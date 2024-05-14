Τουλάχιστον δύο αστυνομικοί έχασαν τη ζωή τους κατά την ένοπλη επίθεση που σημειώθηκε σήμερα το μεσημέρι στη Γαλλία κατά αστυνομικού οχήματος, που μετέφερε κρατούμενο, σύμφωνα με το BBC.

Άλλα μέσα αναφέρουν ότι τρεις είναι οι νεκροί αστυνομικοί.

BREAKING:



The gang wars in France are spiraling out of control



3 prison guards were killed & 3 were seriously wounded after 4 men armed with Kalashnikovs rammed their van while transporting a gang leader from one prison to another



Mob leader,Mohamed “The Fly” managed to escape pic.twitter.com/gTxoTsmfEA — Visegrád 24 (@visegrad24) May 14, 2024

Σύμφωνα με το BBC που επικαλείται πηγή που γνωρίζει την υπόθεση και μίλησε στο AFP, υποστηρίζει ότι ο δραπέτης κρατούμενος ονομάζεται "Mohamed A" και είναι γεννημένος το 1994.

Η γαλλική εφημερίδα Le Figaro λέει ότι έχει το παρατσούκλι "La Mouche"- «Το πετούμενο» - και έχει αρκετές ποινικές καταδίκες και για αδικήματα στην πλάτη του όπως για ναρκωτικά και απόπειρα ανθρωποκτονίας.

Οι γαλλικές αρχές δεν έχουν επιβεβαιώσει ωστόσο ακόμα το όνομα του κρατούμενου.

Σύμφωνα επίσης με πληροφορίες που έρχονται στην δημοσιότητα, η γυναίκα του ενός αστυνομικού που σκοτώθηκε ήταν πέντε μηνών έγκυος.

Το χρονικό του περιστατικού

Η επίθεση πραγματοποιήθηκε από ομάδα ατόμων, που επέβαινε σε δύο αυτοκίνητα, τη στιγμή που το αστυνομικό όχημα ήταν σταματημένο σε σταθμό διοδίων μεταξύ των πόλεων Ρουέν και Εβρέ. Ένα από αυτά τα οχήματα βρέθηκε λίγο μετά τα γεγονότα, «απανθρακωμένο», ενώ αστυνομικές πηγές αναφέρουν ότι οι εγκληματίες τράπηκαν σε φυγή και ότι ένας από αυτούς έχει τραυματιστεί.

Ο υπουργός Δικαιοσύνης της Γαλλίας Eρίκ Ντιπον Μορετί δήλωσε ότι εκατοντάδες αστυνομικοί έχουν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για να εντοπιστούν και να συλληφθούν οι εγκληματίες. Επιπλέον, υποστήριξε ότι οι αστυνομικοί πυροβολήθηκαν με «βαριά όπλα» από συνεργούς του κρατούμενου.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Εμανουέλ Μακρόν έγραψε ότι η επίθεση «είναι ένα σοκ για όλους μας (…). Γίνονται τα πάντα για να βρεθούν οι δράστες αυτού του εγκλήματος ώστε να αποδοθεί δικαιοσύνη στο όνομα του γαλλικού λαού. Θα είμαστε αμείλικτοι»

Πηγή: skai.gr

