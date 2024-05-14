Λονδίνο, Θανάσης Γκαβός

Την κατασκευή «έως έξι» νέων πολεμικών πλοίων για το Βασιλικό Ναυτικό του Ηνωμένου Βασιλείου προανήγγειλε με ομιλία του ο υπουργός Άμυνας της χώρας Γκραντ Σαπς.

Όπως είπε, τα πλοία θα έχουν διάφορες χρήσεις και θα υποστηρίζουν τις αποστολές Βρετανών πεζοναυτών.

Συμπλήρωσε ότι στο μέλλον περισσότερα πλοία του Βασιλικού Ναυτικού θα έχουν τη δυνατότητα πληγμάτων κατά στόχων στη στεριά.

Ο κ. Σαπς σημείωσε πως σε λιγότερο από έναν χρόνο τα πολεμικά πλοία της χώρας χρειάστηκε να χρησιμοποιήσουν τους πυραύλους τους πολλαπλές φορές, κάτι που δεν είχε συμβεί τα τελευταία χρόνια.

Είπε πως η απειλή από φθηνά drone που χρησιμοποιούν οργανώσεις όπως οι Χούθι στην Ερυθρά Θάλασσα καθιστά σαφές πως βρισκόμαστε σε μια «νέα στρατιωτική εποχή».

Ως εκ τούτου, συμπλήρωσε, το ΗΒ εκσυγχρονίζει τις αμυντικές του ικανότητες, από το πεδίο των προμηθειών εξοπλισμού μέχρι την ανανέωση του πυρηνικού αποτρεπτικού προγράμματός του.

Τόνισε τη δέσμευση των Συντηρητικών για αύξηση των αμυντικών δαπανών στο 2,5% του ΑΕΠ ως το 2030.

Όσον αφορά τα καινούρια πολεμικά πλοία, είπε ότι θέλει να κατασκευαστούν στη Βρετανία, διασφαλίζοντας δεκάδες χιλιάδες θέσεις εργασίας.

