ΣΥΡΙΖΑ: Ο Κασσελάκης παρουσίασε τους 10 στόχους για μία άλλη Ευρώπη

Τους 10 μεγάλους στόχους για μια νέα πορεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ανέπτυξε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Στέφανος Κασσελάκης μιλώντας στην εκδήλωση για την παρουσίαση του ευρωπαϊκού προγράμματος του κόμματος του, όπου εμφανίστηκε βέβαιος ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα κάνει την μεγάλη ανατροπή.

Η εκδήλωση ήταν διανθισμένη με συνεντεύξεις πολιτών που εξέφραζαν τις θέσεις τους για βασικά ζητήματα της ευρωπαϊκής και κυβερνητικής πολιτικής και της καθημερινότητας τους και με σχόλια του Στέφανου Κασσελάκη και κριτική στον πρωθυπουργό. "Πρέπει να ενισχυθεί ο ΣΥΡΙΖΑ και οι προοδευτικές δυνάμεις της Ευρώπης για την διαμόρφωση μιας νέας πλειοψηφίας απέναντι στην νεοφιλελεύθερη δεξιά και Ακροδεξιά", ανέφερε ο κ. Κασσελάκης και κάλεσε τους πολίτες "να πάρουν τον ΣΥΡΙΖΑ στα χέρια τους" και να συμμετάσχουν στις διαδικασίες ανάδειξης των ευρωβουλευτών. "Πρέπει να ενώσουμε δυνάμεις ενάντια στην αποχή. Υπάρχουν μπροστά μας υπάρχουν δύο οράματα: το άλμα στο αύριο και η επιστροφή στο σκοτάδι του χθες", ανέφερε χαρακτηριστικά και πρόσθεσε ότι "οι παραβιάσεις του κράτους δικαίου και της δημοκρατίας στην Ελλάδα θα γενικευθούν και στην Ευρώπη εάν δεν αλλάξει η πορεία".

Ακολούθως ανέπτυξε τους 10 στόχους του ΣΥΡΙΖΑ για μία άλλη Ευρώπη.

1ος στόχος: Στρατηγική αυτονομία της Ευρώπης.

Ο κ. Κασσελάκης αναφέρθηκε στον πόλεμο στην Ουκρανία και στην Γάζα. "Η στρατηγική αυτονομία της Ευρώπης είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την ειρήνη και την ασφάλεια στην ήπειρο μας. Η ανθρωπιστική καταστροφή στη Λωρίδα της Γάζας, καθώς και ο συνεχιζόμενος πόλεμος στην Ουκρανία με τεράστιες απώλειες αμάχων, θέτουν την ΕΕ μπροστά στην επιτακτική ανάγκη να αποκτήσει στρατηγική αυτονομία, πραγματικά ανεξάρτητη Εξωτερική Πολιτική, Πολιτική 'Αμυνας και ενεργειακή χειραφέτηση από τρίτες δυνάμεις".

Ακολούθως εξήγησε: "Από την πρώτη στιγμή καταδικάσαμε την παράνομη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, που παραβιάζει το διεθνές και ανθρωπιστικό δίκαιο. Προτείνουμε την ανάληψη από την ΕΕ σοβαρής ειρηνευτικής πρωτοβουλίας για τον τερματισμό της ρωσικής εισβολής και την προώθηση συνομιλιών στη βάση του διεθνούς δικαίου, του σεβασμού της εδαφικής ακεραιότητας και κυριαρχίας της Ουκρανίας, της ευρωπαϊκής της προοπτικής και της μη συμμετοχής της στο ΝΑΤΟ. Ο παλαιστινιακός λαός ζει μια νέα τραγωδία με επίκεντρο τη Γάζα. Καταδικάζουμε τη συνεχιζόμενη ισοπέδωση της Λωρίδας της Γάζας από την ισραηλινή κυβέρνηση, που έχει υπερβεί κατά πολύ τα όρια της απάντησης στην τρομοκρατική επίθεση της Χαμάς τον Οκτώβριο του 2023. Διεκδικούμε από την ΕΕ την ανάληψη άμεσης πρωτοβουλίας σε συνεργασία με τον ΟΗΕ και τις αραβικές χώρες, για εκεχειρία, ανταλλαγή ομήρων και λύση του Παλαιστινιακού ζητήματος στη βάση των συνόρων του 1967. Για λύση δύο κρατών που συμβιώνουν ειρηνικά, με την Ανατολική Ιερουσαλήμ πρωτεύουσα της Παλαιστίνης".

Αναφέρθηκε και στο Κυπριακό: "Μια αυτόνομη Ευρώπη δεν μπορεί να αδιαφορεί μπροστά στον κίνδυνο επισημοποίησης της διχοτόμησης της Κύπρου. Διεκδικούμε τη δίκαιη και βιώσιμη λύση του Κυπριακού, στη βάση των αποφάσεων του ΟΗΕ, προς όφελος του συνόλου του κυπριακού λαού, Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων. Λύση διζωνικής, δικοινοτικής ομοσπονδίας, με πολιτική ισότητα, με μία ιθαγένεια, μία κυριαρχία και μία διεθνή προσωπικότητα, χωρίς εγγυήσεις και κατοχικά στρατεύματα.

2ος στόχος: Αντιφασιστική Ευρώπη - φραγμός στο μίσος της ακροδεξιάς

Η αλήθεια είναι πως η σημερινή ΕΕ, με τις πολιτικές λιτότητας και την έλλειψη κοινωνικής δικαιοσύνης, έσπειρε τον σπόρο της απογοήτευσης και του θυμού, στον οποίον ευδοκιμεί η ακροδεξιά. Με άλλα λόγια, οι ακροδεξιές δυνάμεις εκμεταλλεύονται τη δομική κρίση ταυτότητας της ΕΕ για να αυξήσουν την εκλογική τους δύναμη σε εθνικές αναμετρήσεις, αλλά και στις Ευρωεκλογές του Ιουνίου. Ο εφιάλτης του παρελθόντος φοράει πλέον σύγχρονη μάσκα και μιλάει με ευχάριστα στα αυτιά λόγια. Αλλά το ίδιο τέρας συνεχίζει να κρύβεται από κάτω. Οφείλουμε να υψώσουμε φωνή ενάντια στο ρατσισμό, την ξενοφοβία και τη μισαλλοδοξία.

Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ πρωτοστατεί στον κοινό αγώνα με όλες τις αριστερές, προοδευτικές και οικολογικές δυνάμεις της Ευρώπης για την οικοδόμηση ενός ευρωπαϊκού μετώπου κατά της ακροδεξιάς βαρβαρότητας και του νεοφασισμού. Ενός μετώπου που αγωνίζεται για κοινωνίες αλληλεγγύης, δικαιοσύνης, ισότητας των δικαιωμάτων κόντρα στη βία και τη μισαλλοδοξία της ακροδεξιάς. Ζητάμε την καθιέρωση της εικοστής πέμπτης Απριλίου ως Ευρωπαϊκής Ημέρας Πάλης κατά του φασισμού.

3ος στόχος: Δίκαιη και βιώσιμη ανάπτυξη - να μην επιστρέψει η λιτότητα.

Διεκδικούμε μια Ευρώπη όπου η οικονομική πρόοδος συνυπάρχει με την προστασία του περιβάλλοντος. Μια Ευρώπη που στηρίζει την καινοτομία στις πράσινες τεχνολογίες, δημιουργώντας νέες, ποιοτικές θέσεις εργασίας. Μια Ευρώπη με στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και δίκαιη κατανομή των ωφελημάτων της ανάπτυξης. Οι δυνάμεις της προόδου, της Αριστεράς και της οικολογίας αγωνιζόμαστε για να μην επιστρέψει η λιτότητα στην ΕΕ. Προτεραιότητά μας, μια ευρωπαϊκή αναπτυξιακή στρατηγική που θα στοχεύει στην οικονομική και περιφερειακή σύγκλιση με μαζικές επενδύσεις για:

- Τη δημιουργία πράσινων θέσεων εργασίας

- Την αναζωογόνηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων

- Τον εκσυγχρονισμό των βασικών δημόσιων υπηρεσιών

- Την αναγνώριση της οικονομίας της φροντίδας

- Το μετασχηματισμό της βιομηχανίας, των μεταφορών και της παραγωγής ενέργειας

Διεκδικούμε την αντικατάσταση του Συμφώνου Σταθερότητας από ένα νέο σύμφωνο που θα εστιάζει στη βιώσιμη ανάπτυξη, την κοινωνική και περιβαλλοντική ανασυγκρότηση, την οικονομική και κοινωνική συνοχή. Η περιορισμένη πρόσφατη αναθεώρηση του Συμφώνου Σταθερότητας, παρά την εξαίρεση των αμυντικών δαπανών στον υπολογισμό του ελλείμματος, ήταν αποσπασματική.

Διεκδικούμε τη μετατροπή του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας σε μόνιμο μηχανισμό της ΕΕ για τη μείωση των ανισοτήτων και την προώθηση βιώσιμης οικονομικής ανάπτυξης, με επίκεντρο τη στήριξη και τον εκσυγχρονισμό των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Διεκδικούμε την κατάργηση των φορολογικών παραδείσων στην ΕΕ και την καθιέρωση ενός κοινού ελάχιστου επιπέδου φορολόγησης των κερδών και μεγάλων περιουσιών στην ΕΕ. Την επιβολή ευρωπαϊκού φόρου στους πλούσιους για τη χρηματοδότηση δημοσίων επενδύσεων για τη μείωση της φτώχειας και την περιβαλλοντική μετάβαση.

Διεκδικούμε μέρος των 460 δις ευρώ που ξοδεύει σήμερα η ΕΕ σε στρατιωτικούς εξοπλισμούς, να διοχετευθεί σταδιακά σε επενδύσεις για την παραγωγική ανασυγκρότηση και τον οικολογικό μετασχηματισμό της Ένωσης.

Οι εταιρίες ενέργειας αποκόμισαν τεράστια κέρδη από τις αυξήσεις των τιμών με αφορμή τον πόλεμο στην Ουκρανία και αυτά πρέπει να δοθούν άμεσα πίσω στην κοινωνία με έκτακτη φορολόγησή τους.

Διεκδικούμε τη μετατροπή της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) σε δανειστή τελευταίας καταφυγής.

4ος στόχος: Δίκαιη πράσινη μετάβαση

Η κλιματική αλλαγή συνιστά ίσως τη μεγαλύτερη πρόκληση της εποχής μας. Η πράσινη μετάβαση δεν είναι θυσία, είναι επένδυση στο μέλλον. Θέλουμε να φτιάξουμε μια Ευρώπη-ηγέτιδα δύναμη στην πράσινη τεχνολογία, που δημιουργεί εκατομμύρια νέες, πράσινες θέσεις εργασίας. Μια Ευρώπη με καθαρό αέρα, αμόλυντες θάλασσες και δάση που απορροφούν διοξείδιο του άνθρακα. Μια Ευρώπη ανεξάρτητη από ορυκτά καύσιμα και επικίνδυνα γεωπολιτικά παιχνίδια.

Αυτή η Ευρώπη είναι εφικτή! Χρειάζεται όμως η ΕΕ να αλλάξει κατεύθυνση. Χρειαζόμαστε μαζικές επενδύσεις σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, σε ενεργειακή αποδοτικότητα κτιρίων, σε βιώσιμες μεταφορές.

Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ υποστηρίζει την επιτάχυνση της υλοποίησης των Στόχων της Συμφωνίας της Παρισιού και των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ για την κλιματική ουδετερότητα.

Προωθούμε ένα νέο πράσινο κοινωνικό συμβόλαιο. Με αίσθηση ευθύνης για το παρόν και το μέλλον των νέων μας, διεκδικούμε την αύξηση του στόχου της ΕΕ για μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου από 55% σε 65% ως το 2030 και την επίτευξη της κλιματικής ουδετερότητας της ΕΕ το 2035 και όχι το 2050.

Τη διασφάλιση του δημόσιου ελέγχου και ιδιοκτησίας των κοινών αγαθών, όπως το νερό και το ηλεκτρικό ρεύμα.

5ος στόχος: Κοινωνική Ευρώπη με δίκαιο μετασχηματισμό της αγοράς εργασίας

Το μεταπολεμικό ευρωπαϊκό κοινωνικό συμβόλαιο χτίστηκε πάνω στις αξίες της κοινωνικής δικαιοσύνης και της αξιοπρεπούς εργασίας. Όμως, η νεοφιλελεύθερη πολιτική της συντηρητικής πλειοψηφίας της ΕΕ έχει αφήσει τους εργαζόμενους πίσω: Ελαστικά ωράρια, χαμηλοί μισθοί, ανασφάλεια στην εργασία - αυτή δεν είναι η Ευρώπη που ονειρευτήκαμε!

Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ και οι προοδευτικές δυνάμεις αγωνιζόμαστε για την μείωση των ανισοτήτων. Για μια Ευρώπη που προστατεύει και διευρύνει τα δικαιώματα των εργαζομένων. Μια Ευρώπη με συλλογικές συμβάσεις εργασίας, με κατώτατο μισθό που εξασφαλίζει αξιοπρεπή διαβίωση και με ρυθμίσεις για την προστασία των εργαζομένων από τη μαύρη εργασία και την εκμετάλλευση. Μια Ευρώπη που επενδύει στην επαγγελματική κατάρτιση, ώστε οι εργαζόμενοι να προσαρμοστούν στις αλλαγές της αγοράς εργασίας.

Διεκδικούμε Κανονισμό της ΕΕ που να εγγυάται το νόμιμο δικαίωμα σε μόνιμες συμβάσεις και πλήρη απασχόληση, καθώς και την απαγόρευση της απλήρωτης πρακτικής άσκησης.

Διεκδικούμε οι μετανάστες/τριες εργαζόμενοι/ες να γίνονται δεκτοί/ές με ίσους όρους και συνθήκες εργασίας.

6ος στόχος: Εξάλειψη της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού

Η φτώχεια και ο κοινωνικός αποκλεισμός είναι πληγές ανοιχτές στο σώμα της Ευρώπης. Εκατομμύρια εργαζόμενοι και νοικοκυριά στην Ευρώπη και τη χώρα μας δοκιμάζονται καθημερινά από το φάσμα του κοινωνικού αποκλεισμού και της φτώχειας, αδυνατώντας να καλύψουν τις στοιχειώδεις ανάγκες τους και να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους.

Παράλληλα η όλο και μεγαλύτερη εκμετάλλευση αστικών περιοχών από την αγορά του real estate και των βραχυχρόνιων μισθώσεων, καθιστά σχεδόν αδύνατη την εξασφάλιση αξιοπρεπούς στέγης για τους πολλούς και κυρίως τους νέους και τις νέες.

Αγωνιζόμαστε στην Ελλάδα και την Ευρώπη για την οικοδόμηση ενός σύγχρονου και αποτελεσματικού κοινωνικού κράτους, την προστασία της πρώτης κατοικίας, της επαγγελματικής στέγης και της αγροτικής γης.

Διεκδικούμε το δικαίωμα των ευρωπαίων πολιτών σε αξιοπρεπείς και περιβαλλοντικά φιλικές κατοικίες.

Διεκδικούμε καθολική δωρεάν πρόσβαση σε δημόσιες υπηρεσίες υγείας στην ΕΕ, καθώς και την καθολική παροχή φροντίδας στους ανήλικους, στην τρίτη ηλικία, τα άτομα με αναπηρίες.

Για να μην έρχεται ο κάθε επιτήδειος υπουργός να προπαγανδίζει πάνω από τον ασθενή, αναγκάζοντάς τον να ξαναπληρώσει για υπηρεσίες υγείας τις οποίες έχει ήδη πληρώσει πανάκριβα με τις εισφορές του. Διεκδικούμε τη δημιουργία ευρωπαϊκού, δημόσιου φαρμακευτικού πυλώνα, που θα διασφαλίζει την επάρκεια και το χαμηλό κόστος των φαρμάκων.

Για να μην έχουμε αυτοκτονίες απελπισμένων ανθρώπων που δεν άντεχαν τον πόνο, επειδή δεν υπήρχε ένα απλό φάρμακο. Ένα φάρμακο το οποίο με καθεστώς ΝΔ δεν εισάγεται. Γιατί; Γιατί δεν είναι, όσο πρέπει ακριβό!

Διεκδικούμε το 7% του ΑΕΠ της ΕΕ για εκπαίδευση, έρευνα, καινοτομία.

7ος στόχος: Ευρώπη της ισότητας και των δικαιωμάτων

Η Ευρώπη υπήρξε ιστορικά φάρος προόδου και ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Η κυριαρχία του συντηρητισμού και του φόβου για τη διαφορετικότητα που σπέρνει η Δεξιά και η Ακροδεξιά, απειλεί ανοιχτά αυτά τα κεκτημένα. Βλέπουμε οπισθοδρόμηση στα δικαιώματα των γυναικών, της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας και των μειονοτήτων.

Αυτό δεν είναι η Ευρώπη που θέλουμε! Θέλουμε να ζήσουμε σε μια Ένωση της ισότητας, όπου κάθε άνθρωπος, ανεξάρτητα από φύλο, φυλή, θρησκεία ή σεξουαλικό προσανατολισμό, θα απολαμβάνει ίσα δικαιώματα και ευκαιρίες. Μια ΕΕ που θα λάβει αυστηρότερη στάση απέναντι σε κράτη-μέλη που παραβιάζουν τα ανθρώπινα δικαιώματα.

Διεκδικούμε την εκπόνηση πλαισίου της ΕΕ για την καταπολέμηση της έμφυλης βίας σε όλες τις χώρες της ΕΕ. Διεκδικούμε την αναγνώριση του όρου "γυναικοκτονία" στην ΕΕ και στη νομοθεσία των κρατών-μελών και την υιοθέτηση κοινού ορισμού του βιασμού στην ΕΕ.

Διεκδικούμε τη διασφάλιση αξιοπρεπούς εργασίας για τις γυναίκες, στοχευμένες πολιτικές για ίσες ευκαιρίες γυναικών και ανδρών, αυξημένες και εγγυημένες συντάξεις για τις γυναίκες.

Τέλος στις διακρίσεις σε βάρος της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας: Διεκδικούμε πλήρη δικαιώματα στο γάμο και τη γονεϊκότητα για όλους, σε όλα τα κράτη-μέλη της ΕΕ, γιατί τα ανθρώπινα δικαιώματα δεν κάνουν διακρίσεις. Διεκδικούμε την αναγνώριση των τρανς ταυτοτήτων και την διασφάλιση της πρόσβασης σε θεραπείες για την ελεύθερη ανάπτυξή τους σε όλη την ΕΕ.

8ος στόχος: Ευρώπη χωρίς ψηφιακές ανισότητες στην εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης

Η ψηφιακή τεχνολογία πρέπει να είναι όχημα προόδου και όχι εμβάθυνσης των ανισοτήτων.

Πρώτα, πρέπει να αντιμετωπίσουμε το ψηφιακό χάσμα. Πολλοί συμπολίτες μας δεν διαθέτουν τις βασικές ψηφιακές δεξιότητες για να αξιοποιήσουν τα οφέλη της Τεχνητή Νοημοσύνη (ΤΝ). Η Ευρώπη οφείλει να διασφαλίσει ίση πρόσβαση στο διαδίκτυο και στις ψηφιακές δεξιότητες για όλους, ώστε όλοι οι Ευρωπαίοι να μπορούν να συμμετάσχουν στη νέα ψηφιακή εποχή.

Παράλληλα, πρέπει να θέσουμε κανόνες για την ΤΝ. Η ΤΝ δεν πρέπει να εξελιχθεί σε εργαλείο αποκλεισμού ή χειραγώγησης. Χρειαζόμαστε μια αυστηρή ρύθμιση που να διασφαλίζει τη διαφάνεια και την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Οι κυρίες Ασημακοπούλου και Κεραμέως σίγουρα θα διαφωνήσουν με αυτό…

9ος στόχος: Ευρωπαϊκή μεταναστευτική πολιτική με πραγματική αλληλεγγύη

Η Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκεται σε κρίσιμο σταυροδρόμι αναφορικά με τη μεταναστευτική και προσφυγική πολιτική της. Η σημερινή πολιτική της συντηρητικής πλειοψηφίας, εστιασμένη στην αποτροπή, δεν ανταποκρίνεται ούτε στις αξίες μας ούτε στις ανάγκες μας.

Το νέο Σύμφωνο Μετανάστευσης και Ασύλου της ΕΕ, που υποδέχτηκε με πανηγυρισμούς η κυβέρνηση Μητσοτάκη, καταδικάζει τις χώρες εισόδου σε μόνιμες αποθήκες ψυχών της Ευρώπης, δικαιώνοντας τη στάση της ευρωπαϊκής ακροδεξιάς: Όποιο κράτος-μέλος δεν δέχεται αιτούντες άσυλο, μπορεί απλώς να αποζημιώνει τις χώρες εισόδου, με αποτέλεσμα οι αιτούντες άσυλο να εγκλωβίζονται μονίμως σε αυτές.

Το Σύμφωνο αυτό σηματοδοτεί επίσης το τέλος του ανθρώπινου δικαιώματος απονομής ασύλου στην ΕΕ, οδηγώντας στην αναστολή σχεδόν όλων των δικαιωμάτων των ατόμων που αναζητούν διεθνή προστασία, ενώ δεν προβλέπει σοβαρά μέτρα αποτροπής των παράνομων επαναπροωθήσεων.

10ος στόχος: Η δημοκρατική Ευρώπη που θέλουμε και μας αξίζει

Για να υπερβεί τη δομική κρίση της, η ΕΕ πρέπει να επανιδρυθεί ως μια πραγματικά δημοκρατική ένωση των ευρωπαϊκών λαών. Δικός μας στόχος είναι η αλλαγή της Ευρωπαϊκής Συνθήκης για την υπέρβαση του διακυβερνητικού μοντέλου που έχει φτάσει στα όριά του. Αγωνιζόμαστε για μια δημοκρατική ευρωπαϊκή ολοκλήρωση και την ενίσχυση και διεύρυνση των κοινών πολιτικών της ΕΕ.

Τασσόμαστε υπέρ της αντικατάστασης της αρχής της ομοφωνίας από εκείνη της ειδικής πλειοψηφίας στους τομείς αρμοδιότητας της ΕΕ, εκτός της εξωτερικής πολιτικής και άμυνας.

Ως ένα βήμα πολιτικής ολοκλήρωσης, προτείνουμε την εκλογή του 10% των Ευρωβουλευτών από κοινές λίστες ευρωπαϊκών πολιτικών δυνάμεων.

Η διεύρυνση της ΕΕ πρέπει να επικεντρώνεται στην προστασία της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου και την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής σε υποψήφια κράτη.

Στηρίζουμε την ενταξιακή προοπτική της Σερβίας, της Βόρειας Μακεδονίας, της Μολδαβίας, της Ουκρανίας και της Γεωργίας, εφόσον εκπληρώσουν τους κανόνες του κράτους δικαίου. Η ευρωπαϊκή ένταξη αυτών των χωρών διασφαλίζει την ειρήνη και τη σταθερότητα και όχι η ένταξή τους στο ΝΑΤΟ. Στην περίπτωση της Αλβανίας, για μας σαφές κριτήριο της ευρωπαϊκής της προοπτικής είναι ο σεβασμός του κράτος δικαίου και ειδικά των δικαιωμάτων της Ελληνικής Εθνικής Μειονότητας, όπως κατοχυρώθηκαν από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ το 2019



Ο κ. Κασσελάκης έκλεισε την ομιλία του με έκκληση στα μέλη του ΣΥΡΙΖΑ: "Στις 9 Ιουνίου, σας καλώ σε μία μάχη για το φως. Να στείλουμε ένα μήνυμα αισιοδοξίας και προοδευτικής αντεπίθεσης στην Ελλάδα και την Ευρώπη. Η ψήφος μας στον ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία είναι ψήφος για μια Ευρώπη αλληλεγγύης, δημοκρατίας και ειρήνης. Την δημοκρατική, κοινωνική, πράσινη Ευρώπη που έχουν ανάγκη οι λαοί και οι πολίτες της".

