζηδάκης, ερωτηθείς για τις δηλώσεις της νέας Προέδρου της Βόρειας Μακεδονίας σχετικά με την ονομασία της γείτονος

Κωστής Χατζηδάκης

«Η αισιοδοξία της γειτονικής χώρας είναι να ενταχθεί στην ΕΕ. Θα πρέπει να γνωρίζουν ότι η Ευρώπη απαιτεί και ευρωπαϊκή λογική. Και είμαι βέβαιος ότι τόσο η Πρόεδρος, όσο και η νεοεκλεγείσα κυβέρνηση θα καταλάβουν αυτό το μήνυμα».

Αυτό απάντησε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κωστής Χατζηδάκης, ερωτηθείς για τις δηλώσεις της νέας Προέδρου της Βόρειας Μακεδονίας σχετικά με την ονομασία της γείτονος.

