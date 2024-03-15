Από 1η Απριλίου το μειωμένο ρεύμα σε αγρότες και ενεργοβόρο βιομηχανία

Από την 1η Απριλίου θα τεθεί σε ισχύ η ρύθμιση μείωσης του κόστους ρεύματος για τους αγρότες και για την ενεργοβόρο βιομηχανία.

Την τροπολογία κατέθεσε, χθες στην Βουλή ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Θόδωρος Σκυλακάκης, χαρακτηρίζοντάς την ως απολύτως αναγκαία για την παραγωγική ικανότητα της χώρας, κατά τα επόμενα χρόνια.

Ο υπουργός περιέγραψε, αναλυτικά, τα οφέλη που θα αποκομίσουν οι αγρότες που θα ενταχθούν στη ρύθμιση, η οποία θα τεθεί σε ισχύ από την 1-4-2024.

Στα σημαντικότερα εξ' αυτών συμπεριλαμβάνεται η εξασφάλιση χαμηλότερων τιμών ρεύματος, μεσομακροπρόθεσμα, για τους αγρότες και η ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων χρεών τους.

Μεταξύ άλλων ο υπουργός σημείωσε πως «η ρύθμιση είναι πολύ μακροχρόνια και έχει μηδενικό επιτόκιο. Είναι μία εξαιρετικά ευνοϊκή ρύθμιση -και επιτρέπει στους παρόχους και κατά κύριο λόγο στη ΔΕΗ που έχει τις περισσότερες αυτές παροχές- να μπορέσουν να κάνουν μία καλή προσφορά.

Τα 9,3 λεπτά ανά κιλοβατώρα, αυτή τη στιγμή, δεν υπάρχουν ούτε ως μηνιαία προσφορά, παρά το γεγονός ότι έχουμε μία πολύ ευνοϊκή περίοδο για το ηλεκτρικό ρεύμα αυτό το χρονικό διάστημα».

Ενεργοβόρες βιομηχανίες

Σε σχέση με σχόλιο ότι ο ηλεκτρικός χώρος είναι κοινόχρηστος ο υπουργός διευκρίνισε: «Δεν είναι ακριβώς κοινόχρηστος. Έχει σοβαρό κόστος για να τον δημιουργήσεις. Δεν είναι δηλαδή κάτι που μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε και είναι κοινής χρήσης. Έχει πολύ μεγάλο κόστος. Και η προτεραιοποίηση αυτή είναι αναγκαία για να κρατήσουμε την παραγωγική μας βάση και στον πρωτογενή τομέα και στις ενεργοβόρες βιομηχανίες, οι οποίες έχουν την εξής πολύ σοβαρή δυσκολία: υπάρχουν μεγάλες επιδοτήσεις που έκαναν, τον τελευταίο χρόνο, οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ευρωπαϊκές χώρες στην ενεργοβόρο βιομηχανία τους. Και είναι ανάγκη να διατηρήσουμε την ανταγωνιστικότητα, δίνοντας το εργαλείο του ηλεκτρικού χώρου κατά προτεραιότητα στις ενεργοβόρες βιομηχανίες.

Αυτή η προτεραιότητα επιτρέπει και είναι πολύ σημαντικό να υπάρχουν καλές προσφορές από τους παρόχους. Ως τώρα οι υφιστάμενοι, αυτοί που είχαν δυνατότητα και είχαν ηλεκτρικό χώρο στη διάθεσή τους, δεν έχουν προχωρήσει σε ευνοϊκές διμερείς συμβάσεις προς τη βιομηχανία.

Αντιθέτως, η βιομηχανία παραπονείται ότι δεν υπάρχει διάθεση από τους παραγωγούς να προσφέρουν αυτές τις διμερείς συμβάσεις, γι' αυτό και λαμβάνουμε αυτή την πρωτοβουλία».

Συγκεκριμένα για τη βιομηχανία προβλέπεται ότι, καταρχήν, οι υφιστάμενες διμερείς συμβάσεις προηγούνται (που έχουν αντανάκλαση σε υφιστάμενα έργα ΑΠΕ), «διότι, όπως εξήγησε ο ίδιος, θα ήταν παράλογο να κάνουμε ένα μέτρο για τη βιομηχανία και οι βιομηχανίες που, ήδη, εξυπηρετούνται να αντιμετωπιστούν πιο αρνητικά από τις υπόλοιπες».

Επιπλέον, όπως διευκρίνισε, εάν υπάρξει υπερβολικός αριθμός συμβάσεων, «τότε θα βάλουμε ως κυρίαρχο κριτήριο το χρόνο ηλεκτροδότησης. Όσο πιο γρήγορα ηλεκτροδοτήσεις τόσο νωρίτερα θα ξεκινήσουν οι συμβάσεις και τόσο το νωρίτερο θα υπάρξει ανταγωνιστικότητα».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

